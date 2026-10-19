UDMR suține Guvernul Niculescu. Kelemen Hunor: „Costul energiei a crescut, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutor”

UDMR va semna un acord de susținere pe șase luni cu premierul desemnat Luca Niculescu, a anunțat liderul formațiunii, Kelemen Hunor, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Parlamentului. Acordul va fi valabil până în aprilie sau mai 2027.

„Costul energiei a crescut, crește, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcția de a vota acest guvern și de a da posibilitatea guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine și, bineînțeles, să arate alternativa la guvernul care a fost demis în mai. Asta este decizia noastră”, a declarat Hunor.

Potrivit liderului UDMR, acordul va fi unul „scurt” și „simplu”, cu prevederi clare referitoare la rectificarea bugetară, deficit și menținerea stabilității financiare. Documentul urmează să fie făcut public după semnare.