Ce este peștele fugu și de ce este periculos pentru sănătate

Fugu, sau peștele puffer, este considerat o delicatesă în Japonia. Acești pești sunt de fapt otrăvitori și pot fi serviți doar la restaurantele din Japonia, unde lucrează manipulatori calificați și certificați de fugu. Datorită acestui sistem gestionat în general de guvernul japonez, poți fi sigur că mănânci fugu preparat corespunzător.

Există aproximativ 350 de tipuri de pești puffer în întreaga lume și aproximativ 35 de tipuri de fugu în mările din jurul Japoniei. Multe tipuri de fugu sunt extrem de otrăvitoare. Se spune că otrava numită tetrodotoxină, cea care se găsește în peștele fugu, este de 1.000 de ori mai puternică decât cianura de potasiu. Zonele otrăvitoare variază în funcție de tipul de fugu, deci este extrem de periculos. Din acest motiv, există manipulatori de fugu calificați, care au abilitățile și cunoștințele potrivite.

Pește puffer

Există aproximativ 22 de tipuri de fugu folosite pentru alimentație în Japonia. Peștele fugu este bogat în proteine și sărac în calorii și are mulți nutrienți, cum ar fi vitamine și minerale, făcându-le un aliment gustos, recomandat pentru frumusețe și sănătate. În Japonia, există o zicală potrivit căreia cineva „dorește să mănânce fugu, dar nu vrea să-și piardă viața” – „Fugu wa kuitashi inochi wa oshishi”, iar acest lucruri se spune cu referire la cineva care ezită să ia măsuri împotriva a ceva evident periculos.

În anii 1980, în medie, se înregistra un deces pe săptămână, în Japonia, din cauza consumului de fugu. În ultimii ani, însă, cifrele au scăzut considerabil, după ce guvernul a luat măsuri. În prezent, există o obligație legală în care doar manipulatorii calificați de fugu pot servi peștele fugu, astfel încât să puteți mânca în siguranță astfel mâncăruri cu fugu la restaurantele din Japonia.

Cum se pregătește peștele fugu

În procesul de preparare a peștelui fugu, manipulatorii îndepărtează părțile cu otravă în ele și folosesc multă apă pentru a spăla sângele din carne. De obicei, din peștele fugu rămân mai puține părți comestibile decât cele care au fost eliminate și, în general, este nevoie de timp și efort pentru a tăia carnea acestui pește. Acestea sunt încă două motive pentru care fugu este văzut ca un tip de pește de lux.

După ce otrava este îndepărtată, manipulatorii taie carnea în felii subțiri, cu un cuțit special și servesc aceste felii crude pe o farfurie. Acest fel de mâncare se numește „Tessa” sau fugu sashimi. Acest fel de mâncare arată, de obicei, foarte frumos, ca o floare. Mai mult, pentru că feliile de pește sunt atât de subțiri, prin ele se poate vedea modelul farfuriei. Peștii Fugu au mult colagen și sunt plini de fibre și sunt considerați benefici pentru sănătate, atunci când sunt curățați corespunzător.

Cum se pregătește peștele fugu

Odată ce părțile otrăvitoare ale fugu-ului sunt îndepărtate în timpul procesului de preparare, există obligația legală de a le păstra într-un recipient special de depozitare încuiat și de a le arde sau de a le elimina într-un alt mod care nu va pune în pericol sănătatea cuiva, arată web-japan.org. Guvernul japonez gestionează și restricționează manipularea fugu-ului și impune pedepse severe pentru nerespectarea acestor reguli.

Ce gust are peștele fugu și cum se servește

Peștele Fugu feliat este de culoare albă și are un gust răcoritor, ușor. Când este servit ca sashimi, are o textură fermă și are o aromă dulce care îți umple gura pe măsură ce îl mesteci. Pentru un plus de gust, se mănâncă înmuiat în Ponzu (sos de soia amestecat cu suc de citrice) împreună cu condimente precum ceapa verde, ridiche daikon rasă și ardei iute.

Pește fugu uscat

De asemenea, poate fi servit în alte moduri, prăjit într-un aluat crocant la exterior și carne suculentă în interior, în supă sau cu orez. Pielea este gelatinoasă și gustoasă, cu o textură fermă și crocantă. Se fierbe puțin si se scufundă in Ponzu inainte de a mânca.

Pește fugu prăjit

Icrele Fugu au o aromă cremoasă. Se consumă la grătar. Un fel de mâncare făcut cu icre de fugu murate și fermentate în tărâțe de orez este sărat și are un gust puternic și apreciat de japonezi. Acest fel de mâncare poate fi produs doar de aproximativ 10 restaurante din toată Japonia care au primit un permis. Sacii cu icre ai peștelui sunt murați timp de trei ani pentru a îndepărta otrava înainte de a fi mâncat. Cu toate acestea, motivul pentru care acest proces îndepărtează otrava nu a fost complet clarificat, nici măcar în zilele noastre.

