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Vreme caldă, apoi răcire, ploi și vânt puternic. Prognoza meteo ANM pentru perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Vremea se schimbă în România la final de octombrie. Ploi în mai multe regiuni, vânt puternic și temperaturi în scădere. Sursa foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
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Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pe regiuni pentru perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026. Potrivit specialiștilor, România va avea parte de o perioadă cu temperaturi mai ridicate, însă vremea se va schimba treptat. După valori de 25 de grade Celsius, sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și o răcire a vremii spre sfârșitul lunii. La munte, la altitudini mari, sunt anunțate lapoviță și ninsori.

Cuprins:

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Banat

În Banat, valorile termice diurne vor fi în creştere în primele trei zile, de la o medie de 18 grade Celsius în data de 19 octombrie până la 24 de grade Celsius în 21 octombrie. După aceasta se evidenţiază o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel că se vor atinge 16 grade Celsius în ziua de 23 octombrie. În perioada 24-28 octombrie se observă variaţia mediei temperaturilor maxime între 17 şi 20 de grade Celsius, apoi scăderea până spre 16 grade Celsius în ultima parte a intervalului analizat. Dacă se face raportare la media minimelor termice, se poate remarca răcirea din data de 20 octombrie (6 grade), apoi încălzirea până în 22 octombrie, când se vor atinge 12... 13 grade Celsius, şi ulterior o altă scădere până spre 7 grade Celsius, în 24 octombrie. După această dată nu vor mai fi variaţii ale mediei temperaturilor din timpul nopţii, fiind între 6 şi 8 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 21-27 octombrie.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Crișana

În Crişana, temperaturile maxime vor creşte în primele trei zile, de la o medie de 16 grade Celsius în 19 octombrie până spre 25 de grade Celsius în ziua de 21 octombrie. Ulterior, se poate observa o scădere bruscă a mediei maximelor termice până spre 15 grade Celsius, în data de 23 octombrie. După această perioadă nu vor fi diferenţe termice semnificative, astfel încât media maximelor va fi cuprinsă între 16 şi 20 de grade Celsius, cu cea mai mare valoare în 28 octombrie. Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopţii, aceasta scade până la 6 grade Celsius în 20 octombrie, apoi creşte până la 11 grade Celsius în perioada 22-23 octombrie. Media temperaturilor minime se va menţine în jurul a 7 grade Celsius în a doua săptămână, cu o tendinţă de scădere la finalul acesteia. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie şi la mijlocul acestuia vor putea fi cantităţi de apă însemnate.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în În Transilvania, valorile termice din timpul zilei vor creşte la debutul perioadei analizate, astfel că media acestora va atinge 21 de grade Celsius, în ziua de 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel încât se identifică o medie a maximelor termice de 15 grade Celsius, în data de 23 octombrie. Începând cu ziua următoare şi până în 28 octombrie se remarcă o uşoară încălzire, apoi temperaturile maxime vor scădea şi, mediat, se vor consemna 14 grade Celsius, la finalul intervalului de anticipaţie. În ceea ce priveşte media minimelor termice, se poate observa o scădere uşoară până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 6 grade Celsius.

Următoarele trei zile vor caracteriza o creştere a temperaturilor minime până la aproximativ 9 grade Celsius, în data de 23 octombrie. Ulterior, scăderea mediei acestora va fi treptată şi la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra 3 grade Celsius. Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, local însemnat cantitativ.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Maramureș

În Maramureş, media maximelor termice va fi în creştere în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade Celsius în 19 octombrie până spre 22 de grade Celsius în data de 21 octombrie. După aceasta, se poate identifica o scădere bruscă a mediei temperaturilor maxime până la 13 grade Celsius, în ziua de 23 octombrie. Ulterior, nu se remarcă diferenţe termice semnificative, astfel că media maximelor se va încadra între 15 şi 19 grade Celsius, cea mai mare valoare fiind în 28 octombrie. În situaţia mediei temperaturilor din timpul nopţii, aceasta va fi de 7 grade Celsius în perioada 19-21 octombrie, apoi va creşte până spre 10 grade Celsius, în 23 octombrie. Media minimelor termice se va menţine în jurul a 6 grade Celsius în a doua săptămână, cu o tendinţă de scădere la finalul acesteia, spre 4 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia vor putea fi cantităţi de apă însemnate.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Moldova

