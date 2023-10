Plantele suculente sunt plante rezistente la secetă și supraviețuiesc în condiții climatice aride, fără să aibă nevoie de o îngrijire aparte. Au frunze, tulpină, dar și rădăcină cărnoasă, prin dezvoltarea țesutului de stocare a apei. Vezi care sunt plantele suculente.

Unde se găsesc plantele suculente

Plantele suculente se găsesc pe aproape orice continent, în afară de Antarctica. Și Australia găzduiește plante suculente, însă mai puține din cauza perioadelor lungi și dese de secetă. De asemenea, Africa este zona care găzduiește cele mai native plante suculente din lume, în zonele aride. Există aproximativ 60 de familii diferite de plante suculente.

Chiar dacă plantele suculente nu au posibilitatea de a crește în condiții dure, ele se pot dezvolta în medii nelocuibile și de alte plante. Ele se pot dezvolta în condiții uscate, chiar și în zone cu secetă, fără să aibă nevoie de apă, deoarece se adaptează împrejurimilor.

Plantele suculente pot apărea și ca epifite(plantă care trăiește pe o altă plantă), și să aibă contact ori nu cu solul, având capacitatea de a stoca apa și de a obține substanțe nutritive din alte mijloace.

Suculentele apar și în zone ca cele ale coastelor marine, lacuri uscate, locuri care sunt expuse nivelurilor ridicate de minerale.

Tipuri de plante suculente

Agavoideae;

Cactaceae – familie de plante care grupează suculentele spinoase, cunoscute și sub denumirea de cactuși. Este familie aproape exclusivă din continentul American;

Crassulaceae – familie de plante dicotilidonate, cu frunze suculente, care pot stoca o cantitate de apă. Plantele se regăsesc în emisfera nordică și sudul Africii;

Aizoaceae – se mai numesc și ficoidaceele și sunt o familie de plante cu flori dicotiledonate, care conțin peste 130 de genuri și aproximativ 1900 de specii;

Apocynaceae – plante dicotiledonate carea aprțin ordinului Gentianales;

Asphodelaceae;

Didiereaceae;

Euphorbiaceae – familie de plante suculente din ordinul Malpighiales.

Portulacaceae.

Exemple de cele mai cunoscute plante suculente

Aloe vera – una dintre cele mai cunoscute plante suculente, cu frunze groase, spini sau țepi în culoare verde monocrom și pete în diferite nuanțe.

Aeonium – planta originară din insulele Canare cu frunze în culori de verde, violet pe margini, portocaliu și roșiaticpe alocuri.

Crassula – planta suculentă care are peste 600 de soiuri diferite cu frunze verzi, margini roșiatice, care se regăsește în forme variate. Frunze ușor alungite.

Echeveria – este planta cu fruze cărnoase, moi, cu o cromatică ce poate fi diferită în funcție de locul unde este păstrată planta, în lumină artificială sau naturală. Frunzele verzi pot căpăta nuanțe roșatice pe alocuri, când stau în soare, sau ușor albăstrui când nu stau în lumină naturală.

Haworthia – Este o plantă suculentă pitică, ce nu crește în înălțime mai mult de 10 cm, cu frunze verzi și nuanțe de alb, roz sau galben deschis.

Lithops – sunt plante suculente cu aspectul unor pietre, mici și rotunde, în forme asimetrice. Din centrul lor răsar flori albe sau galbene.

Sempervivum – planta în formă de rozetă, care are frunze mari și ascuțite în culori de verde cu vârfuri portocalii, roz sau roșiatice.

Lucky Heart – planta suculentă care are frunze în formă de inimă, cunoscută și sub denumirea de Hoya Kerrii.

Pachyphytum – plantele cu frunze ce au un aspect prăfuit, deoarece acestea sunt acoperite cu un strat de pruina, o ceară care le protejează de razele puternice ale soarelui.

Conophytum – plantă suculentă cu flori galbene, frunze cărnoase ce pot avea forma unor pietre mici.

Rosularia – plantă suculentă rezistentă la frig, care se întinde, re regulă, pe roci până la o înălțime de 30 cm. Are capacitatea de a rezista la temperaturi de până la -28 de grade.

Sempervivum – este planta cunoscută și sub denumirea de urechelniță, care nu are nevoie de prea multă apă și nici o îngrijire aparte pentru a supraviețui. Are frunze cărnoase, verzi, iar spre vârfuri colorate ușor roșiatic.

