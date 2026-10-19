Mădălina Ghenea, primele declarații despre mutarea în România. „Trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb”

Mădălina Ghenea a părăsit România în urmă cu mulți ani, iar acum, este una dintre cele mai apreciate actrițe, cu o carieră de succes peste hotare.Vedeta, care locuiește în Intalia, a plecat din România în urmă cu mulți ani pentru a-și îndeplini marele vis, iar acum se află în fața unui nou început: cel de regizor! În cadrul unui interviu, ea a vorbit despre mutarea în România.

Mădălina Ghenea este stabilită, în prezent, în Italia alături de fiica ei, Charlotte, dar călătorește des peste tot în lume.

„Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. (...) Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România.

Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Bohuță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. (...) Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a declarat Mădălina Ghenea, la Știrile Antena Stars.

Mădălina Ghenea este mama unei fetițe. „Charlotte chiar e un dar, e o bijuterie, e cel mai important dar pe care viața mi l-a dat. Este un diamant care, văd eu, cât de frumos se transformă. Sunt foarte mândră de ea, de cum merg lucrurile și la școală, este poliglotă, e un copil extraordinar. E foarte dedicată pentru fiecare pasiune pe care o are”, a declarat Mădălina Ghenea.