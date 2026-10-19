Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan din iulie 2025, a anunțat luni, 19 octombrie, că își dă demisia, în contextul în care noul Cabinet, cel al premierului desemnat Luca Niculescu, urmează să primească votul de învestitură al Parlamentului marți, 20 octombrie.

„A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan”, a scris ea pe Facebook.

Dogioiu a atașat postării cererea de revocare din funcție în care a scris: „Subsemnata, Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, numită prin Decizia prim-ministrului nr. 351 din 07.07.2025, vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatului încredințat. Sunt disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de 5 zile de la data eliberării din funcție”.

Reamintim că, pe 3 iulie 2025, fosta jurnalistă scria că noua ei atribuție, pe care urma să o ocupe din săptămâna următoare, „este o provocare pe care ar fi fost o lașitate să nu o accept”, cu toate că, susținea Dogioiu la acel moment, „în plan personal este exact ceea ce era aproape irațional de făcut”. Și a continuat explicând: „România este într-un moment greu în care ori reușim împreună, ori ne prăbușim împreună”.

„La început de etapă, nu doresc nici îngăduință, nici răbdare, nici laude. Îmi doresc critici de bună credință care să mă ajute să ridic mereu nivelul”, a mai scris Dogioiu pe 3 iulie anul trecut.

Tot la acel moment, Guvernul Bolojan și-a argumentat alegererea: „Cu o carieră solidă în jurnalism, Ioana Dogioiu este recunoscută pentru profesionalismul, echilibrul și onestitatea sa în spațiul public”.