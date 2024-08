Produsele obţinute din făină sunt surse importante de energie şi carbohidraţi, acoperind o bună parte din necesarul nostru caloric.

„Acestea trebuie să se regăsească zilnic în alimentaţia noastră, iar dacă luăm ca unitate de măsură felia de pâine, o persoană ar putea să consume între 6 şi 12 felii pe zi, în funcţie de dimensiunile corporale şi de nivelul de activitate fizică„, spune dr. Şerban Damian.

FĂINA DE GRÂU INTEGRAL

Făina integrala de grâu, comparativ cu faina alba, conţine mai multe vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, E) şi minerale (fier si zinc), dar si mai multe fibre. Aceste fibre au foarte multe beneficii pentru organism: valoare calorica foarte mica, asigura o digestie mai buna, curaţând tractul digestiv, dar si o flora intestinala sanatoasa. Fibrele dietetice din cerealele integrale reduc nivelul de colesterol si sunt cel mai bun remediu împotriva constipaiei.

FĂINA DE SECARĂ

Produsele obţinute din faina de secara au proprietaţi nutritive superioare celor obţinute din faina de grâu. Acesta este motivul pentru care pâinea de secara este mai recomandata decât pâinea clasica din faina alba sau chiar cea din faina neagra sau graham. Secara este bogata în magneziu, mineral foarte important care acţionează inclusiv asupra enzimelor implicate în procesul de utilizare a glucozei de către organism şi a secreţiei de insulină.

Făina de hrişcă

Aceasta are un conţinut ridicat de proteine şi minerale (fier, zinc, seleniu). Făina de hrişcă este aromată şi dă gust foarte bun preparatelor care se pot face cu ajutorul ei: pâine, prăjituri, biscuiţi, paste făinoase, clătite.

Făina de quinoa

Incaşii o numeau „cereala mamă”. Quinoa conţine multe proteine, aminoacizi esenţiali, în mod special lizina (necesară pentru creşterea şi refacerea ţesuturilor), calciu, fibre şi carbohidraţi (o sursă foarte bună pentru energia organismului). Făina de quinoa este foarte bună pentru prepararea fursecurilor şi a altor dulciuri (în variantă dietetică) şi nu conţine gluten.

Făina de porumb

Cunoscută mai degrabă sub denumirea de mălai, aceasta conţine vitamine din grupul B, vitamina E, fier, fosfor, magneziu, zinc si potasiu, multe hidrocarburi, dar şi amidon sau albumină (proteină).

Făina de orez

Făina de orez este de folos mai ales acelora cu intoleranţă la gluten. Este un ingredient foarte bun pentru prepararea mucilagiului de orez şi, de asemenea, în cazul unor afecţiuni ca enterocolita de fermentaţie.

Făina de soia

Obţinută prin măcinarea boabelor de soia (care conţin vitaminele A, B2, B5, B6, C, D, E şi minerale), făina de soia se foloseşte în combinaţie cu făina de grâu pentru prepararea pâinii integrale, dar şi a altor produse de patiserie. Este mai săracă în zaharuri decât făina de grâu şi este folosită inclusiv la prepararea pâinii destinate persoanelor cu diabet.

Făina de migdale

Migdalele conţin proteine, minerale şi fibre, iar făina de migdale inclusă în prăjituri se prepară din migdale crude, înmuiate în apă şi uscate (nu prăjite). După ce sunt măcinaţi, sâmburii trebuie adăugaţi într-un preparat la un interval scurt şi mâncat apoi proaspăt.

FAINA ALBĂ

Faina alba este foarte des utilizata, însa vine cu un aport mare de carbohidraţi (amidon), usor asimilabili, care influenţeaza nivelul glucozei din sânge, apoi al insulinei si al altor hormoni. În timp pot duce la lipsa de energie, celulita, obezitate, deteriorarea vaselor de sânge, rezistenţa la insulina si diabet.

CÂTE PUŢIN DIN TOATE!

Pornind de la premisa ca alimentaia noastra trebuie sa fie cât mai diversificata pentru a beneficia de aportul de nutrienţi pe care fiecare dintre alimente ni-l aduce, recomandarea mea este sa nu ne limitam la un singur tip de faina, ci sa alternam sursele, în funcie de preferinele noastre. Pentru mulţi dintre români, faina din migdale sau quinoa ar putea sa para prea exotice. Chiar daca baza va ramâne faina din grâu şi malaiul, pentru ca acestea sunt cele mai populare la noi, sfatul meu este sa aveţi curiozitatea sa încercaţi şi ceva diferit. În ceea ce privete faina din grâu, este de preferat sa ne orientam catre varianta integrala, pentru ca din punct de vedere nutritiv este incomparabil superioara celei albe.” DR. SERBAN DAMIAN Nutriţionist sportiv acreditat CIO, Centrul de nutriţie Superfit www.superfit.ro

Urmărește-ne pe Google News