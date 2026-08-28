Întrebați cum reușesc să aibă o relație solidă și frumoasă, după atâția ani, cei doi au fost sinceri și dezvăluie ce i-a ținut împreună. Iată mai jos, câteva replici amuzante ale celor doi.

Irina: Cred că aici dezamăgim de fiecare dată, pentru că lumea așteaptă o rețetă și noi n-avem una.

Răzvan: Avem. Să nu părăsim barca! (râde)

Irina: Extraordinar! Putem închide interviul. (râde) Nu vreau să sune a dulcegărie, dar pur și simplu ne iubim. Ne place unul de celălalt. Și cred că e foarte important. După atâția ani, încă îmi place omul ăsta. Îmi place să vorbesc cu el, să plec cu el undeva, să râd cu el, să-i povestesc ceva. Sigur că există compatibilitate, toleranță, încredere, valori comune, comunicare… dar pentru mine contează enorm și că râdem foarte mult.

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Răzvan: Și că nu ținem scorul. Într-o familie sunt sperioade în care unul poate mai mult și celălalt mai puțin. Când ea pleacă două luni, eu țin casa. Când eu am nevoie de spațiu pentru un proiect, o ține ea. Nu stăm să socotim cine a făcut trei drumuri și cine două.

Răzvan: Cred că autoironia e foarte sănătoasă într-o familie. Dacă te iei prea tare în serios, devine obositor și pentru tine, și pentru cei din jur. Noi râdem inclusiv când ne este greu. Nu de problema în sine, ci găsim inevitabil ceva absurd în situație.

Irina: Și Diana a moștenit asta.

Răzvan: Da, copilul meu, pe care l-am crescut cu dragoste și sacrificii, mă face „dolofunny sau mă întreabă dacă „mi-a rănit condimentele. Și eu am investit ani întregi în educația acestui copil ca să ajung să fiu umilit în propria casă. (râde)

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