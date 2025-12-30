Drumul de aproximativ 5 kilometri, care pleacă din Santiago del Teide și șerpuiește prin Parcul Național Teno, are o singură bandă, cu multe refugii pentru locurile în care n-au loc două mașini. Este numit de site-urile de turism „dramatic scene mountain”.

La capăt, în defileul Barranco de Masca, un sătuc, pitit între stânci vulcanice abrupte și străjuit de palmieri, într-o combinație neverosimilă. De sus, pe poteci greu accesibile, se poate ajunge la ocean și Playa de Masca. Dar este pentru cei bine pregătiți.

Dovezile arheologice sugerează așezări care datează din vremea poporului Guanche, locuitorii indigeni ai Insulelor Canare, care au prosperat aici în epoca prehispanică.

Izolată de lumea exterioară timp de secole, accesibilă doar pe jos sau cu barca până în secolul al XX-lea, Masca are un farmec atemporal care transportă vizitatorii înapoi în timp.

Jos plaja, sus Masca!

Dacă ești în vacanță în insula Tenerife și te-ai săturat de 26 de grade Celsius în final de decembrie, plajă și baie în oceanul în care apa poate avea și 22 de grade,

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

dacă ai înfruntat răcoarea și reprizele de ploaie din nord, de La Orotava, cu ale ei balcoane, sau din capitala Santa Cruz de Tenerife,

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

… dacă ți se pare prea frig să urci cu telecabina pe Teide (3.718 metri), unde ninge și temperatura e cu minus,

… dacă ai vizitat ce era de vizitat, inclusiv o „queseria”, unde se face brânza locală,

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

… atunci poți alege să mergi pe Masca.

Site-urile și blogurile de turism numesc ruta drept una de „dramatic scene mountain”, pentru că este un amestec de natură sălbatică și neîmblânzită și așezări în zone aproape inaccesibile, creând contraste vizuale uimitoare și un sentiment de aventură.

Măreția stâncilor, verdeața și accesul dificil contribuie la frumusețea sa iconică și dramatică. Micul cătun Masca este cunoscut și sub numele de „Machu Picchu al Europei”.

Masca este cel mai vizitat obiectiv turistic din Insulele Canare, după mărețul vulcan Teide.

Palmieri, cactuși, stânci vulcanice

Până în 1991, când s-a făcut șoseaua printre munți, pe care circulă și un traseu de transport în comun, din Santiago del Teide, dar și autobuze și microbuze ale agențiilor care organizează excursii, locul era izolat de restul insulei. Se putea ajunge doar pe mare, după un urcuș de 3 ore pe munte.

În ciuda aspectului accidentat, defileul este luxuriant, cu palmieri, cactuși și floră tropicală, contrastând cu roca vulcanică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Drumul îți pune la grea încercare îndemânarea la volan”

„Drumul spre Masca” este o aventură în sine, cu serpentine strânse și pante abrupte și priveliști uimitoare. Din loc în loc, puncte de belvedere, Mirador, cum le spun spaniolii.

Fâșia de drum este atât de îngustă și are doar o singură bandă, încât dacă două mașini se întâlnesc pe traseu, unul dintre șoferi trebuie neapărat să dea cu spatele, ca să facă loc. Îți pune la grea încercare îndemânarea la volan. În plus, trebuie să vă închiriați o mașină mai puternică, nu un mini, ca a noastră, care până sus am zis că-și dă duhul. Locul este cu adevărat spectaculos – călătoriinbascheti.ro

De sus, faimosul traseu al Cheilor Masca coboară din sat până la ocean, însă traseul este periculos și este recomandat doar celor antrenați.

Legendele spun că acesta este locul unde pirații și-ar fi ascuns comorile furate de pe navele care ancorau în golful din zonă.

Casele albe, Guachinche și sucul de maraacuja

Sunt câteva străduțe înguste și pietruite și case văruite în alb, împodobite cu ghivece de flori. Aceste locuințe tradiționale, minuțios conservate, creează o scenă de o carte poștală.

Pe măsură ce vă plimbați prin sat, aroma pâinii proaspăt coapte și a tocănițelor locale fierte, care vin din restaurantele tradiționale Guachinche, vă vor stimula simțurile.

Micile magazine locale au o gamă largă de suveniruri lucrate manual. Sunt câteva terase, un muzeu dar și câțiva precupeți care vând papaya, mango ori maracuja. Încercați sucul de maracuja!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Înapoi, spre Santiago del Teide, apoi spre San Cristobal de la Laguna, pentru fiesta de Crăciun.

Și, din nou, la plajă!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Citiți și: Ce s-a întâmplat cu piscina naturală din Tenerife în care s-au înecat doi români: „Nesimțire! Nu putem pune un polițist la fiecare intrare”

Cât costă Revelionul la restaurantul românesc din Tenerife. Patroana Maria Beleiu: „În 2022, am vrut să închidem, după ce am făcut comoție”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE