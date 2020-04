Ce spune o fostă stewardesă despre criza provocată de COVID-19. „Anul trecut făceam înconjurul lumii, acum strâng fonduri pentru protecția medicilor”

De Denisa Macovei,

Ștefania își trăiește visul de la 18 ani, iar de 3 ani călătorește alături de iubitul ei, Max. Cei doi au văzut împreună peste 15 țări și vor să-și reia proiectul imediat după ce se vor ridica toate restricțiile. Până atunci stau în casă și încearcă să ajute pe cât de mult pot cadrele medicale din Sibiu.

„Exact în perioada aceasta, anul trecut, făceam înconjurul lumii alături de Max. Am plecat din București și traseul a fost așa: Munchen (câteva zile), America, unde ne-am plimbat prin Arizona, Utah, California (3 săptămâni), după am mers în Hawaii (o lună), iar la sfârșit am încheiat cu Japonia (10 zile). A fost o aventură pe cinste. Chiar mi-e dor să călătoresc în stilul acesta”, a declarat pentru Libertatea, Ștefana Stancu care acum stă în casă și pregătește o sumedenie de lucruri frumoase pentru comunitatea ei, cum ar fi următoarele vacanțe pe care le vor face când totul revine la normal, materiale prin care să-și ajute următorii să se dezvolte personal și să descopere ce le place să facă și nu în ultimul rând, se implică și cu strângerea de fonduri din vânzarea cărților și preseturilor ei, bani din care și-ar dorit să cumpere măști pentru medicii din spitalele din Sibiu.