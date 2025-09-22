Cât de eficiente sunt ceaiurile pentru imunitate

Ceaiurile medicinale au fost folosite de mii de ani ca remedii naturale, în special în medicina tradițională chineză și ayurvedică.

În vechime, plantele erau considerate principala formă de tratament, iar prepararea lor sub formă de infuzie sau decoct era una dintre cele mai simple și accesibile metode de utilizare. De aceea, și astăzi ceaiurile sunt asociate cu ideea de sănătate, echilibru și sunt folosite ca prevenție.

Ideea că anumite ceaiuri sunt bune pentru imunitate vine din faptul că multe plante conțin substanțe bioactive precum antioxidanți, vitamine, minerale și compuși cu efect antiinflamator sau antimicrobian.

De exemplu, ceaiul verde este bogat în polifenoli, considerați benefici pentru reducerea stresului oxidativ. Ceaiul de echinacea este asociat tradițional cu prevenirea răcelilor, iar cel de ghimbir sau soc este folosit pentru efectele lor asupra infecțiilor respiratorii.

În plus, simplul consum de lichide calde susține hidratarea și poate ameliora disconfortul în timpul unei răceli, ceea ce contribuie indirect la o recuperare mai rapidă.

Totuși, eficiența ceaiurilor pentru creșterea imunității trebuie privită cu o oarecare precauție. Studiile științifice arată că anumite plante pot avea efecte benefice, dar nu neapărat în mod semnificativ.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

De exemplu, există cercetări care sugerează că echinacea ar putea reduce ușor durata unei răceli comune, dar rezultatele nu sunt consecvente și nu confirmă un efect puternic de prevenire.

Ceaiul verde a fost studiat pentru proprietățile sale antioxidante și unele studii arată o posibilă reducere a riscului de infecții respiratorii, însă efectul nu este suficient de semnificativ dovedit încât să fie considerat un tratament în sine.

În general, dovezile arată că aceste plante pot sprijini organismul, dar nu există ceaiuri care să întărească imunitatea într-un mod garantat, ci comparabil cu alimentația echilibrată și somnul adecvat.

Totuși, nu este deloc de neglijat faptul că o cană de ceai cald, pe lângă conținutul de antioxidanți, vitamine și minerale, aduce relaxare, liniște și confort, ceea ce contribuie indirect la reducerea stresului, un factor care, într-adevăr, are un rol important în menținerea unei imunități puternice.

Ceaiuri pentru imunitate

Ceaiuri pentru imunitate
Ceaiuri pentru imunitate

Deși nu pot fi considerate tratamente în sine, ceaiurile au numeroase beneficii asupra organismului și a stării generale de bine. În plus, anumite ceaiuri conțin substanțe care pot susține sistemul imunitar.

Ceaiul verde

Ceaiul verde este o sursă bogată de catechine. Catechinele sunt polifenoli care au efecte pozitive pentru sănătate și sunt antioxidanți foarte importanți. Galatul de epigalocatechină (EGCG) este una dintre cele mai abundente și mai cunoscute catechine din ceaiul verde. De asemenea, oferă beneficii pentru sistemul imunitar.

Un studiu a descoperit că tratarea șoarecilor cu EGCG a crescut numărul de celule T reglatoare din splina și ganglionii limfatici. Celulele T reglatoare modulează răspunsul imun, ajutând sistemul să rămână echilibrat, împiedicându-l să atace celulele sănătoase.

Cercetările sugerează că EGCG poate afecta și funcția imunitară la oameni. Într-un studiu mai recent, cercetătorii au prelevat celule T de la 20 de bărbați adulți sănătoși și le-au tratat cu EGCG pe care l-au izolat din ceaiul verde dizolvat în apă. Astfel, au descoperit că EGCG a împiedicat celulele T să creeze proteine ​​pro-inflamatorii cunoscute sub numele de citokine, ceea ce sugerează că compușii vegetali din ceaiul verde pot ajuta la reglarea sistemului imunitar.

