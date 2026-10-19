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Atacul de la școala din Bistrița, analizat de psihologul Radu Leca: „Spațiul virtual a fuzionat cu realitatea. A fost calculat și cu sânge rece”

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Colaj din două cadre: în stânga, o persoană care își face un selfie purtând o cască tactică militară, mască de camuflaj și ținând un cuțit, iar în dreapta, o mulțime de oameni adunați în fața unei școli lângă o ambulanță parcată.
Psihologul Radu Leca a comentat, într-un interviu acordat Libertatea, atacul comis luni, 19 octombrie, de un elev de 13 ani la o școală din Bistrița. Sursa foto: Facebook / Observator BN
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Psihologul Radu Leca a comentat, într-o declarație pentru Libertatea, atacul comis luni, 19 octombrie, de un elev de 13 ani la o școală din Bistrița. Specialistul consideră că fapta ar fi fost premeditată, vorbește despre furia latentă, jocurile video violente și bullyingul online și susține că martorii trebuie să beneficieze de consiliere psihologică.

Cuprins:

Luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare din Bistrița”, un elev de clasa a VII-a a intrat în clasă cu o cagulă pe față și o cască pe cap și a înjunghiat-o pe profesoara de matematică și un coleg care a sărit să o apere. Un atac pe care l-ar fi pregătit de 8 luni și pe care îl anunțase, în cursul dimineții, într-o postare pe rețelele sociale.

Atacul ridică întrebări despre cauzele comportamentului violent, rolul mediului online și măsurile de sprijin necesare după un astfel de incident.

Într-o discuție cu reporterii Libertatea, psihologul Radu Leca vorbește despre ceea ce numește „furie latentă”, pe care o asociază cu expunerea la anumite jocuri video și la forme de bullying online și consideră că fapta ar fi fost premeditată. Specialistul susține că părinții trebuie să fie atenți la manifestările copiilor și recomandă evaluarea psihologică a minorilor care prezintă comportamente îngrijorătoare. Radu Leca a vorbit și despre posibilitatea unei internări într-o secție de psihiatrie pediatrică, despre evaluarea elevului de către specialiști și despre consilierea psihologică a tuturor martorilor care au asistat la atac.

Psihologul Radu Leca: „Atacul a fost, din punctul meu de vedere, premeditat”

Întrebat ce ar putea declanșa un act de violență extremă precum cel din Bistrița, psihologul a afirmat că, în opinia sa, atacul nu ar fi fost unul instinctiv. „Atacul de astăzi dovedește că spațiul virtual a fuzionat cu realitatea. Atacul a fost, din punctul meu de vedere, premeditat. Avem de-a face cu o metamorfoză comportamentală. Subiectul minor și-a atacat calculat și cu sânge rece profesorul”, a declarat Radu Leca pentru Libertatea.

Psihologul a descris incidentul drept unul dintre cele mai grave atacuri petrecute în interiorul unei școli din România și le-a cerut părinților să privească intervenția psihologului ca pe o formă de sprijin și evaluare, nu ca pe o modalitate de a judeca un copil. „Avem de-a face cu unul dintre cele mai rele cazuri de atac din interiorul școlii românești, după evenimentul negativ în care profesoara de japoneză a fost atacată în urmă cu aproape un an de zile. Rog frumos părinții care vor sta și vor citi acest articol să înțeleagă rolul psihologului, care nu are legătură cu noțiunea de etichetare sau cu ideea de judecată”, a spus acesta.

Legătura între jocurile video violente și furia latentă

Radu Leca a invocat influența mediului online și a jocurilor video cu elemente de violență. În explicația sa, specialistul a folosit expresia „furie latentă” pentru a descrie o stare care, în opinia sa, se poate acumula și manifesta prin comportamente agresive.

„Avem de-a face cu un element care vine din spațiul virtual și care se numește furie latentă. Totalitatea jocurilor de tip GTA și LoL, care produc această furie latentă în interiorul minții unui adolescent, au ca rezultat și atacul de astăzi”, a afirmat psihologul.

Acesta susține că ancheta ar putea aduce informații despre eventualele elemente care ar fi stat la baza atacului și despre modul în care minorul s-ar fi pregătit pentru comiterea faptei.

„Nu mică o să ne fie uimirea când vom afla în următoarele zile, după intervenția procurorilor, că acest minor a realizat atacul de astăzi calculat, în baza elementelor de strategie cu duritate înțelese din spațiul virtual”, a declarat Radu Leca.

Psihologul a inclus în explicațiile sale și bullyingul online, precum și accesarea platformelor de jocuri în rețea, despre care a spus că pot crea sentimente de furie și răzbunare: „Tot ceea ce înseamnă elemente de bullying online și tot ceea ce înseamnă accesarea platformelor de jocuri online în rețea, care creează sentimentul de furie și răzbunare, trebuie să fie evitate”.

Leca spune că atacul ar fi putut fi prevenit dacă părinții ar fi identificat manifestările de furie în comportamentul copilului. „Atacul de astăzi putea fi preîntâmpinat în cazul în care părinții ar fi înțeles elementele de manifestare a furiei, care au fost vizibile în interiorul universului minorului”, a declarat psihologul.

Ce spune Radu Leca despre o posibilă internare la psihiatrie pediatrică

„După ancheta care este în derulare și după ce subiectul minor va intra în contact cu psihologii și psihiatrii care au fost desemnați pentru acest caz, se va discuta despre o posibilă sau nu internare în pavilionul 5B la Obregia sau în altă parte”, a spus Radu Leca.