În Moldova, temperaturile din timpul zilei vor creşte la începutul primei săptămâni, astfel că media acestora se va situa în jurul a 19 grade Celsius, valoare ce se va menţine până în data de 27 octombrie. Ulterior, se poate observa o scădere de la o zi la alta a mediei maximelor termice, astfel că la finalul intervalului de anticipaţie se vor înregistra 15 grade Celsius. Dacă se face raportare la media temperaturilor nocturne, se remarcă o uşoară scădere în 20 octombrie, când se vor înregistra 10 grade Celsius, apoi o creştere până spre 12 grade Celsius în perioada 21-24 octombrie. Începând cu data de 28 octombrie, media minimelor termice va scădea treptat, astfel încât la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se vor consemna aproximativ 8 grade Celsius. Va ploua, local însemnat cantitativ, la debutul intervalului, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creştere în zilele de 22, 23 şi 24 octombrie, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Dobrogea

În Dobrogea, valorile termice diurne vor fi în creştere la debutul primei săptămâni, astfel că, mediat, se vor atinge 20 de grade Celsius în ziua de 21 octombrie. Ulterior, media maximelor termice va fi de 19 grade Celsius, în perioada 22-27 octombrie, apoi va scădea treptat, astfel încât la finalul intervalului de anticipaţie se vor înregistra 15 grade Celsius.

Dacă se face referire la temperaturile minime, se poate identifica scăderea mediei acestora în cea de-a doua zi (20 octombrie), până spre 10 grade Celsius. În următoarea perioadă nu se evidenţiază variaţii ale minimelor termice, fiind situate în jurul valorii de 11 grade Celsius, până în 28 octombrie. După aceasta, media temperaturilor din timpul nopţii va fi în scădere până la aproximativ 8 grade Celsius, în data de 1 noiembrie. Va ploua, izolat însemnat cantitativ, la începutul perioadei de referinţă, iar probabilitatea de ploaie va creşte, din nou, la finalul primei săptămâni şi începutul celei de-a doua.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Muntenia

În Muntenia, media valorilor termice din timpul zilei se va situa în jurul a 20 de grade Celsius, la începutul perioadei de analiză, apoi va fi în creştere până la 22 de grade Celsius, în 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel că se poate evidenţia o valoare medie a maximelor termice de 18 grade Celsius în data de 23 octombrie. În perioada 24-29 octombrie nu vor fi variaţii termice semnificative, după care media temperaturilor maxime va scădea până spre 15 grade Celsius, la sfârşitul celei de-a doua săptămâni. În privinţa minimelor termice, se poate observa o scădere a mediei acestora până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 8 grade Celsius. Următoarele trei zile vor caracteriza o creştere a temperaturilor minime până la aproximativ 10 grade Celsius, în data de 23 octombrie; scăderea mediei acestora va fi apoi treptată, iar la sfârşitul perioadei de referinţă vor fi 6 grade Celsius. Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, posibil însemnat cantitativ.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026, în Oltenia

În Oltenia, în ziua de 23 octombrie se identifică o răcire accentuată, astfel că media maximelor termice va atinge 16 grade Celsius. După aceasta, până în data de 29 octombrie, media temperaturilor din timpul zilei va fi de 18... 19 grade Celsius, urmând ca aceasta să scadă la finalul intervalului de anticipaţie, spre 16 grade Celsius. În cazul temperaturilor din timpul nopţii, media acestora va scădea uşor în a doua zi (20 octombrie), spre 7 grade Celsius, apoi va creşte treptat până spre 11 grade Celsius, în data de 23 octombrie. În 24 octombrie se vor consemna aproximativ 8 grade Celsius, valoare ce se va menţine până în 29 octombrie, iar apoi se remarcă o scădere a mediei minimelor termice, spre 6 grade Celsius, la finalul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea de ploaie va fi redusă până în data de 21 octombrie, apoi creşte şi local vor fi posibile cantităţi de apă însemnate în zilele de 24 şi 25 octombrie.

Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026 la munte

La munte, media temperaturilor diurne va creşte în primele trei zile, astfel că va porni de la 9 grade Celsius şi va atinge 14 grade Celsius în data de 21 octombrie. Ulterior, se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât în 23 octombrie se vor înregistra, în medie, 8 grade Celsius. Până la finalul intervalului de anticipaţie nu vor fi variaţii termice semnificative şi media maximelor termice va fi cuprinsă între 8 şi 12 grade Celsius, cu cea mai mare valoare în ziua de 28 octombrie. Din punctul de vedere al temperaturilor minime, se evidenţiază o creştere a mediei acestora până în 22 octombrie, când vor fi 6 grade Celsius, apoi se poate observa scăderea din perioada 24-26 octombrie, când se vor consemna 3 grade Celsius.

Spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se remarcă o altă scădere a mediei minimelor termice până spre valoarea de 1 grad Celsius, în data de 1 noiembrie. Probabilitatea de precipitaţii va fi mare până în data de 28 octombrie, după care va scădea.

Citește și: Vremea se încălzește de marți în România, cu temperaturi de 25 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM pentru perioada 18-28 octombrie 2026

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Tags: Prognoza meteo ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie
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