Un Mercedes electric de lux, expus la unul dintre cele mai importante saloane auto din Europa, a dispărut de la stand înainte de încheierea evenimentului. Nu era vorba despre o schimbare în programul expoziției, ci despre un incident provocat de un copil care se urcase la volan. Ce s-a întâmplat i-a luat prin surprindere chiar și pe reprezentanții producătorului german, care încearcă acum să afle cum a fost posibil.

Un copil a urcat la volanul Mercedesului și a reușit să-l pună în mișcare

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 17 octombrie 2026, în hala 5 a Salonului Auto de la Paris, unde Mercedes-Benz prezenta noul VLE, un model electric de lux, cu un interior spațios și dotări premium. Mercedes VLE era expus pentru ca publicul să poată descoperi interiorul și dotările noului model. La un moment dat, un copil s-a urcat pe scaunul șoferului și, aparent, a reușit să activeze sistemul de propulsie și să pună mașina în mișcare. Vehiculul a pornit în marșarier și a lovit peretele aflat în spatele standului, relatează publicația franceză Caradisiac.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă atât mașina, cât și structura expozițională au fost avariate. Automobilul s-a deplasat înapoi și a lovit una dintre structurile standului. Scenele de după accident au fost filmate de un alt vizitator, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.

În videoclip, copilul se află încă la volanul Mercedesului, în timp ce un angajat al producătorului german se apropie de mașină, vizibil surprins de cele întâmplate. Angajatul îi cere copilului să coboare din vehicul, iar acesta se conformează.

Mercedes a deschis o investigație. „Deocamdată nu avem nicio certitudine”

Cea mai importantă întrebare este cum a reușit copilul să pună în mișcare un automobil care ar fi trebuit să rămână imobilizat pe durata expoziției. În mod obișnuit, vehiculele prezentate la saloanele auto sunt pregătite special pentru accesul publicului. Vizitatorii pot urca la volan, pot explora interiorul și pot testa diferite funcții electronice, însă deplasarea mașinilor este, de regulă, blocată.

În cazul Mercedesului VLE, această măsură nu a împiedicat deplasarea vehiculului. Jurnaliștii de la Caradisiac au contactat reprezentanța Mercedes-Benz din Franța, care a confirmat incidentul și a anunțat deschiderea unei investigații interne.

„Deocamdată nu avem nicio certitudine și continuăm investigațiile interne”, au transmis reprezentanții Mercedes-Benz Franța.

Compania a confirmat că automobilul a fost avariat ușor și retras de la stand pentru reparații. De asemenea, peretele deteriorat a fost reamenajat, astfel încât zona expozițională să poată fi folosită în continuare. Constructorul german nu a stabilit încă dacă deplasarea vehiculului a fost posibilă din cauza unei erori umane, a configurării incorecte a modului demonstrativ sau a unei defecțiuni tehnice. Investigația urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Ce este Mercedes VLE, mașina electrică de lux pe care copilul a reușit să o pornească

Modelul implicat în accident este Mercedes-Benz VLE, un vehicul complet electric, conceput să combine confortul unei limuzine cu spațiul generos al unui monovolum. Automobilul poate fi configurat cu până la opt locuri și este destinat atât familiilor, cât și transportului de pasageri în condiții de lux. Interiorul poate include scaune individuale cu reglaje electrice, încălzire și funcții de masaj, precum și sisteme multimedia avansate. Modelul implicat în accident avea echipare EXCLUSIVE și pachet Premium Plus, cu scaune cu masaj și ventilație, plafon panoramic, sistem audio Burmester 3D, ecrane pentru pasagerii din spate și jante AMG de 22 de inchi și poate ajunge la peste 130.000 de euro.

Potrivit datelor oficiale Mercedes-Benz, anumite versiuni ale VLE oferă o autonomie declarată de peste 700 de kilometri, conform standardului WLTP. Modelul se comercializează în Germania, în versiunea de bază VLE 300 electric cu cinci locuri, de la aproximativ 83.002 euro, potrivit producătorului german. Versiunea VLE 400 4MATIC pornește de la 97.088 de euro, iar dotările suplimentare pot crește prețul final. Valoarea exactă a mașinii avariate la Salonul Auto de la Paris nu a fost comunicată.

Mercedesul avariat a fost retras de la Salonul Auto de la Paris

După accident, reprezentanții Mercedes-Benz au decis să scoată automobilul din expoziție. Duminică, 18 octombrie, în ultima zi a Salonului Auto de la Paris, Mercedes VLE implicat în incident nu mai putea fi văzut la stand. Producătorul a confirmat că vehiculul fusese retras pentru reparații și că zona deteriorată a fost reamenajată.