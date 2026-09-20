Un român de 44 de ani a fost arestat la punctul de trecere a frontierei Tabanovce, la intrarea în Macedonia de Nord, după ce polițiștii au descoperit că certificatul de înmatriculare al Mercedesului pe care îl conducea era fals, au anunțat autoritățile de la Skopje.

Potrivit Ministerului de Interne din Macedonia de Nord, bărbatul a fost oprit pentru un control de rutină la intrarea în țară. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că documentul prezentat pentru autoturismul Mercedes, înmatriculat în Spania, era contrafăcut.

„La punctul de trecere a frontierei Tabanovce, la intrarea în țară, polițiștii l-au privat de libertate pe L.M., cetățean român. În timpul controlului de frontieră s-a constatat că a prezentat un certificat de înmatriculare contrafăcut pentru un autoturism Mercedes cu numere spaniole, cu care a intrat în țară. Acesta a fost predat polițiștilor din cadrul Direcției Afacerilor Interne din Kumanovo pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Ministerul de Interne.