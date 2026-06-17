Ce sunt cariile de lemn

Cariile de lemn sunt deteriorări semnificative ale lemnului, cauzate de larvele unor insecte xilofage, în principal gândaci de lemn, care sapă tunele prin lemn în timp ce mănâncă încet lemnul. Femela depune ouăle în crăpăturile sau porii lemnului, iar după eclozare, larvele pot rămâne ascunse în interior ani buni distrugând treptat materialul din interior către exterior.

De cele mai multe ori, prezența lor trece neobservată până când gândacii adulți ies la suprafață, lăsând în urmă mici orificii rotunde și un praf fin de lemn, semne că deteriorarea este deja avansată. Deși în mediul forestier dăunătorii joacă un rol util în ecosistem, unde accelerează descompunerea copacilor slabi și fac loc unor noi generații de vegetație, prezența lor într-o casă sau într-o clădire comercială reprezintă o problemă serioasă care necesită atenție și intervenție promptă, potrivit GardenFarm.

Cum știi că există carii de lemn

Cariile de lemn își depun ouăle în crăpăturile și porii lemnului, iar larvele – cunoscute popular drept „viermi de lemn”, rod încet materialul din interior. Procesul poate dura de la câteva luni până la câțiva ani, ceea ce face ca infestarea să treacă adesea neobservată mult timp. Cel mai frecvent semn al existenței cariilor de lemn îl reprezintă orificiile și tunelele vizibile de la suprafața lemnului. Prezența acestora indică de obicei faptul că larvele au părăsit deja lemnul, ceea ce înseamnă că deteriorarea era în curs de mult timp.

Dimensiunea găurilor variază în funcție de specie. Un alt semn clar este pulberea fină de lemn care apare în apropierea zonelor afectate și care adesea este însoțită de orificii sau tunele. Unele specii pot transforma lemnul aproape în întregime în pulbere dacă infestarea nu este depistată la timp. Trebuie să știi că și construcțiile noi pot fi afectate de gândacii de lemn, iar cariile pot apărea chiar și la 3–5 ani după finalizarea lucrărilor, dacă lemnul folosit era deja infestat.

De asemenea, umiditatea ridicată favorizează înmulțirea acestor dăunători, motiv pentru care spațiile mai puțin frecventate și neclimatizate, cum sunt subsolurile, mansardele și spațiile tehnice, sunt cele mai vulnerabile. De aceea, trebuie inspectate periodic pentru orificii, pulbere de lemn sau pentru urme de tunele.

Ce este un gândac de lemn

Gândacul de lemn este un tip de coleopteră, care își petrece cea mai mare parte a vieții săpând prin lemn și hrănindu-se cu el. În România există destule specii de gândaci xilofagi, unele fiind mai degrabă supărătoare, în timp ce altele prezintă riscuri serioase. Viața unui gândac de lemn începe atunci când femela depune ouăle, adesea chiar în interiorul lemnului, în crăpături sau în tunelele vechi ale acestor insecte ori pe suprafața acestuia. Odată eclozate, larvele își sapă rapid drumul în lemn, unde își petrec timpul scobind tunele și măcinând lemnul.

Această etapă din viața gândacului de lemn poate dura câțiva ani și este, din nefericire, cea mai distructivă. Atunci când larvele se transformă în gândaci adulți și sunt gata să părăsească lemnul își sapă o ieșire și zboară, lăsând în urmă orificii de ieșire pe suprafața lemnului. În cele mai multe cazuri, acesta este primul moment în care devii conștient de prezența lor. Din nefericire, la acel moment este adesea prea târziu, iar lemnul este compromis. Cu toate că mobilierul uzat și structurile din lemn ale caselor mai vechi sunt victimele obișnuite, fiecare specie de gândac xilofag are preferințe alimentare relativ distincte, adică un anumit tip de gândac de lemn atacă doar unele tipuri de lemn.

Cum îți dai seama că ai gândaci de lemn

Recunoașterea unei infestări cu gândaci de lemn nu este întotdeauna simplă, mai ales că aceștia lucrează ascunși, în interiorul lemnului. Există, însă, câteva semne care îți pot atrage atenția. Cel mai vizibil indiciu sunt orificiile mici, rotunde sau ovale, lăsate de gândacii adulți la ieșirea din lemn, care au un diametru de obicei între 2 și 7 mm. În apropierea acestor găuri vei regăsi adesea și „frass”, un praf fin de lemn pe care larvele îl împing la suprafață pe măsură ce sapă în lemn.

Prezența unor mici grămezi de rumeguș în jurul mobilierului sau al structurilor din lemn este un semn clar că activitatea este sau a fost recentă. Pe măsură ce infestarea avansează efectele devin tot mai evidente: podelele încep să cedeze, grinzile își pierd rigiditatea, iar lemnul devine sfărâmicios la atingere. Uneori poți găsi și gândaci adulți morți pe pervazuri sau în apropierea lemnului afectat, dovadă că ciclul de viață s-a încheiat, iar adulții au încercat să iasă, relatează Fantastic Services. Mai rar, dar nu imposibil, poți auzi zgomote discrete de ticăit sau de foșnet în interiorul lemnului, produse de larve în timp ce sapă.

Ciclul de viață al gândacului de lemn

Pentru a înțelege de ce cariile de lemn sunt atât de greu de combătut este util să cunoști cum evoluează acești dăunători de-a lungul vieții lor. Totul începe în clipa în care femela depune ouă mici și albe, în crăpăturile sau fisurile lemnului. După aproximativ 4-5 săptămâni, acestea eclozează, iar larvele își încep imediat drumul în interiorul lemnului. Aceasta este etapa cea mai distructivă: timp de 3-4 ani, larvele sapă tunele și se hrănesc continuu cu lemnul, fără a lăsa semne vizibile la exterior.

Odată ajunse la maturitate, larvele își formează o cameră pupală aproape de suprafața lemnului, iar după alte 4-8 săptămâni, gândacul adult iese, lăsând în urmă caracteristicul orificiu rotund. Viața adultului este însă scurtă, de circa aproximativ o lună, timp în care se împerechează și depune ouă, reluând ciclul de la capăt.

Un ciclu complet durează între 3 și 5 ani, în funcție de temperatură și de nivelul de umiditate, conform jae.co.nz. Unele specii de dăunători sunt și mai răbdătoare. De exemplu, gândacul Ambeodontus tristis poate parcurge același ciclu în până la 10 ani, ceea ce face ca o infestare să rămână activă, fără să fie detectată, pentru o perioadă îndelungată.

Specii de gândaci de lemn din România

În România trăiesc mai multe specii de gândaci xilofagi care pot afecta atât lemnul din construcții, cât și mobilierul sau cheresteaua. Cunoașterea celor mai frecvente dintre ele este esențială pentru a identifica rapid o infestare și pentru a alege tratamentul potrivit. Cele mai răspândite și distructive specii de insecte xilofage sunt:

Gândacul comun de mobilă (Anobium punctatum). Este cea mai frecventă specie de gândac de lemn xilofag și atacă atât lemnul moale, cât și cel tare, și anume mobilier vechi, parchet și grinzi. Lasă în urmă găuri mici de 1-2 mm și o pulbere fină caracteristică.

Cariul mare (Hylotrupes bajulus). Acesta este unul dintre cei mai periculoși gândaci de lemn pentru structurile de rezistență. Larvele sale sapă galerii adânci în grinzile acoperișurilor și mansardelor, putând compromite serios rezistența mecanică a construcției.

Gândacul maro de lemn (Lyctus brunneus). Preferă esențele tari precum stejarul, frasinul sau mahonul și apare frecvent în cherestea, pardoseli sau mobilă nouă. Produce un rumeguș extrem de fin, aproape făinos.

Gândacii de scoarță și longicornii (Scolytinae / Cerambycidae). Sunt specii care atacă în special lemnul verde, copacii din păduri sau cheresteaua necojită, fiind mai rar întâlniți în interiorul locuințelor.

