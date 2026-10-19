Ce este hipotermia și cum te protejezi de frig pe munte. Semnele timpurii și ce să faci dacă ești în drumeție

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Hipotermia este una dintre cele mai mari amenințări în drumețiile montane, putând apărea chiar și când vremea pare blândă. Schimbările bruște de temperatură, hainele ude de transpirație sau ploaie și epuizarea fizică te pot aduce rapid într-o situație critică. Află ce este hipotermia, cum să recunoști primele semne și ce măsuri imediate trebuie să iei pe traseu pentru a-ți salva viața.
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O zi pe munte poate începe impecabil, dar vremea se poate schimba rapid odată cu apariția vântului, a ploii sau a ninsorii. Dacă hainele ți s-au udat, traseul durează mai mult decât ai estimat sau ești epuizat, corpul tău începe să piardă căldură mai repede decât o poate produce. Când acest dezechilibru continuă, apare hipotermia.
Hipotermia nu înseamnă doar o simplă senzație de disconfort sau mâini reci, ci este o urgență medicală ce îți afectează treptat capacitatea de mișcare și de a gândi clar. Pericolul cel mare este că, pe măsură ce starea ți se agravează, confuzia te poate împiedica să îți dai seama de risc. Recunoașterea simptomelor timpurii și acțiunea imediată sunt esențiale pentru a evita o situație dramatică pe munte.
Hipotermia reprezintă o scădere a temperaturii interne a corpului sub 35 °C. În mod normal, corpul uman menține o temperatură de aproximativ 37 °C. Când aceasta scade, inima, sistemul nervos și celelalte organe nu mai pot funcționa normal, existând riscul de insuficiență cardiacă, respiratorie sau chiar deces, avertizează mayoclinic.org.
Organismul încearcă să se apere prin reducerea fluxului sanguin către piele și prin frisoane, care generează căldură prin mișcări musculare. Totuși, aceste mecanisme consumă energie masivă și au o limită.
Potrivit outdoorindex.cl, pe munte pierzi căldură prin mai multe căi simultane:
De cele mai multe ori, hipotermia nu apare dintr-o singură greșeală mare, ci dintr-o serie de mici neglijențe necorectate la timp: ai transpirat la urcare, ți-ai udat stratul de bază, iar când te-ai oprit în vânt, umezeala a început să se răcească direct pe pielea ta.
În faza inițială, încă eşti conștient, dar organismul îți trimite semnale clare. Este extrem de important să fii atent la propriul tău corp.
Semnele timpurii la care să fii atent:
Gândirea confuză asociată cu hipotermia te poate face să crezi că „ești bine” și să insiști să mergi mai departe. Dacă observi că devii stângaci, ești epuizat sau tremuri necontrolat, oprește-te imediat și acționează!
Semne critice: când hipotermia devine o urgență gravă
Pe măsură ce temperatura corpului scade tot mai mult, sistemul nervos este grav afectat.
Semnele de alarmă extrem de grave includ:
Atenție! Dacă frisoanele se opresc brusc, dar tu continui să simți frig puternic, acesta nu este un semn de recuperare. Înseamnă că organismul tău nu mai are energie pentru a produce căldură prin tremurat. În acest stadiu, finalizarea traseului nu mai este o opțiune: ai nevoie urgentă de adăpost și de evacuare.
Dacă observi la tine primele simptome de hipotermie în timp ce ești pe munte, aplică imediat următorul ghid de acțiune:
1. Oprește-te și adăpostește-te imediat
Nu forța mersul în speranța că te vei încălzi. Caută rapid un loc protejat de vânt, ploaie sau ninsoare (un adăpost, o stâncă).
2. Izolează-te de sol
Așază-te pe un izopren, pe o saltea izolantă sau direct pe rucsac. Contactul direct cu pământul sau zăpada îți va extrage rapid ultima resursă de căldură.
3. Schimbă hainele ude
Dacă ai haine uscate în rucsac, îmbracă-le imediat. Dacă nu, pune pe tine toate straturile suplimentare disponibile. Învelește-te complet într-o folie izotermă (pătură termică de urgență) sau într-un sac de dormit, protejându-ți bine capul și gâtul.
4. Folosește surse de căldură pe trunchi
Dacă ai recipiente cu apă caldă sau încălzitoare chimice, plasează-le în zona pieptului, sub axile sau pe partea superioară a spatelui. Nu le pune direct pe piele, ci învelește-le într-un material textil pentru a preveni arsurile.
5. Realimentează-te doar dacă ești complet conștient
Dacă poți înghiți fără probleme, consumă alimente bogate în carbohidrați (batoane, ciocolată) și bea lichide calde. Nu consuma niciodată alcool: acesta dilată vasele de sânge și accelerează pierderea de căldură din interiorul corpului.
6. Cere ajutor la timp
Dacă starea ta nu se îmbunătățește, dacă ai stări de confuzie sau nu mai poți merge, sună imediat la serviciile de urgență.
Mișcarea produce căldură, dar nu este întotdeauna o idee bună. Dacă tremuri puternic și ești epuizat, forțarea organismului îți poate agrava starea.
Oprește-te mai întâi, adăpostește-te, izolează-te și mănâncă ceva. Dacă îți recapeți stabilitatea, ești complet vigilent și te poți ridica ușor, poți relua mersul în ritm lent. Dacă însă simți confuzie, lipsă de coordonare sau ai încetat să mai tremuri, nu mai încerca să mergi! Conservă-ți energia și așteaptă ajutoarele.
Prevenția este cea mai bună apărare împotriva frigului pe munte.
Pregătirea din timp:
Gestionarea echipamentului:
Dacă te confrunți cu hipotermia pe traseu, ferește-te de următoarele erori frecvente:
Hipotermia se instalează discret. Decizia de a te opri, de a îmbrăca o haină uscată sau de a te întoarce din drum nu este un eșec, ci măsura responsabilă prin care îți protejezi viața pe munte.
Pentru a evita rătăcirea pe traseu sau prelungirea neprevăzută a drumeției – factori care cresc considerabil riscul de hipotermie și epuizare – este esențial să îți planifici din timp ruta. Poți consulta hărțile detaliate, marcajele actualizate și ghidurile complete de trasee montane din România direct pe muntii-nostri.ro, unde găsești toate informațiile necesare pentru a naviga în siguranță, indiferent de sezon.