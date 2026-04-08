„Primele semne de reluare a activității navale apar în Strâmtoarea Ormuz, după anunțul unui acord de încetare a focului, care include redeschiderea temporară a acestei căi navigabile strategice pentru a permite negocierile”, anunță, pe rețeaua X, platforma urmărește în timp real poziția navelor.

Semne de reluare a navigației în Strâmtoarea Ormuz, după acordul de pace

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Potrivit datelor furnizate de MarineTraffic, sute de nave se află încă în regiune, inclusiv 426 de petroliere, 34 de nave pentru transportul GPL și 19 nave pentru GNL, multe dintre acestea fiind practic blocate în timpul perturbărilor.

Primele deplasări ale navelor prin strâmtoarea Ormuz au fost înregistrate chiar de miercuri dimineață.

„Nava cargo de tip bulk NJ Earth, deținută de o companie grecească, a traversat strâmtoarea la ora 08:44 UTC (11:44, ora României), în timp ce Daytona Beach, sub pavilion liberian, a tranzitat zona mai devreme, la 06:59 UTC, la scurt timp după ce a plecat din Bandar Abbas la 05:28 UTC”, potrivit Marine Traffic.

„Accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului.

Cele două părți au ajuns la un acord de încetare a focului cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului stabilit de Trump pentru a distruge republica islamică.

După 40 de zile, Iran, SUA și Israel au ajuns la un armistițiu, care va dura două săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece și taxate individual.

Chiar dacă acordul de încetare a focului între SUA și Iran promite redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz, industria aviatică nu va resimți o ușurare imediată.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, a avertizat că perturbările majore ale capacității de rafinare din Orientul Mijlociu necesită o perioadă de recuperare de câteva luni pentru a stabiliza oferta globală de kerosen, indiferent de scăderea prețului petrolului brut, potrivit Reuters.

Iranul şi Omanul intenționează să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului de două săptămâni, informează agenţia iraniană Tasnim, citată de CNN.

Taxele impuse de Iran ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari pe navă. Cu toate acestea, nu există informaţii clare dacă operatorii de nave au început să plătească taxa.

Anunțul președintelui SUA Donald Trump privind încheierea unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, care prevede printre altele și deblocarea traficului din Strâmtoarea Ormuz a avut un impact puternic asupra prețului țițeiului.

Pe toate piețele globale ale petrolului, prețul a scăzut puternic, iar pieţele bursiere au crescut. Preţul petrolului Brent, de referinţă, a scăzut cu aproximativ 15,9%, până la 92,30 dolari (68,87 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat în SUA era cu aproape 16,5% mai ieftin, la 93,80 dolari.

China ar fi avut un rol decisiv în aducerea Teheranului la masa negocierilor, spune Donald Trump. În același timp, liderul american susține că una dintre cele mai sensibile probleme, stocurile de uraniu îmbogățit, va fi „rezolvată perfect”.

Planul în 10 puncte al Iranului pentru încheierea războiului

Iranul ar accepta să încheie războiul cu Statele Unite doar dacă un plan de pace în 10 puncte, transmis prin intermediari pakistanezi, va fi aprobat, potrivit informațiilor publicate de presa iraniană de stat. Totuși, condițiile propuse de Teheran includ solicitări pe care SUA le-au respins anterior.

Detaliile acestui plan urmează să fie discutate la Islamabad, unde premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a invitat delegațiile ambelor părți la negocieri programate pentru vineri, 10 aprilie.

Cu toate acestea, televiziunea de stat iraniană a proclamat deja o victorie diplomatică, difuzând mesaje precum „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”.

Lista celor 10 puncte publicate de presa de stat include o serie de condiții pe care SUA le-au respins în trecut. Potrivit presei de stat iraniene, planul impune:

Ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare impuse Iranului

Recunoașterea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz

Retragerea forțelor militare americane din Orientul Mijlociu

Încetarea atacurilor asupra Iranului și a aliaților săi

Deblocarea activelor iraniene înghețate.