În ceea ce privește înțelegerea gravității faptei și a consecințelor sale de către copil, psihologul consideră că trebuie luată în calcul posibilitatea ca acesta să fi urmărit să-și creeze o anumită imagine în fața celorlalți.

„Din punctul meu de vedere, atâta timp cât avem de-a face cu un element premeditat și nu instinctiv, elementul pe care el și l-a dorit să-l puncteze și să-l scoată la suprafață are legătură cu actul în sine, care va contribui la o imagine anume pe care subiectul și-a dorit să o aibă în fața celorlalți”, a afirmat Radu Leca.

Psihologul spune că fapta ar putea avea consecințe asupra imaginii sociale a minorului în anii următori. „Nu se pune problema de neînțelegere, ci se pune problema de realizare a unei imagini dure și foarte dure pe care, începând de astăzi, subiectul o s-o aibă în toate grupurile din care va face parte pentru următorii 2 până la 4 ani. După ce acesta va crește în vârstă, acest act îl va urmări toată viața”, a declarat specialistul, care a adăugat că, în opinia sa, amintirea faptei ar putea rămâne relevantă și la vârsta adultă.

Ce le recomandă părinților ai căror copii petrec mult timp în jocuri violente

În ceea ce privește relația părinților cu un copil care a manifestat un asemenea comportament, Radu Leca a vorbit despre necesitatea evaluării psihologice și a intervenției de specialitate. El a precizat că, în opinia sa, atacul trebuie privit și ca un semnal de alarmă pentru părinții care observă manifestări îngrijorătoare la copiii lor, fără ca intervenția să se transforme într-o etichetare a acestora.

„Rog cu respect să se înțeleagă următorul fapt: toți adolescenții și preadolescenții care intră în spațiul virtual pentru a juca jocuri cu conținut trivial și/sau elemente de violență pe ideea de shooting, omor de la distanță, călcarea pietonilor cu mașini sau cu alte obiecte, uciderea altor jucători din interiorul rețelei - toți părinții care au asemenea preadolescenți și adolescenți acasă să realizeze un element concret care se numește analiza și evaluarea minorului în cabinetele de psihologie și psihoterapie, fiindcă altfel aceste incidente se vor repeta”, a declarat psihologul.

Radu Leca a avertizat că, potrivit explicației sale, manifestările de furie nu sunt limitate la mediul școlar și se pot îndrepta împotriva diferitelor forme de autoritate.

„Violența cu conținut latent, furia cu conținut latent se poate manifesta împotriva oricărui tip de autoritate, nu doar în școală”, a spus el.

Martorii trebuie să beneficieze de consiliere

Radu Leca a vorbit și despre nevoia de sprijin psihologic pentru elevii care au asistat la atacul din clasă. În opinia sa, aceștia ar trebui să beneficieze de consiliere de specialitate pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase luni.

„Obligativitatea consilierii psihologice de specialitate a tuturor martorilor. Pentru o perioadă de 3-6 luni de zile”, a declarat psihologul.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca autorul atacului să fie prezentat în mediul online sau în alte contexte drept un exemplu de comportament „cool”.

Leca a comparat posibilul efect al popularizării atacului cu ceea ce susține că s-a întâmplat după mediatizarea cazului de femicid din cartierul Cosmopolis.

„Și rog cu respect să se înțeleagă că orice formă de popularizare pe ideea de gest cool a acestui subiect va înteți la nivel național alte elemente de atac, identice cu elementele de femicid ce s-au manifestat după popularizarea femicidului din cartierul Cosmopolis, cu o creștere de peste... cu o creștere de 60%”, a afirmat el.

Psihologul a revenit asupra riscului ca atacul să fie transformat într-un model de urmat de alți copii. „Dacă îl popularizăm, și alți colegi de-ai lui din toată țara vor încerca să facă același lucru. Exact ca în cazul femicidului, identic 1 la 1”, a declarat Radu Leca.

În încheiere, acesta a reiterat preocuparea privind influența mediului online asupra comportamentului copiilor: „Lucrurile sunt foarte rele. Trebuie să conștientizăm că spațiul virtual este cel care schimbă în rău mintea copiilor noștri”.

Dosar pentru tentativă de omor calificat, în cazul elevului atacator 13 ani din Bistrița

Reamintim că un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg de 12 ani, luni dimineață, la o școală din Bistrița. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a fost sesizat pentru tentativă de omor calificat.

„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor califica(t)”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Potrivit inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, elevul care a comis atacul revenise din Spania în urmă cu câțiva ani.

Un elev din clasa în care s-a produs atacul a relatat că băiatul de 13 ani purta o cagulă și o cască în momentul atacului. „Avea părul lung şi era îmbrăcat într-un trening. Colegii lui au zis că nu a venit la şcoală în ora aia şi apoi, când s-a sunat (pentru pauză - n.r.), a venit să vadă la noi la uşă. Avea cagulă, cască”, a povestit acesta, potrivit Agerpres.

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Martorul a mai spus că, atunci când profesoara de matematică a început să strige după ajutor, colegii au intervenit pentru a o apăra.

Copiii l-au împins pe atacator și au aruncat în el cu diferite obiecte.

Potrivit informațiilor transmise anterior de IPJ Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați prin numărul de urgență 112 luni, 19 octombrie, în jurul orei 08:40. „În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale”, a transmis instituția.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița, precum și agenți din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Conform informațiilor publicate de presa locală, elevul ar fi făcut referire la intențiile sale într-o postare pe o rețea de socializare, publicată în dimineața atacului.

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În mesaj, acesta ar fi afirmat că se pregătește pentru acel moment de opt luni.

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Tags: Stiri Bistrita Stiri Bistrița-Năsăud elevi
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Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
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