Cum scapi de gândacii de lemn

O infestare cu gândaci xilofagi lăsată netratată poate evolua treptat spre deteriorări structurale serioase, motiv pentru care intervenția promptă face diferența. Cea mai sigură soluție de combatere a larvelor de lemn este să apelezi la o firmă specializată în combaterea dăunătorilor, însă în cazurile îmai puțin grave te poți descurca și singur, folosind produsele potrivite.

Primul pas înainte de orice tratament este să stabilești exact cu ce te confrunți. Prezența prafului de lemn în jurul obiectului afectat este un prim semn al activității gândacilor. Dacă pulberea este albă și nu se aglomerează, larvele sapă probabil în continuare în interior și, deci, infestarea este activă. În schimb, dacă praful are o nuanță gălbuie și se strânge în aglomerări, există șanse mari ca gândacii adulți să fi părăsit deja lemnul, iar infestarea să fie veche.

Al doilea pas constă în alegerea tratamentului potrivit. Pentru infestările active, scopul principal este eliminarea larvelor din interiorul lemnului. Pe lemnul netratat, produsul de tratament se poate aplica direct. Lemnul vopsit sau lăcuit trebuie mai întâi decapat pentru ca substanța activă să pătrundă eficient. Este important de reținut că produsele pe bază de borat sunt o alegere bună, deoarece penetrează lemnul în profunzime, ucid larvele și oferă totodată protecție împotriva unor atacuri viitoare. Este esențial să aplici soluția conform instrucțiunilor, asigurându-te că acoperi bine suprafața.

Dacă ai de-a face cu gândaci adulți, un insecticid specific pentru dăunători xilofagi poate fi eficient. Acesta trebuie pulverizat în crăpături, în jurul tocurilor de uși și ferestre, al plintelor și în orice zonă unde s-ar putea ascunde un dăunător. În cazul în care situația o cere, repetă aplicarea. Dacă infestarea nu mai este activă, ai două variante: fie sigilezi lemnul pentru a preveni reinfestarea, fie îl înlocuiești. Pentru mobilier, decizia depinde de valoarea piesei, iar pentru structurile de rezistență, înlocuirea este adesea singura opțiune sigură.

Cum previi infestarea cu gândaci de lemn

În cazul dăunătorilor xilofagi, prevenția este întotdeauna mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratamentul. Gândacii de lemn sunt atrași de umiditate, ventilație precară și lemn netratat sau deteriorat, așa că cele mai multe măsuri de prevenție vizează tocmai eliminarea acestor condiții favorabile.

Inspecții periodice. Verifică periodic structurile din lemn ale locuinței: grinzi, traverse, parchet. Începe cu latura nordică a casei, care de obicei este cea mai rece și cea mai umedă, și caută găuri mici, rumeguș sau zone cu lemn slăbit.

Ventilație adecvată. Asigură o ventilație bună în spațiile tehnice, subsoluri și poduri. Umiditatea ridicată este unul dintre cauzele infestării lemnului, iar ventilarea optimă o ține sub control.

Tratarea lemnului înainte de utilizare. Aplică produse pe bază de acid boric sau alți agenți de protecție pe lemn înainte de a-l folosi în construcție sau reparații.

Folosește lemn tratat sau rezistent. La construcții noi ori înlocuiri, folosește lemn uscat în cuptor, specii cu rezistență naturală sau lemn tratat la clasa corespunzătoare tipului de utilizare.

Sigilează crăpăturile. Orice fisură sau crăpătură din lemn reprezintă un potențial loc de depunere a ouălor cariilor de lemn. Sigilarea lor reduce semnificativ riscul de infestare.

Monitorizează umiditatea. Folosește un umidometru ca să verifici periodic nivelul de umiditate din lemn. Remediază prompt orice scurgere la instalații, desfundă grilajele de ventilație și verifică etanșeitatea acoperișului.

Depozitează corect lemnul de foc. Păstrează lemnul de foc la distanță de locuință pentru a nu crea un punct de intrare pentru dăunători.

Evită contactul lemn-sol. Menține un spațiu între structurile din lemn și pământ și asigură-te că mulciul din jurul casei este așezat la cel puțin 15 cm de fundație.

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