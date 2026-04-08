După ce a pierdut duelul cu Ian (Anghel Bogdan Georgian), „Leopardul” Lucian Vasile a precizat că speră ca emisiunea „Desafio: Aventura” să fie câștigată de Valentin Tănase, cel alături de care a legat o frumoasă prietenie.

„E cam greu să mă exprim. Am venit oarecum mai nervos, mai vulcanic… Nu am decât să le spun că le urez mult succes și sunt o echipă super frumoasă, atât «Visătorii», cât și «Luptătorii». Merită cu toții să parcurgă în continuare acest show și vreau cel mai mult ca Vali să câștige acest show, fiind cel mai pregătit aici în competiție și știu cât de mult își dorește. Am legat niște prieteni, dar am descoperit că el mi-e ca un frate și îmi doresc să câștige acest show”, a spus Lucian Vasile.

Mai mult decât atât, „Leopardul” a precizat că renunță la suma de 4.500 de euro pe care a câștigat-o în timpul competiției de la PRO TV și că îi oferă acești bani lui Valentin Tănase.

„E o sumă foarte importantă pentru mine, dar totodată cred că poate ajuta și pe altcineva, mai mult decât mă ajută pe mine. Poate pot să îi îndeplinesc un vis cu acești bănuți care o să meargă către prietenul și colegul meu, Valentin. Cred că o să facă ce trebuie”, a afirmat „Leopardul” Lucian Vasile.

Chiar dacă a renunțat la cei 4.500 de euro pe care îi câștigase în timpul show-ului, se pare că Lucian Vasile nu se întoarce fără niciun ban acasă. Mai exact, jurnaliștii de la Cancan au dezvăluit care este suma pe care el a primit-o de la PRO TV pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările.

Din câte se pare, „Leopardul” a fost remunerat în fiecare etapă cu 1.000 de euro. Astfel, pentru că el a rezistat 13 săptămâni la „Desafio: Aventura”, în cont i-au intrat nu mai puțin de 13.000 de euro. La care se mai adaugă și o sumă de bani pe care a primit-o în momentul în care a semnat contractul, dar care a rămas momentan confidențială.

