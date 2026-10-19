Ce este hipotermia și cum te protejezi de frig pe munte. Semnele timpurii și ce să faci dacă ești în drumeție

Hipotermia este una dintre cele mai mari amenințări în drumețiile montane, putând apărea chiar și când vremea pare blândă. Schimbările bruște de temperatură, hainele ude de transpirație sau ploaie și epuizarea fizică te pot aduce rapid într-o situație critică. Află ce este hipotermia, cum să recunoști primele semne și ce măsuri imediate trebuie să iei pe traseu pentru a-ți salva viața.

Ce este hipotermia și cum apare pe munte

O zi pe munte poate începe impecabil, dar vremea se poate schimba rapid odată cu apariția vântului, a ploii sau a ninsorii. Dacă hainele ți s-au udat, traseul durează mai mult decât ai estimat sau ești epuizat, corpul tău începe să piardă căldură mai repede decât o poate produce. Când acest dezechilibru continuă, apare hipotermia.

Hipotermia nu înseamnă doar o simplă senzație de disconfort sau mâini reci, ci este o urgență medicală ce îți afectează treptat capacitatea de mișcare și de a gândi clar. Pericolul cel mare este că, pe măsură ce starea ți se agravează, confuzia te poate împiedica să îți dai seama de risc. Recunoașterea simptomelor timpurii și acțiunea imediată sunt esențiale pentru a evita o situație dramatică pe munte.

Hipotermia reprezintă o scădere a temperaturii interne a corpului sub 35 °C. În mod normal, corpul uman menține o temperatură de aproximativ 37 °C. Când aceasta scade, inima, sistemul nervos și celelalte organe nu mai pot funcționa normal, existând riscul de insuficiență cardiacă, respiratorie sau chiar deces, avertizează mayoclinic.org.

Organismul încearcă să se apere prin reducerea fluxului sanguin către piele și prin frisoane, care generează căldură prin mișcări musculare. Totuși, aceste mecanisme consumă energie masivă și au o limită.

Potrivit outdoorindex.cl, pe munte pierzi căldură prin mai multe căi simultane:

Vântul îndepărtează stratul subțire de aer cald din jurul corpului;

îndepărtează stratul subțire de aer cald din jurul corpului; Hainele ude accelerează răcirea pielii de câteva ori mai rapid decât cele uscate;

accelerează răcirea pielii de câteva ori mai rapid decât cele uscate; Contactul cu solul rece continuă să îți extragă căldura din organism.

De cele mai multe ori, hipotermia nu apare dintr-o singură greșeală mare, ci dintr-o serie de mici neglijențe necorectate la timp: ai transpirat la urcare, ți-ai udat stratul de bază, iar când te-ai oprit în vânt, umezeala a început să se răcească direct pe pielea ta.

Care sunt primele simptome, cum îți dai seama că ești în pericol

În faza inițială, încă eşti conștient, dar organismul îți trimite semnale clare. Este extrem de important să fii atent la propriul tău corp.

Semnele timpurii la care să fii atent:

Tremuratul intens (frisoanele): este primul mecanism automat de apărare;

este primul mecanism automat de apărare; Epuizare neobișnuită: te simți lipsit de energie sau mergi din ce în ce mai încet;

te simți lipsit de energie sau mergi din ce în ce mai încet; Neîndemânare (lipsă de coordonare): îți este greu să închizi un fermoar, să umbli la rucsac sau te împiedici frecvent;

îți este greu să închizi un fermoar, să umbli la rucsac sau te împiedici frecvent; Amorțeală: pierzi sensibilitatea la nivelul mâinilor și picioarelor;

pierzi sensibilitatea la nivelul mâinilor și picioarelor; Dificultăți de vorbire sau somnolență: vorbești mai lent sau simți o stare nefirească de moleșeală.

Gândirea confuză asociată cu hipotermia te poate face să crezi că „ești bine” și să insiști să mergi mai departe. Dacă observi că devii stângaci, ești epuizat sau tremuri necontrolat, oprește-te imediat și acționează!

Semne critice: când hipotermia devine o urgență gravă

Pe măsură ce temperatura corpului scade tot mai mult, sistemul nervos este grav afectat.

Semnele de alarmă extrem de grave includ:

Vorbire bâlbâită, neclară sau mormăită;

Confuzie mentală și pierderea memoriei;

Pierderea echilibrului și incapacitatea de a mai sta în picioare;

Somnolență severă sau stare de inconștiență.

Atenție! Dacă frisoanele se opresc brusc, dar tu continui să simți frig puternic, acesta nu este un semn de recuperare. Înseamnă că organismul tău nu mai are energie pentru a produce căldură prin tremurat. În acest stadiu, finalizarea traseului nu mai este o opțiune: ai nevoie urgentă de adăpost și de evacuare.

Ce să faci dacă ești singur pe traseu și simți că faci hipotermie

Dacă observi la tine primele simptome de hipotermie în timp ce ești pe munte, aplică imediat următorul ghid de acțiune:

1. Oprește-te și adăpostește-te imediat

Nu forța mersul în speranța că te vei încălzi. Caută rapid un loc protejat de vânt, ploaie sau ninsoare (un adăpost, o stâncă).

2. Izolează-te de sol

Așază-te pe un izopren, pe o saltea izolantă sau direct pe rucsac. Contactul direct cu pământul sau zăpada îți va extrage rapid ultima resursă de căldură.

3. Schimbă hainele ude

Dacă ai haine uscate în rucsac, îmbracă-le imediat. Dacă nu, pune pe tine toate straturile suplimentare disponibile. Învelește-te complet într-o folie izotermă (pătură termică de urgență) sau într-un sac de dormit, protejându-ți bine capul și gâtul.

4. Folosește surse de căldură pe trunchi

Dacă ai recipiente cu apă caldă sau încălzitoare chimice, plasează-le în zona pieptului, sub axile sau pe partea superioară a spatelui. Nu le pune direct pe piele, ci învelește-le într-un material textil pentru a preveni arsurile.

5. Realimentează-te doar dacă ești complet conștient

Dacă poți înghiți fără probleme, consumă alimente bogate în carbohidrați (batoane, ciocolată) și bea lichide calde. Nu consuma niciodată alcool: acesta dilată vasele de sânge și accelerează pierderea de căldură din interiorul corpului.

6. Cere ajutor la timp

Dacă starea ta nu se îmbunătățește, dacă ai stări de confuzie sau nu mai poți merge, sună imediat la serviciile de urgență.

Mai este recomandat să mergi pe jos pentru a te încălzi?

Mișcarea produce căldură, dar nu este întotdeauna o idee bună. Dacă tremuri puternic și ești epuizat, forțarea organismului îți poate agrava starea.

Oprește-te mai întâi, adăpostește-te, izolează-te și mănâncă ceva. Dacă îți recapeți stabilitatea, ești complet vigilent și te poți ridica ușor, poți relua mersul în ritm lent. Dacă însă simți confuzie, lipsă de coordonare sau ai încetat să mai tremuri, nu mai încerca să mergi! Conservă-ți energia și așteaptă ajutoarele.

Cum previi hipotermia: sfaturi de siguranță înainte și în timpul drumeției

Prevenția este cea mai bună apărare împotriva frigului pe munte.

Pregătirea din timp:

Verifică prognoza meteo: fii atent la viteza vântului şi indicile de răcire (wind chill), șansele de precipitații și orele de lumină.

fii atent la viteza vântului şi indicile de răcire (wind chill), șansele de precipitații și orele de lumină. Stabilește o oră limită de întoarcere: nu ezita să te întorci din drum dacă timpul nu îți mai permite să ajungi în siguranță.

nu ezita să te întorci din drum dacă timpul nu îți mai permite să ajungi în siguranță. Planifică ruta: Ia în calcul diferența de nivel, starea terenului, pauzele necesare și nivelul tău de experiență. Calcularea timpului doar pe baza aplicațiilor de navigație oferă o marjă ridicată de eroare în caz de înaintare lentă sau vreme nefavorabilă.

Gestionarea echipamentului:

Îmbracă-te în straturi: folosește un strat tehnic de bază, un strat intermediar (fleece) și o jachetă impermeabilă.

folosește un strat tehnic de bază, un strat intermediar (fleece) și o jachetă impermeabilă. Evită bumbacul: bumbacul reține transpirația, se usucă greu și accelerează răcirea. Alege materiale sintetice sau lână merino.

bumbacul reține transpirația, se usucă greu și accelerează răcirea. Alege materiale sintetice sau lână merino. Reglează-ți hainele din mers: deschide aerisirile sau dă jos un strat înainte să transpiri abundent. Când te oprești, pune un strat pe tine înainte să îți fie frig.

deschide aerisirile sau dă jos un strat înainte să transpiri abundent. Când te oprești, pune un strat pe tine înainte să îți fie frig. Protejează-ți schimburile: păstrează mereu o haină uscată într-o pungă sau sac impermeabil în rucsac.

Greșeli periculoase pe care trebuie să le eviți

Dacă te confrunți cu hipotermia pe traseu, ferește-te de următoarele erori frecvente:

Credința că oprirea frisoanelor înseamnă că te-ai încălzit (în realitate, corpul tău a rămas fără energie). Frecarea sau masarea mâinilor și picioarelor amorțite (poți trimite sângele rece din extremități înapoi la inimă, provocând complicații grave). Aplicarea de căldură extremă direct pe piele. Consumul de alcool. Amânarea apelului la Salvamont (în zonele izolate, intervenția poate dura ore întregi, așa că cere ajutor imediat ce pierzi controlul situației).

Hipotermia se instalează discret. Decizia de a te opri, de a îmbrăca o haină uscată sau de a te întoarce din drum nu este un eșec, ci măsura responsabilă prin care îți protejezi viața pe munte.