Ce înseamnă gropiţa în bărbie sau bărbia despicată

Ceea ce numim în limbaj comun gropiță în bărbie sau bărbie despicată este, de fapt, o particularitate anatomică. Mai exact, această formă a bărbiei apare atunci când cele două jumătăți ale mandibulei, care, la începutul vieții intrauterine sunt separate, nu se unesc complet în partea centrală.

În mod normal, linia de unire dintre cele două părți ale mandibulei devine invizibilă, însă la unele persoane rămâne vizibilă sub forma unei adâncituri sau a unei linii mediane. Astfel se formează gropița sau despărțitura din bărbie.

Din punct de vedere medical, nu este vorba despre o problemă de sănătate, ci doar despre o variantă anatomică. Această trăsătură are o componentă genetică, astfel că dacă unul dintre părinți are bărbie despicată, există șanse mari ca și copilul să o moștenească. Totuși, nu este o moștenire strict determinată, fiind influențată de mai mulți factori genetici.

La nivel cultural și estetic, percepțiile asupra acestei trăsături au variat mult. În unele culturi, bărbia despicată a fost considerată un semn de atractivitate, masculinitate sau carismă, mai ales pentru bărbați, fiind asociată cu figuri puternice.

La femei, poate fi percepută ca un detaliu distinctiv care dă chipului mai multă personalitate. În alte contexte, oamenii pot privi această particularitate pur și simplu ca pe o trăsătură neutră, fără vreo conotație specială.

Din punct de vedere estetic sau chirurgical, există persoane care aleg să-și accentueze sau, dimpotrivă, să își corecteze bărbia despicată, deși acest lucru nu are nicio indicație medicală. Procedurile sunt strict de ordin cosmetic, pentru că gropița în bărbie nu reprezintă o malformație și nu afectează funcțiile normale ale mandibulei.

Credințe populare despre persoanele cu gropiță în brăbie sau bărbia despicată

Din punct de vedere strict medical și științific, bărbia despicată sau gropița în bărbie este doar o particularitate anatomică, determinată de modul în care cele două jumătăți ale mandibulei s-au unit în perioada embrionară. Nu are nicio legătură dovedită cu trăsăturile de personalitate, cu destinul sau cu vreo caracteristică psihologică.

Totuși, de-a lungul timpului, oamenii au fost tentați să dea un sens simbolic anumitor particularități ale chipului. Bărbia despicată nu a făcut excepție, iar în multe culturi i s-au atribuit semnificații variate.

Autoritate și noblețe

În civilizațiile vechi, precum Grecia și Roma, trăsăturile faciale erau adesea asociate cu idealuri de frumusețe și de caracter. Deși nu avem dovezi scrise foarte clare că bărbia despicată era discutată explicit, statuile și busturile unor eroi sau zei arată adesea bărbii ferme, bine conturate, uneori cu o ușoară despărțitură. Bărbia puternică simboliza curajul, autoritatea și noblețea.

Masculinitate și forță

În special în cultura occidentală, bărbia despicată a fost considerată un semn de virilitate și curaj. Actori celebri precum Kirk Douglas sau Cary Grant au transformat bărbia despicată într-un veritabil simbol al carismei masculine. În această perioadă, în cultura occidentală, ea a început să fie asociată cu farmecul, seducția și forța interioară.

În literatura și pictura romantică, un chip cu bărbie despicată putea fi perceput ca semn al pasiunii și al individualității.

Semn de seducție

În unele tradiții populare, la femei gropița în bărbie era văzută ca un detaliu ce sporea atractivitatea și farmecul personal.

Simbol al ”dualității”

Pentru că despărțitura marchează o linie de diviziune, uneori s-a interpretat că ar sugera o personalitate complexă sau „dublă”, cu contraste între trăsături.

Creativitate și expresivitate

Unele teorii spun că gropița ar sugera o anumită flexibilitate emoțională și creativitate. Persoanele cu gropiță ar putea fi mai expresive în limbajul non-verbal și mai talentate în artă sau în activități care implică imaginația.

