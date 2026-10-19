Susține Susține

Laurențiu Mihu, jurnalist român stabilit la Paris, despre protestele din Hexagon: „Francezii simt că sărăcesc, sunt iritați de constrângerile bugetare pe care le invocă guvernul”

Sidonia Bogdan
Sidonia Bogdan
Reporter special
Comentează
Paris, protest din 18 octombrie în apropiere de Place de la République; ciocniri între protestatari și poliție; incendii și baricade. Sursa foto: Profimedia
Paris, protest din 18 octombrie în apropiere de Place de la République; ciocniri între protestatari și poliție; incendii și baricade. Sursa foto: Profimedia
InterviuExclusiv
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

În aceste zile, în Franța se desfășoară proteste antiguvernamentale ample, marcate de violențe și acte de vandalism. Atmosfera socială reprezintă un indicator electoral important, întrucât în primăvara anului viitor vor avea loc alegeri prezidențiale, iar Emmanuel Macron nu va mai candida.

Cuprins:

Pentru a înțelege atmosfera electorală, cauzele polarizării, dar și lupta politică dintre moderați și extremiști, Libertatea a realizat un interviu cu Laurențiu Mihu, jurnalist român care trăiește de cinci ani la Paris și care se ocupă de politica internă franceză.

„Există o evidentă creștere a costului vieții și o evidentă erodare a puterii de cumpărare. La baza acestor fenomene stau, bineînțeles, elemente imputabile actului de guvernare local, dar nicio minte lucidă nu poate face abstracție de impulsul decisiv pe care l-a dat criza energetică. Căci, apropo de Trump: dacă francezii (și nu numai ei, printre europeni) plătesc azi un preț exorbitant pentru un plin de benzină sau motorină, asta îi poate fi imputat în primul rând președintelui SUA, căci el a aruncat în aer Orientul Mijlociu, iar odată cu asta circulația, fluxurile și prețul petrolului. Cât privește violențele absolut de neînțeles, indiferent cât de mari ar fi nemulțumirile, aici, în Franța, unii comentatorii au început chiar să vorbească de un soi de specific francez. Trebuie remarcat că la originea lor e o minoritate de indivizi, majoritatea demonstranților fiind totuși pașnici. Acei indivizi își fac de ceva vreme simțită prezența aproape la orice fel de manifestare publică, chiar și la cele în care e exprimată bucuria - până și victoria echipei Franței într-un meci de fotbal a devenit sursă de îngrijorare în acest sens, iar vara aceasta a demonstrat din plin acest lucru”, explică el pentru Libertatea.

Laurențiu Mihu are o experiență de peste 20 de ani în presă. El a scris, între altele, la Evenimentul Zilei, România liberă și Digi24. Din anul 2021, Mihu este redactor-șef al site-ului Universul.net. De cinci ani, el locuiește la Paris, de unde acoperă teme de politică externă și actualitatea românească de politică internă.

Laurențiu Mihu. Sursa foto: jurnalistul.ro
Laurențiu Mihu. Sursa foto: jurnalistul.ro

Motivele care i-au scos pe francezi în stradă

-Libertatea: Ce se întâmplă în Franța? De ce există o nemulțumire atât de puternică și de ce protestele au o componentă violentă?

-Laurențiu Mihu: Există un răspuns caricatural la această întrebare, iar cel mai celebru propagator al său nu este un francez, ci însuși președintele american.

