Ucraina își redefinește poziția

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, a explicat că progresul militar al țării sale oferă o oportunitate de a aborda conflictul într-un mod mai „creativ”. „Ucraina a fost întotdeauna pregătită pentru un angajament diplomatic substanțial și își menține angajamentul de a realiza o pace justă și durabilă. Din păcate, liderul rus nu a arătat niciun interes real pentru a pune capăt războiului”, a declarat Stefanishyna.

Zelenski și aliații săi din NATO au intensificat eforturile de a convinge administrația Trump că Ucraina este un atu strategic, nu doar o zonă de conflict. Kievul subliniază contribuțiile sale la securitatea europeană, capacitățile de informații și experiența de luptă, sperând să crească presiunea asupra Moscovei.

Trump își exprimă frustrarea față de lipsa progreselor diplomatice

Președintele Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de lipsa de progres în negocierile cu Rusia. „Vom merge la NATO și vom discuta despre asta și cred că vom reuși. Cred că vom pune capăt acestei situații. A fost o situație teribilă”, a declarat Trump luni, subliniind că atât Putin, cât și Zelenski i-au transmis dorința de a încheia conflictul.

Vicepreședintele american JD Vance a susținut, de asemenea, că ofensiva rusă este în mare parte blocată, ceea ce ar putea deschide calea pentru soluționarea conflictului. „Sincer, rușii se află acum într-o situație în care resursele pe care le pot obține prin continuarea operațiunilor ofensive sunt extrem de mici – și se apropie de zero”, a declarat Vance pentru The Times of London.

Presiunea occidentală asupra Moscovei

Liderii G7 au discutat luna trecută despre intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru a reveni la masa negocierilor. Un oficial european a declarat pentru The Post că summitul a căutat „un consens privind creșterea presiunii asupra Rusiei”. Acest efort diplomatic a avut un efect parțial, Rusia reluând dialogul cu un reprezentant american, Steve Witkoff, pentru discuții ulterioare.

Cu toate acestea, Stefanishyna a subliniat că progresele rămân limitate. „În urma summitului G7 de succes de la Évian, Rusia și-a reluat brusc invitația adresată lui Steve Witkoff, solicitând discuții ulterioare după discuțiile cu liderii europeni”, a spus ea. Oficialii ucraineni consideră că această evoluție demonstrează că presiunea occidentală susținută poate influența calculele Moscovei.

Pe lângă soluționarea conflictului, Zelenski dorește să evidențieze rolul indispensabil al Ucrainei în securitatea pe termen lung a NATO. Discuțiile de la summitul NATO se vor concentra pe redefinirea rolului strategic al Kievului în Europa, în contextul unei Rusii tot mai izolate pe plan diplomatic și economic.

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