Expresia feței devine mai dinamică atunci când zâmbesc sau vorbesc, ceea ce creează impresia de energie creativă.

Umor și prietenie

Se spune că un zâmbet care scoate în evidență gropița din bărbie face persoana să pară mai prietenoasă și mai jucăușă.

În cultura populară, gropița este asociată cu farmecul romantic, cu abilitatea de a cuceri și cu abilitțile sociale.

Previziuni despre destin

În unele credințe vechi, se spunea că o bărbie despicată aduce noroc în dragoste sau succes social, dar și aici vorbim doar despre interpretări simbolice.

Bărbia despicată și operațiile estetice

Unele persoane consideră bărbia despicată sau gropița în bărbie o trăsătură care îi face speciali, iar dacă primesc complimente sau observații pozitive, aceasta devine o sursă de încredere în sine.

Există însă și persoane care, în anumite contexte pot privi gropița ca pe un defect și chiar pot simți dorința de a o ascunde sau corecta.

Operația pentru îndepărtarea ”despicăturii” din bărbie

Chirurgia bărbiei poate fie să îndepărteze o despicătură a bărbiei, fie să reducă dimensiunea gropiței. Ambele se efectuează de obicei cu un implant la bărbie conceput pentru a umple gropița. Chirurgul va lucra cu pacientul pentru a determina forma potrivită a implantului pentru aspectul dorit.

Adesea apar umflături la bărbie imediat după operație, ceea ce poate îngreuna vizibilitatea noii bărbii. Acestea pot dura câteva săptămâni până la luni până când rezultatele finale vor apărea.

Chirurgie estetică pentru a obține gropiță în bărbie

Dacă pe deoparte există persoane care vor să scape de această trăsătură, pentru că o consideră neplăcută, există și persoane care își doresc astfel de particularitate.

Crearea unei despicături la bărbie nu implică implanturi. În schimb, chirurgul va îndepărta o parte din țesutul moale de sub piele unde ar trebui plasată gropița. Acest lucru se face fie prin liposucție, fie printr-o metodă chirurgicală tradițională.

Dacă nu există suficient țesut suplimentar în jurul gropiței, chirurgul poate fi nevoit să îndepărteze o parte din os. Acest lucru se face de obicei cu un mic dispozitiv de tăiere numit freză, care este introdus prin gură.

Similar cu îndepărtarea unei fisuri a bărbiei, poate dura până la câteva luni pentru a vedea rezultate după o intervenție chirurgicală pentru a crea o fisură bărbie, arată healthline.com.

Despre gropițele în obraji

Femeie cu gropițe în obraji

Gropițele din obraji sunt mici adâncituri care apar pe față atunci când o persoană zâmbește. Ele sunt cauzate de o particularitate anatomică. Mușchiul zigomatic mare, adică mușchiul implicat în ridicarea colțurilor gurii atunci când zâmbim, are, la unele persoane, o structură diferită. În loc să fie format dintr-un singur fascicul muscular, se împarte în două, iar atunci când se contractă, creează acea adâncitură caracteristică.

Din punct de vedere medical, gropițele în obraji pot fi considerate o ”anomalie minoră” a dezvoltării musculare, dar una complet inofensivă și, de cele mai multe ori, percepută pozitiv. Sunt trăsături moștenite genetic. De regulă, dacă un părinte are gropițe, există șanse mari ca și copilul să le aibă.

În multe culturi, gropițele din obraji au fost considerate atractive și chiar fermecătoare. Ele dau impresia de tinerețe și jovialitate, pentru că accentuează zâmbetul și fac fața mai expresivă.

În unele tradiții asiatice, gropițele erau văzute ca semne de bun augur, aducătoare de noroc și prosperitate.

În plus, deoarece nu toată lumea le are, gropițele fac chipul mai ușor de recunoscut și dau impresia de individualitate.

Astăzi, gropițele din obraji sunt în general percepute pozitiv, ca o trăsătură care sporește frumusețea naturală. Atât de puternică este această percepție încât există chiar și proceduri estetice numite dimpleplasty, prin care oamenii își pot crea chirurgical gropițe artificiale.

Sursă foto – Shutterstock.com