Iubitorii de fugu spun că peștele are un gust distinctiv și, chiar mai important, textură unică. Limba japoneză are multe cuvinte pentru a descrie textura, deoarece este un aspect foarte important al bucătăriei de aici.

O altă parte a atracției acestui pește constă în faptul că este un fel de mâncare de sezon, consumat iarna, iar mesenii japonezi îi acordă o valoare deosebită. La fel unagi, anghila, este un fel de mâncare important de vară. Dar oricât de apreciată ar fi anghila, nu este chiar fugu și asta pentru că îi lipsește acel fior suplimentar care vine odată cu conștientizarea că, mâncând-o, e posibil să fie ultimul lucru pe care îl mănânci.

Descoperă ce este batogul și cum se prepară.

Ce este tetrodotoxina- substanța otrăvitoare din peștele fugu

Aproape toți peștii puffer conțin tetrodotoxină, o substanță care îi face să aibă un neplăcut și letal pentru alți prădători. Pentru oameni, tetrodotoxina este mortală, de până la 1.oo de ori mai otrăvitoare decât cianura. Există suficientă toxină într-un pește puffer pentru a ucide 30 de oameni adulți și nu există un antidot cunoscut.

Otrăvirea cu tetrodotoxină a fost descrisă ca fiind „rapidă și violentă”. Apare mai întâi o amorțeală în jurul gurii, apoi paralizie, în cele din urmă moarte. Iar cel care o ingerează rămâne conștient până la capăt.

Tetrodotoxina este stabilă la căldură, deci nu se elimină prin gătire, și blochează conductibilitatea sodiului și transmiterea neuronală în mușchii scheletici.

Paresteziile încep la 10-45 de minute după ingestie, de obicei ca furnicături ale limbii și ale suprafeței interioare a gurii. Alte simptome comune includ vărsături, amețeli, sufocare și slăbiciune. Se dezvoltă o paralizie ascendentă, iar moartea poate apărea în 6-24 de ore, secundar paraliziei mușchilor respiratori. Alte manifestări includ salivație, contracții musculare, durere în piept, disfagie, afonie și convulsii. Otrăvirea severă este indicată de hipotensiune arterială, bradicardie, reflexe corneene deprimate și pupile dilatate fixe. Diagnosticul se bazează pe simptome clinice și antecedente de ingestie.

Tetrodotoxina ca medicament

Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit că un anumit component din otrava produsă de acești pește poate ameliora suferința pacienților cu cancer acolo unde toate celelalte tratamente au eșuat.

Ei au reușit să izoleze doar un ingredient activ al otrăvii. Rezultatul este de 3.000 de ori mai puternic decât morfina. Poate funcționa pentru a calma durerea timp de opt până la 21 de zile în situații în care analgezicele tradiționale nu mai sunt eficiente.

Și, spre deosebire de morfină, nu creează dependență și nu are efecte secundare cunoscute. Otrava se găsește în organele interne ale peștelui puffer, care este considerat o delicatesă în Japonia.

Doar un pește poate produce 600 de doze de medicament, care atacă celulele nervoase care trimit semnale de durere către creier.

Oamenii de știință cred că ar putea revoluționa tratamentul durerii și ar putea permite pacienților bolnavi în stadiu terminal confort în ultimele zile.

De asemenea, tetrodotoxina este testată la Imperial College, Londra, unde se efectuează cercetări privind posibila utilizare a acesteia ca remediu pentru cancerul de prostată, care ucide aproximativ 10.000 de bărbați britanici în fiecare an.

Beneficiile peștelui-puffer pentru sănătate

Chiar dacă este otrăvitor, se dovedește că, atunci când este prelucrat corespunzător și cu atenție, poate oferi beneficii extraordinare pentru organismul nostru. Cu toate acestea, niciodată nu trebuie mâncat altfel decât după ce a fost pregătit de un bucătar certificat.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale consumului de pește proaspăt este legat de îmbunătățirea sănătății inimii. Motivul pentru care peștele poate fi benefic pentru sănătatea inimii se datorează, în principal, conținutului ridicat de acizi grași omega-3 pe care îl oferă. Omega-3 ajută la combaterea inflamației, care este o cauză care stă la baza bolilor de inimă și a multor alte boli cronice.

Grăsimile omega-3 din pește provin în principal din acidul docosahexaenoic (DHA). Există o concentrație ridicată de DHA în creier și în sistemul nervos. Prin urmare, consumul de surse dietetice de DHA poate avea un impact direct asupra sănătății creierului și a sistemului nervos.

Peștele este o sursă oarecum surprinzătoare de colagen. Colagenul este o sursă bună de aminoacizi, iar colagenul pe bază de pește poate avea chiar mai multe beneficii pentru sănătate decât colagenul provenit de la animalele de uscat.

Proprietăți:

Bogat în proteine animale

Conține Omega 3

Crește apetitul

Bogat în potasiu

Bogat în fier

Menține rezistența corpului

Foarte bun pentru cei care suferă de colesterol

Previne și trtează anemia

Previne bolile de inimă

Menține pielea sănătoasă