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Deși aceste rezultate oferă indicii despre legătura dintre ceaiul verde și imunitate, sunt necesare mai multe cercetări pe oameni, inclusiv studii care să implice persoane cu sistem imunitar slăbit și studii care să implice populații mai mari în general, arată everydayhealth.com.

Ceai de turmeric

Ceai de turmeric
Ceai de turmeric

Turmericul este condimentul galben intens care conferă curry-ului culoarea sa și este, de asemenea, folosit în ceai pentru a stimula sistemul imunitar. Cercetările arată că turmericul poate reduce inflamația și că conține niveluri ridicate de antioxidanți, ambele efecte susținând funcția imunitară general.

Principalul compus activ din turmeric este curcumina. Conform cercetărilor, curcumina elimină eficient diferite tipuri de radicali liberi, controlează enzimele care neutralizează radicalii liberi și ajută la prevenirea creării de radicali liberi.

Având în vedere rolul pe care îl poate juca deteriorarea radicalilor liberi în multe boli, antioxidanții din turmeric pot face din acest condiment un adaos util la dietă pentru creșterea imunității.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că curcumina poate juca un rol important în răspunsul imun. De exemplu, un studiu care a utilizat celule splenice cultivate de la șoareci a arătat că curcumina ar putea regla celulele T și celulele B, două limfocite care recunosc și răspund la substanțe străine din interiorul corpului.

În studiul menționat, curcumina a ajutat la reglarea răspunsului imun pentru a preveni atacul celulelor imune asupra țesuturilor sănătoase. Cercetătorii au ajuns la concluzia că curcumina ar putea fi o terapie promițătoare pentru menținerea sub control a sistemului imunitar.

Cu toate acestea, cercetările privind ceaiul de turmeric, utilizat în mod specific la oameni, sunt insuficiente, ceea ce înseamnă că oamenii de știință nu știu încă dacă putem obține toate aceste beneficii pentru sănătate consumându-l sub formă de ceai.

Ceai de ghimbir

Ceai de ghimbir
Ceai de ghimbir

Fiind o rudă apropiată a turmericului, ghimbirul poate oferi, de asemenea, beneficii pentru sănătatea sistemului imunitar atunci când este savurat într-o ceașcă de ceai.

Gingerolul este principalul compus activ responsabil pentru aroma picantă și piperată a ghimbirului și pentru proprietățile medicinale ale acestuia.

Conform unui studiu recent, gingerolul nu numai că oferă efecte antioxidante și antiinflamatorii, dar poate ajuta și la tratarea infecțiilor.

Puține studii au analizat însă efectele ghimbirului asupra sistemului imunitar sau, în special, efectele ceaiului de ghimbir. Sunt necesare deci mai multe cercetări pentru a concluziona dacă ceaiul de ghimbir poate juca un rol în sănătatea sistemului imunitar.

Descoperă și Ce se întâmplă dacă bei zilnic ceai de ghimbir

Ceaiul de echinacea

Ceaiul de echinacea este unul dintre cele mai populare remedii naturale atunci când vine vorba despre susținerea imunității, fiind folosit tradițional pentru prevenirea și ameliorarea răcelilor și a infecțiilor respiratorii ușoare. Planta, originară din America de Nord, era utilizată încă din medicina tradițională a triburilor amerindiene, iar astăzi este una dintre cele mai studiate plante medicinale din lume.

Se consideră că echinacea are efect imunomodulator, adică poate influența activitatea sistemului imunitar. Substanțele active din plantă, precum polizaharide, flavonoide și compuși fenolici, ar putea stimula activitatea celulelor de apărare și ar putea crește producția de citokine, molecule care coordonează răspunsul imun.

Din acest motiv, s-a presupus că un consum regulat de echinacea, inclusiv sub formă de ceai, ar putea reduce riscul de îmbolnăvire sau ar putea scurta durata simptomelor unei răceli.

