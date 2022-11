Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De ce să investești într-un uscător de păr

Un uscător de păr excelent este, cu siguranță, o piesă esențială pe care trebuie să o ai atunci când îți aranjezi părul acasă.

Pentru o persoană cu părul scurt, orice fel de uscător de păr poate fi ales pentru a opta pentru o coafură care să prezinte mult volum.

Dar atunci când folosești un uscător de păr pentru părul gros sau mai ales pentru părul lung, va trebui să îți iei o variantă puțin mai bună. Cu cât numărul de wați este mai mare, cu atât aparatul este mai eficient. Cele mai multe modele sunt setate în jurul valorii de 2000 W, dar există o multitudine de alternative pe piață.

Știai că este mai puțin dăunător pentru păr să folosești un uscător de păr decât să te speli pe cap și să îl lași să se usuce natural?

Uscarea părului de la sine durează mult timp, iar apa face ca și cuticula să se umfle și să se rupă, dăunând părului.

Uscarea părului cu ajutorul unui uscător are multe beneficii, printre care faptul că îți salvează o grămadă de timp, te ajută să obții acel efect ca la salon, dacă folosești și o perie, îți salvează părul de la a se rupe sub greutatea apei și te ajută să salvezi bani, exersând tot felul de look-uri acasă, fără a mai fi nevoie să mergi la salon.

Dacă părul tău e scurt și ai nevoie de un simplu uscător de păr care să își facă treaba rapid și bine, atunci îndreaptă-te spre un uscător precum acesta de la Sencor. Are un preț foarte avantajos, usucă delicat părul, are viteză și temperatură reglabile și vine cu un difuzor special pentru păr creț sau bucle.

Un alt uscător de păr convenabil și care își face treaba perfect este Signature Pro de la Rowenta, cu viteză și temperatură reglabile, difuzor inclus și o uscare rapidă și eficientă.

Uscător de păr profesional

Dacă ești în căutarea unui uscător de păr profesional, atunci ar trebui să ții cont de puterea acestui aparat, funcțiile pe care le are, dar și accesoriile cu care vine.

Ar trebui să te îndrepți spre un uscător cu o putere mare și care să aibă și o funcție de aer rece, cum este acesta de la Remington, Keratin Protect, care asigură uscarea rapidă și conferă volum părului.

Acest uscător are temperatură reglabilă, o funcție de aer rece cu care îți poți fixa buclele, funcție de ionizare și vine cu un difuzor inclus.

Un alt uscător de păr profesional și foarte popular este Dyson Supersonic. Acesta vine cu cinci accesorii pentru diverse coafuri și are un accesoriu împotriva firelor rebele. În plus, are control inteligent al căldurii și previne temperaturile extreme și supraîncălzirea, astfel încât să nu îți deterioreze părul. Cu siguranță nu este un produs ieftin, însă este o investiție care își merită banii. Vei obține același rezultat luxurios ca la salon.

Dacă bugetul este mai mic, dar tot vrei un produs de top, acest uscător de păr de la Remington Proluxe are afișaj digital integral, o funcție de control al temperaturii și o putere de 2400 W.

Uscător de păr cu difuzor

Difuzorul este un capăt care se atașează la uscătorul de păr și se folosește pentru a crea bucle lejere sau păr creț, în funcție de produsele de styling pe care le folosești și gradul de ondulare al părului în mod natural. Difuzorul permite o căldură „împrăștiată” pe lungimea părului și pătrunde și rădăcină, făcându-l creț. În plus, pentru că aerul este difuzat pe o suprafață mai mare, nu dăunează atât de mult firului de păr.

Acest uscător de la Remington are 2400 W, trei trepte de temperatură, două concentratoare și un difuzor pentru buclele perfecte. În plus, are un preț avantajos și o funcție de aer rece.

O altă alegere bună este uscătorul de păr Rowenta Pro Respect Premiul Care, cu difuzor activ, funcție de ionizare, trei setări de temperatură și două viteze. În plus, temperatura se ajustează automat și treapta de aer rece te ajută să fixezi coafura.

Dacă vrei un uscător de păr care să îți usuce părul rapid, eficient și să vină cu un difuzor, dar să nu coste prea mult, acesta de la BaByliss este perfect pentru tine. Are 2.200 W, două viteze și trei temperaturi. În plus, butonul de aer rece te asigură că părul tău va rămâne coafat pentru mult timp.

Difuzorul larg de 15 cm îți va defini buclele și le va lăsa voluminoase. În plus, are un cablu de aproape 2 metri, adică te poți mișca în voie în timp ce e în priză.

