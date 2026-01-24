Rusia, o amenințare persistentă pentru flancul estic al NATO

Strategia subliniază că Rusia rămâne o amenințare reală, dar gestionabilă pentru statele din flancul estic al NATO, inclusiv România.

„Rusia va rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil. Într-adevăr, deși Rusia se confruntă cu o varietate de dificultăți demografice și economice, războiul său în desfășurare din Ucraina arată că încă dispune de rezerve profunde de putere militară și industrială”, se precizează în document.

Deși confruntată cu probleme economice și demografice, Rusia își menține capacitatea militară și industrială, punând în pericol securitatea regională prin susținerea conflictelor prelungite în vecinătatea sa. În plus, cel mai mare arsenal nuclear din lume, alături de capabilitățile cibernetice, spațiale și subacvatice ale Rusiei, continuă să reprezinte un risc pentru securitatea globală.

Europa, în prim-planul apărării convenționale

Strategia de Apărare SUA evidențiază faptul că apărarea Europei va depinde tot mai mult de statele europene NATO, inclusiv România. SUA își vor redirecționa atenția către apărarea propriului teritoriu și contracararea influenței Chinei, ceea ce pune presiune pe aliații europeni să își consolideze bugetele de apărare și capabilitățile militare.

„NATO european depășește cu mult Rusia în ceea ce privește dimensiunea economică, populația și, prin urmare, puterea militară latentă. Aliații noștri din NATO sunt substanțial mai puternici decât Rusia — diferența nu este nici pe departe mică”, se arată în document.

În cifre, capacitatea economică a NATO european (fără SUA) este estimată la 26 de trilioane de dolari, comparativ cu doar 2 trilioane de dolari, cât reprezintă PIB-ul nominal al Rusiei, conform datelor Băncii Mondiale din 2024. Acest avantaj economic și demografic oferă un fundament solid pentru consolidarea capacităților militare ale Europei.

România și viitorul apărării regionale

Pentru România, Strategia subliniază importanța cooperării în cadrul NATO și a susținerii Ucrainei, considerată un element esențial pentru stabilitatea flancului estic, susține sociologul Remus Ștefureac într-o postare pe Facebook.

„Cheia securității constă în consolidarea cooperării NATO, a descurajării colective și a sprijinului coordonat pentru Ucraina”, a explicat sociologul.

În acest context, România este chemată să joace un rol mai activ în întărirea capacităților sale militare și în colaborarea cu aliații europeni. De asemenea, este esențială menținerea legăturilor cu Statele Unite, mai ales în ceea ce privește scutul antirachetă de la Deveselu, parte integrantă a strategiei de apărare americană, mai explică Ștefureac.

Strategia subliniază și faptul că Europa, deși rămâne un punct focal, are o pondere în scădere în economia globală. Prin urmare, SUA vor prioritiza descurajarea Chinei și apărarea propriului teritoriu, continuând totodată să sprijine NATO, dar cu un rol mai limitat în apărarea convențională europeană.

Viitorul relațiilor transatlantice

Sub conducerea administrației prezidențiale anterioare, aliații NATO au fost încurajați să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, dintre care 3,5% să fie alocați pentru capabilități militare concrete. Această direcție rămâne esențială, având în vedere noile priorități de securitate stabilite de SUA.

După cum a subliniat președintele Donald Trump, liderii europeni trebuie să își asume responsabilitatea pentru apărarea continentului, inclusiv pentru sprijinirea Ucrainei.

„Războiul din Ucraina trebuie să se încheie. După cum a subliniat de asemenea, însă, aceasta este în primul rând responsabilitatea Europei”, se arată în document.

Pentagonul reafirmă angajamentul față de NATO, dar recalibrează prioritățile pentru a răspunde mai bine provocărilor globale emergente. În acest context, România are ocazia de a-și consolida poziția strategică, asumându-și un rol mai activ în cadrul Alianței.

Această strategie reprezintă un semnal clar pentru România de a prioritiza securitatea națională și de a-și întări cooperarea cu partenerii internaționali, în special în contextul riscurilor de pe flancul estic al NATO.