O recenzie din 2014, care a analizat peste 20 de studii clinice, a concluzionat că preparatele pe bază de echinacea ar putea avea un efect modest în reducerea duratei și severității răcelii comune, dar nu există suficiente dovezi clare că planta previne apariția răcelilor. Mai mult, rezultatele variază mult în funcție de specia de echinacea folosită, de partea plantei utilizată, dacă e vorba de rădăcină sau părți aeriene, de tipul de preparat, ceai, extract, capsule și de dozaj.

Un alt studiu a sugerat că echinacea ar putea reduce riscul de a dezvolta o răceală cu aproximativ 50% și ar putea scurta durata bolii cu 1-1,5 zile.

Pe scurt, ceaiul de echinacea poate fi un sprijin blând pentru sistemul imunitar, mai ales în perioadele reci ale anului, dar nu este o garanție împotriva răcelii și nu poate înlocui măsuri sigure de protecție.

Ceaiul negru

Ceaiul negru își obține culoarea închisă de la un grup de polifenoli cunoscuți sub numele de teaflavine. Cercetările susțin potențialul antioxidant al teaflavinelor, chiar și în comparație cu ECGC din ceaiul verde.

Antioxidanții din ceaiul negru pot avea efecte unice asupra sistemului imunitar. De exemplu, un studiu clinic a constatat că persoanele sănătoase care au băut trei cești de ceai negru pe zi timp de șase luni au prezentat o activitate imunitară crescută.

Cercetătorii au analizat trei markeri care indică faptul că sistemul imunitar s-a activat: neopterina, kinurenina și triptofanul.

Deși ceaiul negru nu a avut un efect semnificativ asupra nivelurilor de neopterină sau triptofan, a crescut kinurenina, ceea ce sugerează că polifenolii din ceaiul negru ajută la activarea răspunsului imunitar la persoanele sănătoase.

Faptul că acest studiu a implicat subiecți umani care au băut ceai negru este un plus, mai ales că aceste tipuri de studii sunt foarte limitate.

Însă mărimea eșantionului a fost mică, 45 de persoane au băut ceaiul, iar 49 au fost în grupul de control. Per total, nici utilitatea clinică a creșterii nivelului de kinurenină în grupul care a băut ceaiul nu este clară.

Pentru a înțelege mai bine efectul consumului de ceai negru asupra anumitor afecțiuni de sănătate și a sistemului imunitar, sunt necesare mai multe studii care să implice o varietate de pacienți diferiți și eșantioane mai mari. Acest lucru ar permite oamenilor de știință să evalueze mai eficient diferitele sale efecte asupra simptomelor și bolilor specifice.

Sursă foto – Shuttersock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Președintele organizației municipale UDMR Brașov, încătușat de polițiști după un scandal în curtea unui liceu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
GSP.RO
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Aspen Energy Summit 2025: România găzduiește la București una dintre cele mai importante dezbateri europene despre viitorul energiei
Știri România 14:42
Aspen Energy Summit 2025: România găzduiește la București una dintre cele mai importante dezbateri europene despre viitorul energiei
Sudul țării, falimentat de seceta din 2025: culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90%
Știri România 14:39
Sudul țării, falimentat de seceta din 2025: culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90%
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Fiica lui Elvis Presley, manipulată de Michael Jackson. Cine face acuzații neașteptate despre mariajul celor doi: „Am fost îngrozită de căsătorie”
Stiri Mondene 14:45
Fiica lui Elvis Presley, manipulată de Michael Jackson. Cine face acuzații neașteptate despre mariajul celor doi: „Am fost îngrozită de căsătorie”
Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:44
Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Povestea lui Dennis Politic: sacrificiu, curaj și un vis care continuă
Povestea lui Dennis Politic: sacrificiu, curaj și un vis care continuă
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
ObservatorNews.ro
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Mediafax.ro
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani
KanalD.ro
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea