Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent

O parte a miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca Niculescu sunt audiați luni, 19 octombrie, urmând ca restul să treacă prin același test o zi mai târziu. Toți se vor întoarce în plenul Parlamentului în cursul zilei de marți, 20 octombrie, începând cu ora 14.00, pentru votul decisiv.

Spre deosebire de tentativele anterioare girate de Nicușor Dan, noua echipă guvernamentală are șanse mari de a trece de votul Parlamentului, indică sursele politice consultate de Libertatea. Singura necunoscută ridicată de experți rămâne anvergura scorului: o majoritate confortabilă sau o marjă de doar 15-20 de voturi peste pragul minim constituțional, de 233.

Noul guvern PSD cu premier independent se află în acest moment la doar o zi distanță de învestire, fapt ce ar urma să pună capăt unei crize politice în care România se găsește de cinci luni și jumătate. Al patrulea prim-ministru desemnat de Nicușor Dan pare să fie cel care a tras lozul câștigător pentru coagularea unei majorități, consideră analiștii, după ce PNL a renunțat, printr-o mișcare motivată strategic în ultimele zile, la condiția de a nu vota un guvern din care face parte și PSD.

PNL, sub conducerea lui Ilie Bolojan, a anunțat că va acorda voturile decisive pentru premierul Luca Niculescu. Această decizie i-a determinat și pe parlamentarii UDMR să se alăture taberei care va vota noul Executiv.

Cabinetul condus de Luca Niculescu ar urma să intre în plenul reunit cu o marjă confortabilă pentru votul de încredere. Potrivit unor surse parlamentare transpartinice, noua echipă de la Palatul Victoria contează pe o susținere certă de cel puțin 250-255 de aleși. În scenariul unei discipline stricte de vot și al atragerii unor noi sprijinitori, scorul ar putea urca spre 280 de voturi - cu aproape 50 peste pragul constituțional obligatoriu de 233.

Configurația actuală contrastează puternic cu precedentele tentative eșuate de învestitură: Cabinetul Veștea a adunat doar 189 de opțiuni favorabile, în timp ce formula propusă de Executivul Mureșan s-a oprit la 182 de voturi.

Audieri pe repede-înainte și o nouă opoziție în Parlament: PNL își retrage oamenii din eșalonul guvernamental

Audierile miniștrilor propuși în noul Executiv se anunță lipsite de tensiuni majore în comisiile de specialitate. Parlamentarii AUR au decis să boicoteze complet ședințele, în timp ce reprezentanții PNL mizează pe o atitudine rezervată, fără intenția de a provoca dispute. În aceste condiții, singura opoziție vocală activă este așteptată din partea USR. Câteva semne de întrebare rămân în privința micilor formațiuni suveraniste, însă influența acestora este limitată de timpii restrânși de intervenție alocați regulamentar.

Formatul calendaristic rămâne însă o sursă de nemulțumire: fiecare candidat beneficiază de o singură oră în fața comisiilor reunite, iar prezentarea inițială a ministrului ocupă aproape jumătate din timp. Procedura comprimată lasă puțin spațiu pentru întrebările parlamentarilor, repetând impasul de la audierile cabinetelor precedente.

Votul final de învestitură este programat marți, 20 octombrie, începând cu ora 14.00, iar surse politice confirmă că ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni ar urma să aibă loc chiar în cursul aceleiași seri.

Reconfigurarea puterii: front eterogen în opoziție și demisii în serie la PNL

Odată cu validarea noului Cabinet, Partidul Național Liberal trece oficial în opoziție. Spațiul politic din afara guvernării devine astfel unul fragmentat, adunând la un loc PNL, USR, AUR și mai multe micro-grupări suveraniste.

Trecerea în opoziție vine la pachet cu o retragere rapidă a liberalilor din administrație: conducerea partidului a cerut demisia tuturor reprezentanților numiți în funcții guvernamentale și deconcentrate, măsura vizând prefecții, subprefecții și șefii de agenții din toată țara.

Demisiile au început să curgă încă de luni, unul dintre primii liberali care și-au anunțat plecarea din funcție fiind Daniel Șandru, președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). „Dată fiind procedura administrativă, eliberarea din funcție, la cerere, va intra în vigoare miercuri, 21 octombrie 2026”, a anunțat oficialul într-o postare pe Facebook.