După Donald Trump, sâmbătă, Franța a luat foc din cauza politicilor privind imigrația. Spunând asta, liderul SUA nu doar că și-a exportat încă o dată obsesiile, ci a și demonstrat o profundă necunoaștere a realităților franceze, de exemplu inclusiv un pronunțat amatorism privitor la mișcarea „vestelor galbene”. Protestele acestei mișcări, derulate în anii 2018-2019, au devenit punct de referință în materie de dezordine publică și violențe de stradă. Iar acolo nu a fost nicidecum o chestiune ce putea fi redusă la tema imigrației - revendicările au fost în esență unele sociale (prețul crescut al carburantului, pe fondul introducerii unei taxe), participanții au fost cât se poate de „autohtoni”, în special din păturile așa-zis populare, iar sondajele au relevat că mișcarea s-a bucurat de un robust suport moral în rândul populației generale. Nemulțumirile de acum, care tocmai au scos în stradă peste jumătate de milion de oameni, sunt cât se poate de reale și în mare parte pot fi întâlnite de-a lungul și de-a latul continentului.

Există o evidentă creștere a costului vieții și o evidentă erodare a puterii de cumpărare. La baza acestor fenomene stau, bineînțeles, elemente imputabile actului de guvernare local, dar nicio minte lucidă nu poate face abstracție de impulsul decisiv pe care l-a dat criza energetică. Căci, apropo de Trump: dacă francezii (și nu numai ei, printre europeni) plătesc azi un preț exorbitant pentru un plin de benzină sau motorină, asta îi poate fi imputat în primul rând președintelui SUA, căci el a aruncat în aer Orientul Mijlociu, iar odată cu asta circulația, fluxurile și prețul petrolului.

Cât privește violențele absolut de neînțeles, indiferent cât de mari ar fi nemulțumirile, aici, în Franța, unii comentatorii au început chiar să vorbească de un soi de specific francez. Trebuie remarcat că la originea lor e o minoritate de indivizi, majoritatea demonstranților fiind totuși pașnici. Acei indivizi își fac de ceva vreme simțită prezența aproape la orice fel de manifestare publică, chiar și la cele în care e exprimată bucuria - până și victoria echipei Franței într-un meci de fotbal a devenit sursă de îngrijorare în acest sens, iar vara aceasta a demonstrat din plin acest lucru.

„Rolul decisiv revine unor grupări asociate extremei stângi, ca și unor bande infracționale”

-De ce Franța pare un caz aparte din punctul ăsta de vedere?

-Ei bine, nu pare a fi reușit nimeni să ofere un răspuns suficient de complet și de articulat. Empiric, se poate totuși constata că rolul decisiv revine unor grupări asociate extremei stângi, ca și unor bande infracționale.

De altfel, unul dintre aspectele care au șocat cel mai mult după ziua de sâmbătă este amploarea nu doar a vandalismului de dragul vandalismului sau de dragul răbufnirii ideologice, ci și a jafurilor în toată regula. Reprezentanți ai asociațiilor de comercianți estimează că au fost sparte și golite aproximativ 1.500 de magazine mici și mari, populare și de lux, cu daune estimate la prima vedere la sute de milioane de euro. S-ar putea ca pe acest plan, bilanțul jafurilor și al pagubelor să îl fi depășit chiar pe cel înregistrat în timpul agitației de referință de acum șapte-opt ani, cea a „vestelor galbene”.

-În fapt, ce revendică protestatarii?

-În esență, oamenii simt că sărăcesc, se plâng de o degradare a serviciilor publice, sunt iritați de constrângerile bugetare pe care le invocă guvernul.

Pe deasupra, marja de manevră a guvernului de a veni cu soluții prietenoase în întâmpinarea revendicărilor este în mod obiectiv redusă spre inexistentă. Dacă, după protestele „vestelor galbene”, Parisul a avut la dispoziție ceva spațiu fiscal pentru a face pe placul demonstranților, găsind niște miliarde bune pentru a calma treptat apele, de data asta lucrurile nu mai stau deloc așa.

Franța este campioană la datorie în rândul țărilor din zona euro, se împrumută mai scump decât Grecia și Italia, ajunge să cheltuiască cu plata dobânzilor mai mult decât cu educația sau apărarea, iar deficitul bugetar este aproape dublu față de pragul maxim agreat în UE. Guvernul trebuie de fapt să taie cheltuieli, nu are din ce să le crească, iar pentru 2027 sunt prevăzute în acest sens peste 50 de miliarde de euro (fără ca asta să și ducă la o reducere semnificativă și sănătoasă a deficitului).

Poziția guvernului și a forțelor politice moderate este cu atât mai ingrată cu cât, de cealaltă parte, populiștii vin cu o ofertă care, deși aberantă deja în teorie și irealizabilă în teren, aruncă totul în aer: extrema stângă propune pur și simplu anularea unei părți a datoriei externe, iar extrema dreaptă propune tăierea finanțării pentru unele servicii de care ar beneficia străinii (chiar dacă ei lucrează), ca și diminuarea contribuției la UE. Efectele secundare ale unor asemenea măsuri ar fi devastatoare.

Mai e și componenta politică: oboseala (destul de franțuzească) față de zece ani de președinție sub același președinte, cei de stânga reproșează politici prea de dreapta, cei de dreapta reproșează politici fie prea stângiste, fie insuficient de orientate spre dreapta. Apoi, forțele extremiste, ca peste tot în lume, cresc din contestatare și agitație, rețelele sociale privilegiază complotismul și anxietatea, iar unii consideră că esența renașterii națiunii constă în revoluția perpetuă, căci - nu-i așa? - Revoluția e matca acestei țări.

Protestatarii blochează intrările la Luvru, în semn de susținere pentru mișcarea studențească națională, la Paris. Sursa foto: Profimedia
Protestatarii blochează intrările la Luvru, în semn de susținere pentru mișcarea studențească națională, la Paris. Sursa foto: Profimedia

„Un clivaj tot mai pronunțat între condițiile de viață ale tinerelor și cele ale pensionarilor”

-Cât de polarizată este Franța?

Este extrem de polarizată, fenomenul pare a nu fi atins încă vârful, iar liniile de falie sunt numeroase. Găsești tabere pro și contra ajutorului pentru Ucraina, pro și contra Rusiei. Ai tabere pro și contra preferinței naționale. De asemenea, în zona dreptei, există de fapt mai multe drepte, iar pe zona stângii există mai multe stângi - și nici măcar centrul nu pare a fi mereu chiar un monolit. Apoi, ai un clivaj tot mai pronunțat între condițiile de viață ale tinerelor și cele ale pensionarilor, între finanțarea-mamut a pensiilor și finanțarea insuficientă a unor domenii critice din perspectiva populației active sau de vârstă școlară.

Iar apropo de pensii și vârsta de pensionare, o parte semnificativă a societății pare cronic incapabilă să accepte realitatea. În 2023, administrația Macron a trecut „forțat” o reformă a pensiilor, care prevedea inclusiv creșterea vârstei de ieșire din activitate. Temeiurile unei asemenea mișcări erau aritmetice: evoluția demografică a făcut ca azi, spre deosebire de acum câteva decenii, numărul cotizațiilor raportat la un pensionar să se fi redus cam de trei ori.

Totuși, acea reformă a sfârșit prin a fi ulterior suspendată, azi partidele în general propun reducerea vârstei de pensionare față de ceea ce propusese reforma și procedează astfel surprinzător de senin. Există și o excepție, fostul premier Edouard Philippe, propune o ușoară creștere. Deși este cel mai bine cotat candidat la președinție din rândul moderaților, Edouard Philippe se zbate cot la cot cu liderul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, iar în ultima perioadă creșterea sa în sondaje pare să fi înghețat.

-Cât de erodat politic este Emmanuel Macron?

-Foarte. Emmanuel Macron a pierdut mult de pe urma dizolvării Adunării Naționale, în vara lui 2024. Mutarea în sine a fost considerată imprudentă și prost calculată de către multe voci avizate din zona analizei, dar chiar și de către unii dintre susținătorii săi din spectrul politic.

Alegerile au avut ca rezultat un parlament fragmentat în trei blocuri, punând reale probleme de asigurare a unei majorități, iar o perioadă premierii s-au succedat în ritm alert. În fine, președintelui i-a fost reproșat și un soi de comportament abuziv în ceea ce privește desemnarea premierilor, o parte dintre partide reproșându-i constant că nu a ținut cont de opțiunea alegătorilor, deși trebuie subliniat că niciun partid sau alianță nu obținuse majoritatea. Apoi, ziceam mai sus că se vorbește aici și de un soi de oboseală după un deceniu de macronism. Macron nu este nici primul și nici ultimul președinte francez care se confruntă ori se va confrunta cu așa ceva. Unii au pățit-o după doar un mandat.

Mai mult, de genul acesta de dégagisme (alt termen francez de referință) nu a scăpat la sfârșitul anilor '60 nici măcar generalul de Gaulle, ca atare șansele ca Emmanuel Macron să fi fost scutit de așa ceva erau, evident, nule. De altfel, asistăm la o simetrie: sub spectrul protestelor a debutat președinția sa, sub spectrul lor a continuat de-a lungul celor două mandate și pare că sub același spectrul se va și încheia.

Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta
Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta

Cu ochii pe alegerile prezidențiale

-Care sunt facțiunile politice moderate care ar putea readuce speranțe electoratului francez?

În cursa potențialelor „speranțe” se află doi foști premieri sub Macron (Gabriel Attal și Edouard Philippe), un europarlamentar care tocmai a câștigat primarele stângii moderate (Raphaël Glucksmann) și un fost ministru de dreapta al Internelor, tot sub Macron și el, Bruno Retailleau.

De notat că fostul președinte de stânga, François Hollande, este în expectativă — cel puțin și-a amenajat un sediu de campanie, însă nu a participat la primarele stângii (victoria lui Glucksmann în acele primare e însă mai degrabă de rău augur pentru eventualele calcule ale lui Hollande de a intra în cursa prezidențială). Tot în cazul lui François Hollande ar fi de subliniat și faptul că are o experiență particulară cu macronismul: Emmanuel Macron i-a fost consilier la Élysée (secretar general adjunct), însă este și cel care ulterior s-a desprins de șeful său, a candidat pentru postul de președinte, Hollande rezumându-se la doar un mandat în fruntea țării.

Dintre aceste „speranțe”, probabil până în martie mulți nu se vor mai regăsi la start, urmând a se retrage în beneficiul celui mai bine plasat. Azi cel mai bine plasat este Edouard Phillipe, diferența fiind însă relativ strânsă față de Gabriel Attal.

Dar pentru toți aceștia liderul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, reprezintă o grea încercare întrucât pe de o parte fragmentează voturile de stânga, iar pe de altă parte ar putea împinge la vot util o parte a electoratului de dreapta, în beneficiul lui Marine Le Pen, poate direct din primul tur dacă la acel moment diferența între el și candidatul moderat va fi foarte strânsă.

Un alt semn al vremurilor este și numărul uriaș de persoane dornice să candideze la prezidențialele din 2027, până acum în jurul a 30.

Rusia și campaniile de dezinformare

-Știm că în acești ani de război ruso-ucrainean au existat operațiuni secrete rusești cu mesaj anti-semită, cu scopul de a destabiliza pacea socială în Franța. Există indicii să-și fi băgat rușii coada în perioada acestor proteste?

-Franța este o țintă predilectă a operațiunilor de destabilizare conduse de Rusia pe plan extern, în contextul războiului din Ucraina. De altfel, există analize care relevă faptul că după Ucraina, țară cu care Rusia se află în conflict, Franța vine imediat următoarea în rândul preocupărilor Moscovei.

Apoi, Rusia nu are neapărat nevoie să inițieze fracturi, îi este suficient să le identifice precis pe cele existente și să le exploateze apoi programatic. Știm bine, iar asta încă din vremea lui Lenin și Stalin, continuând apoi până în zilele noastre, că Kremlinul a dezvoltat o adevărată artă în acest sens. România însăși are experiența sa nefastă cu acest lucru.

Prin finanțare directă sau discretă (de partide, asociații, influenceri), prin punerea la dispoziție a unor platforme cu spectru larg de exprimare pentru vocile publice amicale, prin infectarea cu fake news a rețelelor sociale și ale mass-media „alternative”, ca și prin promovarea „valorilor tradiționale” în dezbaterile de societate, în Franța zilelor noastre Rusia putinistă a reușit, inevitabil, să își facă auzit și preluat mesajul deopotrivă în rândul unor partide, ca și la firul ierbii, la nivelul unor pături din populație.

Poate că nu este neapărat o coincidență faptul că favoriți în actuala cursă prezidențială sunt cei doi poli ai abordării pro-ruse, respectiv extrema dreaptă și extrema stângă. Ambii au beneficiat din plin de pe urma activității intense a propagandei ruse, de pe urma banilor rusești (partidul lui Marine Le Pen a fost chiar beneficiarul unui credit de câteva milioane de euro, de la o bancă rusească, într-un moment delicat pentru finanțele formațiunii). Iar ambii capitalizează atunci când diversele operațiuni rusești de destabilizare generează neîncredere în autorități, neliniște și nesiguranță în spațiul public.

