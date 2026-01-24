În zi de vineri, nu orice fel de decrete, ci de avansare în grad de general cu o stea sau de trecere de la o stea la alta. Față de „cearșafurile” din timpul celor două administrații Iohannis, de această dată plapuma a fost scurtă și probabil unii au rămas și cu epoleții pe dinafară.

Statistic, președintele a semnat 62 de decrete, care acoperă sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (SNAOPSN, acronim pentru obișnuiți), cu două excepții notabile.

MApN a luat partea leului, cu 32 de avansări, la militarii din MApN (pompieri, jandarmi) au mers 10 avansări, la MAI s-au făcut 14 avansări în grad profesional sau acordări de grad de chestor, 3 avansări s-au făcut la STS și tot 3 la SPP. Totalul include și avansările acordate militarilor aflați în rezervă/retragere.

Dincolo de reducerea listei, este de remarcat faptul că președintele nu a acordat nicio primă stea sau o stea următoare pentru principalele servicii de informații: Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.

De asemenea, în ce privește stratosfera stelelor, a fost un singur decret de avansare la patru stele, pentru generalul-locotenent Tiberiu Dumitrache din MAI, directorul general al DGIPI. Nu am inclus aici gradele maxime acordate în poliție, pentru că polițiștii sunt funcționari publici cu statut special.

Mai este de remarcat că față de anii trecuți secretomania sau confidențialitatea, mai diplomatic zis, s-a întins și la numele celor avansați din STS și SPP. Identitatea lor nu este menționată în decretele publicate în Monitorul Oficial, invocându-se legea privind protecția informațiilor clasificate.

Teoretic, este posibil ca președintele Dan să acorde stele la SRI și SIE. Poate prime stele, poate ceva mai mult. După ce va rezolva prin consens politic numirea directorului civil la primul și va lămuri dacă al doilea va continua sau nu cu același director civil. Încă suntem în faza prelungită de negocieri, nume aruncate cu nonșalanță pe surse sau datul cu părerea despre cine ar fi mai arătos și devreme acasă.

Nu știm dacă toate avansările sau în ce proporție au fost la termen, dacă au fost și avansări înainte de termen sau de corelare a gradului cu funcția deținută.

Cert este că președintele s-a achitat de o atribuție constituțională. Și fiind om inteligent a înțeles că această atribuție nu trebuie exercitată sub imperiul vreunui capriciu sau cu titlul de favor.

Faptul că lista din 2026 a fost mai scurtă și atitudinea rezervată a prezidentului dă o altă valoare noilor stele.