  • Drumul de aproximativ 5 kilometri, care pleacă din Santiago del Teide și șerpuiește prin Parcul Național Teno, are o singură bandă, cu multe refugii pentru locurile în care n-au loc două mașini. Este numit de site-urile de turism „dramatic scene mountain”.
  • La capăt, în defileul Barranco de Masca, un sătuc, pitit între stânci vulcanice abrupte și străjuit de palmieri, într-o combinație neverosimilă. De sus, pe poteci greu accesibile, se poate ajunge la ocean și Playa de Masca. Dar este pentru cei bine pregătiți.
  • Dovezile arheologice sugerează așezări care datează din vremea poporului Guanche, locuitorii indigeni ai Insulelor Canare, care au prosperat aici în epoca prehispanică.
  • Izolată de lumea exterioară timp de secole, accesibilă doar pe jos sau cu barca până în secolul al XX-lea, Masca are un farmec atemporal care transportă vizitatorii înapoi în timp.

Jos plaja, sus Masca!

Dacă ești în vacanță în insula Tenerife și te-ai săturat de 26 de grade Celsius în final de decembrie, plajă și baie în oceanul în care apa poate avea și 22 de grade,

8ac14446-3964-4bc4-8ac2-cfd5e725950cIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

dacă ai înfruntat răcoarea și reprizele de ploaie din nord, de La Orotava, cu ale ei balcoane, sau din capitala Santa Cruz de Tenerife,

74ae4faf-4b8c-4690-9b7f-16b4234277b4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

… dacă ți se pare prea frig să urci cu telecabina pe Teide (3.718 metri), unde ninge și temperatura e cu minus,

… dacă ai vizitat ce era de vizitat, inclusiv o „queseria”, unde se face brânza locală,

2b18c64f-31df-4019-aef1-33171b1ab713Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

… atunci poți alege să mergi pe Masca.

Site-urile și blogurile de turism numesc ruta drept una de „dramatic scene mountain”, pentru că este un amestec de natură sălbatică și neîmblânzită și așezări în zone aproape inaccesibile, creând contraste vizuale uimitoare și un sentiment de aventură.

Măreția stâncilor, verdeața și accesul dificil contribuie la frumusețea sa iconică și dramatică. Micul cătun Masca este cunoscut și sub numele de „Machu Picchu al Europei”.

Masca este cel mai vizitat obiectiv turistic din Insulele Canare, după mărețul vulcan Teide.

Palmieri, cactuși, stânci vulcanice

Până în 1991, când s-a făcut șoseaua printre munți, pe care circulă și un traseu de transport în comun, din Santiago del Teide, dar și autobuze și microbuze ale agențiilor care organizează excursii, locul era izolat de restul insulei. Se putea ajunge doar pe mare, după un urcuș de 3 ore pe munte.

În ciuda aspectului accidentat, defileul este luxuriant, cu palmieri, cactuși și floră tropicală, contrastând cu roca vulcanică.

0c766ee7-cc5a-4f4e-8f9f-d22108e5ed67Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Drumul îți pune la grea încercare îndemânarea la volan”

„Drumul spre Masca” este o aventură în sine, cu serpentine strânse și pante abrupte și priveliști uimitoare. Din loc în loc, puncte de belvedere, Mirador, cum le spun spaniolii.

Fâșia de drum este atât de îngustă și are doar o singură bandă, încât dacă două mașini se întâlnesc pe traseu, unul dintre șoferi trebuie neapărat să dea cu spatele, ca să facă loc. Îți pune la grea încercare îndemânarea la volan. În plus, trebuie să vă închiriați o mașină mai puternică, nu un mini, ca a noastră, care până sus am zis că-și dă duhul. Locul este cu adevărat spectaculos – călătoriinbascheti.ro

De sus, faimosul traseu al Cheilor Masca coboară din sat până la ocean, însă traseul este periculos și este recomandat doar celor antrenați.

Legendele spun că acesta este locul unde pirații și-ar fi ascuns comorile furate de pe navele care ancorau în golful din zonă.

Casele albe, Guachinche și sucul de maraacuja

Sunt câteva străduțe înguste și pietruite și case văruite în alb, împodobite cu ghivece de flori. Aceste locuințe tradiționale, minuțios conservate, creează o scenă de o carte poștală.

Pe măsură ce vă plimbați prin sat, aroma pâinii proaspăt coapte și a tocănițelor locale fierte, care vin din restaurantele tradiționale Guachinche, vă vor stimula simțurile.

Micile magazine locale au o gamă largă de suveniruri lucrate manual. Sunt câteva terase, un muzeu dar și câțiva precupeți care vând papaya, mango ori maracuja. Încercați sucul de maracuja!

4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Înapoi, spre Santiago del Teide, apoi spre San Cristobal de la Laguna, pentru fiesta de Crăciun.

Și, din nou, la plajă!

0eda4a38-52c8-4886-a796-7886b23ef7fcIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Citiți și: Ce s-a întâmplat cu piscina naturală din Tenerife în care s-au înecat doi români: „Nesimțire! Nu putem pune un polițist la fiecare intrare”

Cât costă Revelionul la restaurantul românesc din Tenerife. Patroana Maria Beleiu: „În 2022, am vrut să închidem, după ce am făcut comoție”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră. Anunțul de care absolut toți românii se temeau tocmai a venit în urmă cu câteva momente! Se întâmplă chiar acum, nu mai e loc de întors. Ne afectează pe toți, chiar vom resimți din plin
Viva.ro
Ultimă oră. Anunțul de care absolut toți românii se temeau tocmai a venit în urmă cu câteva momente! Se întâmplă chiar acum, nu mai e loc de întors. Ne afectează pe toți, chiar vom resimți din plin
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Parteneri
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Adevarul.ro
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vizavi de situația politică actuală din România”
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vizavi de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
De la exod la marea retragere: mii de români pleacă din Anglia, nemulțumiți de viața de acolo
ObservatorNews.ro
De la exod la marea retragere: mii de români pleacă din Anglia, nemulțumiți de viața de acolo
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax.ro
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental