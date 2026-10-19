Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București

Un cutremur cu magnitudinea estimată de 4,8 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 76,5 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a fost resimțit inclusiv în București.

Cutremur de 4,8 în România, luni, 19 octombrie 2026

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 46 km sud-est de Brașov, 53 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km nord de Ploiești, 64 km sud de Buzău, 78 km nord-est de Târgoviște și 86 km sud de Focșani. Potrivit datelor publicate de INFP, epicentrul a fost localizat la coordonatele 45,4526 grade latitudine nordică și 26,1279 grade longitudine estică.

Într-o primă comunicare pe Facebook, reprezentanții institutului au indicat o intensitate macroseismică IV, precizând că efectele cutremurului diferă în funcție de localitate.

Cutremurul a fost resimțit în București, Iași, Galați, Brăila și Constanța

La scurt timp după cutremurul de luni, 19 octombrie, zeci de persoane au început să povestească pe pagina de Facebook a INFP cum au simțit mișcarea seismică. Comentariile au venit din București, Galați, Iași, Brăila, Constanța, Brașov, Ploiești, Bacău, Focșani și alte localități, inclusiv din Republica Moldova.

„Galați... s-a clătinat toată casa, etajul 4”, a scris o persoană într-un comentariu.

Din Iași, un locuitor a povestit: „Mi s-au zdruncinat biroul și scaunul cam 4 secunde”, precizând că se afla la parterul unei clădiri.

Și în București, locatarii unor blocuri au simțit cutremurul. „București, etajul 3, aproximativ 2 secunde”, a relatat un utilizator, în timp ce o altă persoană a transmis: „În București, sector 2, s-a simțit bine”.

În Brăila, o persoană a descris seismul ca fiind „destul de intens”, dar de scurtă durată, și a mulțumit pentru funcționarea canalului de alertare pe Telegram.

Din Bacău, un locuitor aflat la etajul întâi al unei clădiri din centrul orașului a povestit: „A fost scurt, dar intens... s-a mișcat podeaua și biroul”.

Au existat reacții și din Constanța. „L-am simțit destul de tare și la Constanța, etajul 3”, a scris o persoană, în timp ce un alt utilizator a transmis că seismul „s-a simțit bine de tot”.

Mișcarea seismică a fost semnalată de utilizatori și peste graniță. „La Chișinău s-a simțit destul de tare!”, se arată într-un alt comentariu.

Nu toate persoanele au simțit însă cutremurul la fel. În timp ce unii locuitori au relatat că s-au mișcat mobilierul sau lustrele, alții au spus că nu au observat nimic. „Târgu-Jiu, etajul 1, nu am sesizat nimic”, a comentat un locuitor.

Primele alerte indicau un cutremur de 5,1

Imediat după producerea cutremurului, sistemul automat de alertare INFP a transmis notificări care indicau o magnitudine de 5,1 și o adâncime de aproximativ 149 de kilometri. Ulterior, INFP a publicat în catalogul oficial o estimare de 4,8, la adâncimea de 76,5 kilometri. Și sistemul Google de alertare la cutremure a emis o notificare, estimând magnitudinea la 4,9 și localizând seismul la 13 kilometri de Râmnicu Sărat.

Cutremur de 4,8 în România, luni, 19 octombrie 2026, resimțit în București

Alerta a indicat România, Republica Moldova și Ucraina printre țările potențial afectate. Datele pot fi actualizate după analiza seismologilor.

Cutremurul de 4,8 din Vrancea, cel mai puternic din România din ultimul an

În România au fost înregistrate mai multe cutremure de intensitate redusă, majoritatea în zona seismică Vrancea. Cel mai recent s-a produs pe 17 octombrie, în județul Gorj, și a avut o magnitudinea de 2,0, la o adâncime de 6,5 kilometri. Cu o zi înainte, pe 16 octombrie, un seism de 3,0 a fost înregistrat în Prahova, la 63,8 kilometri adâncime.

Pe 12 octombrie, zona Vrancea-Buzău a fost zguduită de un cutremur de 3,0, iar pe 11 octombrie, în aceeași zonă, s-a produs unul de 3,4. Un alt seism de 3,4 a avut loc pe 8 octombrie, tot în zona Vrancea-Buzău. Pe 7 octombrie, un cutremur de 2,8 a fost înregistrat în județul Arad, la numai 5 kilometri adâncime. Un seism ceva mai puternic, de 3,8, s-a produs pe 5 octombrie, în Vrancea, la o adâncime de 133,5 kilometri. Pe 4 octombrie au avut loc alte trei cutremure: două în zona Vrancea-Buzău, cu magnitudinile de 3,4 și 3,1, și unul în Vrancea, de 2,5.

Cutremurul devastator din 4 martie 1977: 1.578 de morți și zeci de mii de locuințe distruse

Cutremurul produs luni, 19 octombrie 2026, a fost cel mai puternic înregistrat în România în ultimul an. În 2025, cea mai mare magnitudine a fost de 4,6, iar până acum, în 2026, cel mai puternic seism a fost de 4,5, în data de 26 februarie. Un cutremur mai puternic, cu magnitudinea de 5,4, s-a produs pe 16 septembrie 2024, tot în zona seismică Vrancea, județul Buzău, și a fost resimțit inclusiv în București.