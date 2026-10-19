Taxiurile autonome au fost lansate de Uber, în Europa, la Zagreb: am testat în trafic primele robotaxiuri de pe continent

Zagreb a devenit primul oraș din Europa în care vor fi introduse taxiurile autonome care pot fi chemate de oricine, prin intermediul Uber, iar contrastul este fascinant: pe lângă tramvaiele albastre clasice și clădirile istorice, pe străzile capitalei croate am început să vedem și mașini fără șofer. Nu mai vorbim despre clipuri demo de prin San Francisco sau Shenzhen, ci despre o realitate europeană palpabilă, testată pe propria piele în traficul real.

Verne (companie numită după scriitorul francez Jules Verne), proiectul ambițios al croatului Mate Rimac pentru robotaxiuri, a intrat și el în parteneriat cu gigantul Uber și cu tehnologia de conducere autonomă dezvoltată de chinezii de la Pony.ai. Împreună, cele trei companii încep să aducă taxiurile autonome mai aproape de noi, pe străzile Bătrânului Continent.

Primul prototip Verne, o mașină scoasă direct din filme

Prima oprire a acestui test a fost într-un showroom Verne, unde am apucat să iau contact cu unul dintre primele prototipuri de vehicule autonome europene, unul care, însă, nu poate ieși pe stradă din cauză că nu are volan sau pedale. Legislația croată, și europeană deopotrivă, nu permit încă circulația pe străzile publice ale unei astfel de mașini.

Un prototip de mașină autonomă produsă de Verne.

Vehiculul arată ca o capsulă minimalistă, iar cum spuneam, adevărata surpriză apare când se deschid portierele glisante: nu există volan, nu există pedale și nici scaun de șofer. Habitaclul este configurat strict pentru doi pasageri, într-un format de lounge ultra spațios cu fotolii mari și ecrane generoase.

Verne îți oferă în Zagreb o alternativă premium de robotaxi

Apoi, ca să revin cu picioarele pe pământ totuși, am urcat pe unul dintre locurile din spate ale unui automobil chinezesc, echipat cu tehnologia de condus autonom de la Pony, și pus în slujba clienților Verne. Mașina s-a pus în mișcare spre aeroportul din Zagreb, iar scepticismul inițial a lăsat fără probleme loc unei stări surprinzătoare de relaxare.

Verne rulează mai prudent decât cel mai răbdător instructor auto. Anticipează deschiderea neașteptată a unei portiere, lasă distanță generoasă bicicliștilor și gestionează denivelările fără să te bruscheze. Între timp, de pe ecranul central poți ajusta clima, ambianța sau muzica, complet detașat de ce se întâmplă în afara habitaclului. Sosirea la terminalul de plecări s-a făcut lin, mașina oprind perfect lângă bordură și pregătindu-se automat pentru următoarea cursă, fără vreo urmă de intervenție umană.

Uber se folosește de aceleași mașini ca Verne, doar că echipate diferit

Tranziția către a doua experiență a testului, cea bazată pe colaborarea cu Uber, arată cealaltă față a monedei. Vorbim aici de același vehicul, însă de această dată cu tot cu locul din dreapta, dar și cu un operator de siguranță în spatele volanului. Tot din cauza reglementărilor, pentru a intra în serviciul Uber, mașina trebuie să aibă un șofer care să intervină dacă e cazul, însă acest lucru se va modifica din punct de vedere legislativ la începutul anului viitor.

Vehiculul este unul convențional la bază, însă vei observa imediat un soi de cupolă masivă pe plafon, plină de senzori LiDAR de mare rezoluție, camere video și radare. Comanda se realizează direct din aplicația Uber „cea de toate zilele”, unde bifezi opțiunea UberX și speri să ți se facă legătura cu o mașină autonomă. Când mașina oprește la locul de întâlnire, deblocarea ușilor și deschiderea portbagajului se fac direct de pe smartphone, pe baza codului de identificare a cursei.

Două abordări diferite ale taxiurilor autonome în Europa

Dacă Verne mizează cumva pe ideea de capsulă izolată cumva de trafic și extrem de comodă și premium, mașina care poate fi chemată prin intermediul Uber te implică mult mai mult în tot procesul de condus autonom.

Pe ecranul central rulează în timp real reprezentarea grafică 3D a străzii: fiecare pieton de pe trotuar, trotinetele electrice și vehiculele din jur sunt încadrate în „cutii” volumetrice cu zecimi de secundă înainte ca ochiul uman să le conștientizeze. Manevrele în intersecțiile aglomerate din Zagreb au fost executate cu o precizie foarte bună, mașina calculând exact momentul optim de viraj fără nicio urmă de ezitare.

O cursă liniștitoare

La capătul acestor teste, concluzia este că bariera tehnică a fost în mare parte depășită, iar provocarea rămasă e adaptarea psihologică a utilizatorului.