Kalanchoe – plantele suculente cu flori colorate în roșu, roz, sau glaben, care înfloresc în fiecare primăvară.

Cum se îngrijesc plantele suculente de interior

Ca o primă regulă, este important ca plantele să fie așezate în ghivecele potrivite, în funcție de dimensiunea rădăcinilor, mai voluminoase ori nu, sau în funcție de nevoie lor. Sunt plante care au nevoie de aer, și atunci este nevoie de ghivece care să permită aerului să circule pentru a se drena solul. Se pot folosi ghivece din lut, sticlă ori ceramică.

Ghivecele din plastic nu sunt întotdeauna o alegere potrivită pentru plantele suculente, deoarece prin acestea nu circulă aerul și nu este permisă aerisirea solului, menținând umezeală la rădăcina plantei, fapt ce ar putea dăuna dezvoltării acesteia.

Plantele suculente au nevoie de un sol poros, care să permită drenarea rapidă a apei, altfel rădăcina putrezește repede. O compoziție potrivită de sol este amestecul din pământ și nisip.

Cantitatea de apă de care are nevoie o plantă suculentă depinde de fiecare plantă în parte, dar și de anotimp. Dacă primăvara și vara plantele sunt în creștere și au nevoie de mai multă apă, în sezonul rece nevoia de apă scade.

Vara, anumite plante suculente pot fi udate mai des, atunci când se observă pământul uscat, dar fără apă în exces, deoarece aceasta va putrezi rădăcina, în timp ce iarna o plantă poate fi udată mai rar, chiar și lunar, în funcție de nevoile acesteia.

Plantele suculente au nevoie de lumină zilnic. Unele specii nu trebuie expuse în bătaia razelor soarelui, deoarece frunzele pot suferi arsuri și ăși pot modifica culoarea naturală.

În lipsa soarelui, plantele suculente se dezvoltă armonios în în lumina artificială, pentru a compensa lipsa luminii naturale.

Cum se îngrijesc plantele suculente de exterior

Plantele suculente de exterior sunt cele care rezistă intemperiilor și condițiilor neprielnice, tocmai de aceea pot fi plantate în grădină sau în ghiveci afară.

Însă, și ele au nevoie de îngrijire aparte. Spre exemplu, suculentele plantate direct pe sol, după o ploaie, pentru a ajuta la drenarea solului, au nevoie să fie așezate în pantă, pentru a-și elimina din surplusul de apă.

De asemenea, este recomandat să fie plantate într-un loc însorit, pentru a beneficia de lumină naturală, ferit de umbră în exces ori de bătaia directă a vântului.

Reguli de îngrijire a plantelor suculente

Indiferent de locul în care sunt depozitate, interior sau exterior, plantele suculente au nevoie de îngrijire pentru a se dezvolta corect. Este nevoie de administrarea ocazională de îngrășăminte, deoarece își mai pierd din nutrienți în timp.

Fertilizarea solului se face cu substanțe speciale fiecărui tip de plantă în parte, iar acest proces se face doar vara, la căldură, în perioada de creștere/dezvoltare, deoarece în sezonul rece plantele suculente intră într-o stare vegetativă.

Plantele suculente se pot confrunta și ele cu dăunătorii care să le atace funzele ori rădăcinile, mai ales atunci când nu au fost îngrijite corespunzător, udate ori plantate corect. Ele pot fi atacate de furnici, gândaci, păienjeni sau acarieni, mai ales cele care sunt plantate la exterior.

Dăunătorii care atacă plantele suculente pot fi combătuți cu ajutorul insecticidelor special concepute pentru asta.

Cum se înmulțesc plantele suculente

Sunt mai multe modalități de înmulțire a plantelor suculente, de la divizarea frunzei, până la butași, lăstari sau semințe. Se poate înmulți o plantă dacă desprinzi cu grijă o frunză dintr-o plantă și o așezi pe pământ ori nisip, acoperită parțial, și stropită cu apă la un interval de două zile.

De asemenea, se pot înmulți prin butași, seminte, dar este un proces cu o durată mai lungă, deoarece ritmul de creștere este mai lent. Semințele pot fi împrăștiate pe sol, acoperite cu pământ sau un strat subțire de nisip. Nu se toarnă apă direct pe ele după ce au fost poziționate pe sol, ci udarea se face la baza recipientului unde au fost plasate, ori cu ajutorul unei farfurii.

Recipientul cu planta înmulțită se pune la soare. Poate dura câteva zile sau câteva luni procesul de înmulțire.

