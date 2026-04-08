În zonele din Vrancea, peisajul s-a transformat radical în doar câteva ore. Verdele specific sezonului a fost acoperit de un strat alb de zăpadă, iar temperaturile au coborât suficient cât să creeze condiții de iarnă autentică.

Situații similare au fost semnalate și în zonele de deal și munte din județul Buzău, unde ninsoarea a revenit neașteptat, afectând traficul și activitățile zilnice.

În județul Suceava, vremea a luat, de asemenea, o turnură neașteptată. Ninsorile au reapărut în mai multe localități, în special în zonele înalte, unde stratul de zăpadă s-a depus rapid. Temperaturile scăzute și condițiile de iarnă au creat dificultăți în trafic, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a menține drumurile practicabile.

Localnicii vorbesc despre o revenire bruscă a frigului, într-un moment în care mulți își pregăteau deja planurile de primăvară.

În acest context, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) a intervenit prompt, mobilizând utilaje de deszăpezire și echipe de intervenție în zonele afectate. Drumarii au acționat pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și pentru împrăștierea de material antiderapant, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță, mai ales pe drumurile din zonele montane și submontane.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o informare care anunță vreme rece, cu vânt puternic, ploi, lapoviţă și ninsori în aproape toată ţara, până vineri dimineață. La munte, se va depune strat nou de zăpadă şi va fi viscol.

Marți, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat că un ciclon format în Marea Mediterană aduce schimbări meteo bruște în România, mai exact un val de frig, viscol la munte și ploi extinse, chiar și în perioada Sărbătorilor Pascale.

ANM a emis marți și prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni, care estimează vreme caldă după jumătatea lunii.