De remarcat, în fine, ar fi și faptul că protestul de sâmbătă, prin scandalul pe care l-au generat violențele teribile, joacă și într-un alt mod în beneficiul extremei drepte: mută, cel puțin o vreme, atenția publică de la persoana liderului partidului, Jordan Bardella, tocmai când acesta din urmă era încolțit de dezvăluirile privind mesajele sale antisemite din debutul carierei sale politice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Franta Emmanuel Macron Francois Hollande Donald Trump
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
Gsp.ro
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Ioana Dogioiu a fost purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan din iulie 2025. Foto: Hepta
Știri România
16:00
Ioana Dogioiu și-a dat demisia din Guvern. A fost purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan un an și 3 luni
Antena radio vopsită în alb și roșu
Știri România
15:58
Atac cibernetic de tip ransomware la Radiocom, serviciul de e-mail a fost blocat
Parteneri
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Adevarul.ro
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
Fanatik.ro
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
Ce înseamnă creșterea salariului mediu net cu 5,6% când puterea de cumpărare scade, în august 2026
Financiarul.ro
Ce înseamnă creșterea salariului mediu net cu 5,6% când puterea de cumpărare scade, în august 2026
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Dan Giuvelic și Paula Chirilă | sursa foto: Instagram
Exclusiv
Stiri Mondene
16:11
Când se căsătorește Paula Chirilă cu Dan Giuvelic: „Cel mai bine păzit secret al nostru”. Anunțul făcut de vedetă despre nuntă
Madalina Ghenea alaturi de chef Richard
Stiri Mondene
16:03
Mădălina Ghenea, primele declarații despre mutarea în România. „Trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb”
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
Italia a testat primul autobuz care se conduce singur. Ce s-a întâmplat după 1.280 de kilometri prin oraș
Mediafax.ro
Italia a testat primul autobuz care se conduce singur. Ce s-a întâmplat după 1.280 de kilometri prin oraș
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker
Observatornews.ro
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker
Primele imagini cu elevul care a atacat o profesoară și un elev, la o școală din Bistrița. S-a pozat în baie chiar înainte de atac
Kanald.ro
Primele imagini cu elevul care a atacat o profesoară și un elev, la o școală din Bistrița. S-a pozat în baie chiar înainte de atac
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
LiveText
Politică
07:35
Au început audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Luca Niculescu. Avize favorabile pe bandă rulantă
Kelemen Hunor, șeful UDMR
Politică
13:09
UDMR suține Guvernul Niculescu. Kelemen Hunor: „Costul energiei a crescut, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutor”
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Invitată de FIFA, Rusia merge la Campionatul Mondial. România NU! Mesajul public al lui Răzvan Burleanu pentru Gianni Infantino
Fanatik.ro
Invitată de FIFA, Rusia merge la Campionatul Mondial. România NU! Mesajul public al lui Răzvan Burleanu pentru Gianni Infantino
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Reportaj
Tehnologie
16:31
Taxiurile autonome au fost lansate de Uber, în Europa, la Zagreb: am testat în trafic primele robotaxiuri de pe continent
Știri Locale
16:30
Profesoara înjunghiată de elevul din Bistrița este operată de urgență, iar celălalt adolescent rănit nu a rămas internat
InterviuExclusiv
Știri Externe
16:30
Laurențiu Mihu, jurnalist român stabilit la Paris, despre protestele din Hexagon: „Francezii simt că sărăcesc, sunt iritați de constrângerile bugetare pe care le invocă guvernul”
Lifestyle
16:27
O femeie a cumpărat o geantă cu 35 de dolari de la un târg de vechituri și a găsit patru plicuri roșii în ea: ce a decis să facă după ce a aflat semnificația lor
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Politică
14:30
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Ştiri
15:24
Ce mesaj transmite un cap de porc tăiat
Știri Locale
09:59
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala Ștefan cel Mare, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Știri România
12:11
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Avocado tăiat în jumătăți și felii așezate pe un tocător din lemn, alături de un cuțit de bucătărie cu mâner de lemn, pe un fundal deschis
Lifestyle
16:24
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci avocado în fiecare zi
Imagine cu o femeie care s-a rătăcit și se află într-o pădure sălbatică, într-o zi rece, folosind o folie izolantă pentru a preveni hipotermia și pierderea căldurii corporale.
Lifestyle
16:15
Ce este hipotermia și cum te protejezi de frig pe munte. Semnele timpurii și ce să faci dacă ești în drumeție
O cheie în yala ușii
Lifestyle
15:06
Lăcătușii explică de ce este o mare greșeală să lași cheia în yală peste noapte
Accident Mercedes VLE SAlon Auto Paris
Lifestyle
13:46
Un copil a pornit un Mercedes VLE electric de lux de peste 130.000 de euro și l-a izbit de un zid, la Salonul Auto de la Paris / VIDEO
Fructe și legume de toamnă
Lifestyle
13:37
Ce poți face cu cojile de mere, semințele de dovleac și resturile de legume
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce se ia tensiunea la mâna stângă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce se ia tensiunea la mâna stângă
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Mai mulți pietoni așteptând la o trecere de pietoni pe o vreme ploioasă și rece, adăpostindu-se sub umbrele colorate și purtând haine groase.
Știri România
14:09
Vreme caldă, apoi răcire, ploi și vânt puternic. Prognoza meteo ANM pentru perioada 19 octombrie-1 noiembrie 2026
Colaj din două cadre: în stânga, o persoană care își face un selfie purtând o cască tactică militară, mască de camuflaj și ținând un cuțit, iar în dreapta, o mulțime de oameni adunați în fața unei școli lângă o ambulanță parcată.
Știri România
13:29
Atacul de la școala din Bistrița, analizat de psihologul Radu Leca: „Spațiul virtual a fuzionat cu realitatea. A fost calculat și cu sânge rece”
Șantierul Naval Mangalia Sursa foto: Hepta
Știri România
12:13
Prima reacție a Rheinmetall după preluarea Șantierului Naval Mangalia: ce planuri are compania germană
Elena Sumanariu
Știri România
11:35
O doctoriță româncă a plecat în vacanță, dar a ajuns să salveze un bărbat prăbușit în aeroport, în Miami. Cine este Elena Sumanariu, medicul devenit erou, și ce recompensă a primit
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu