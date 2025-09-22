Cât de eficiente sunt ceaiurile pentru imunitate

Ceaiurile medicinale au fost folosite de mii de ani ca remedii naturale, în special în medicina tradițională chineză și ayurvedică.

În vechime, plantele erau considerate principala formă de tratament, iar prepararea lor sub formă de infuzie sau decoct era una dintre cele mai simple și accesibile metode de utilizare. De aceea, și astăzi ceaiurile sunt asociate cu ideea de sănătate, echilibru și sunt folosite ca prevenție.

Ideea că anumite ceaiuri sunt bune pentru imunitate vine din faptul că multe plante conțin substanțe bioactive precum antioxidanți, vitamine, minerale și compuși cu efect antiinflamator sau antimicrobian.

De exemplu, ceaiul verde este bogat în polifenoli, considerați benefici pentru reducerea stresului oxidativ. Ceaiul de echinacea este asociat tradițional cu prevenirea răcelilor, iar cel de ghimbir sau soc este folosit pentru efectele lor asupra infecțiilor respiratorii.

În plus, simplul consum de lichide calde susține hidratarea și poate ameliora disconfortul în timpul unei răceli, ceea ce contribuie indirect la o recuperare mai rapidă.

Totuși, eficiența ceaiurilor pentru creșterea imunității trebuie privită cu o oarecare precauție. Studiile științifice arată că anumite plante pot avea efecte benefice, dar nu neapărat în mod semnificativ.

De exemplu, există cercetări care sugerează că echinacea ar putea reduce ușor durata unei răceli comune, dar rezultatele nu sunt consecvente și nu confirmă un efect puternic de prevenire.

Ceaiul verde a fost studiat pentru proprietățile sale antioxidante și unele studii arată o posibilă reducere a riscului de infecții respiratorii, însă efectul nu este suficient de semnificativ dovedit încât să fie considerat un tratament în sine.

În general, dovezile arată că aceste plante pot sprijini organismul, dar nu există ceaiuri care să întărească imunitatea într-un mod garantat, ci comparabil cu alimentația echilibrată și somnul adecvat.

Totuși, nu este deloc de neglijat faptul că o cană de ceai cald, pe lângă conținutul de antioxidanți, vitamine și minerale, aduce relaxare, liniște și confort, ceea ce contribuie indirect la reducerea stresului, un factor care, într-adevăr, are un rol important în menținerea unei imunități puternice.

Ceaiuri pentru imunitate

Deși nu pot fi considerate tratamente în sine, ceaiurile au numeroase beneficii asupra organismului și a stării generale de bine. În plus, anumite ceaiuri conțin substanțe care pot susține sistemul imunitar.

Ceaiul verde

Ceaiul verde este o sursă bogată de catechine. Catechinele sunt polifenoli care au efecte pozitive pentru sănătate și sunt antioxidanți foarte importanți. Galatul de epigalocatechină (EGCG) este una dintre cele mai abundente și mai cunoscute catechine din ceaiul verde. De asemenea, oferă beneficii pentru sistemul imunitar.

Un studiu a descoperit că tratarea șoarecilor cu EGCG a crescut numărul de celule T reglatoare din splina și ganglionii limfatici. Celulele T reglatoare modulează răspunsul imun, ajutând sistemul să rămână echilibrat, împiedicându-l să atace celulele sănătoase.

Cercetările sugerează că EGCG poate afecta și funcția imunitară la oameni. Într-un studiu mai recent, cercetătorii au prelevat celule T de la 20 de bărbați adulți sănătoși și le-au tratat cu EGCG pe care l-au izolat din ceaiul verde dizolvat în apă. Astfel, au descoperit că EGCG a împiedicat celulele T să creeze proteine ​​pro-inflamatorii cunoscute sub numele de citokine, ceea ce sugerează că compușii vegetali din ceaiul verde pot ajuta la reglarea sistemului imunitar.

Deși aceste rezultate oferă indicii despre legătura dintre ceaiul verde și imunitate, sunt necesare mai multe cercetări pe oameni, inclusiv studii care să implice persoane cu sistem imunitar slăbit și studii care să implice populații mai mari în general, arată everydayhealth.com.

Ceai de turmeric

Turmericul este condimentul galben intens care conferă curry-ului culoarea sa și este, de asemenea, folosit în ceai pentru a stimula sistemul imunitar. Cercetările arată că turmericul poate reduce inflamația și că conține niveluri ridicate de antioxidanți, ambele efecte susținând funcția imunitară general.

Principalul compus activ din turmeric este curcumina. Conform cercetărilor, curcumina elimină eficient diferite tipuri de radicali liberi, controlează enzimele care neutralizează radicalii liberi și ajută la prevenirea creării de radicali liberi.

Având în vedere rolul pe care îl poate juca deteriorarea radicalilor liberi în multe boli, antioxidanții din turmeric pot face din acest condiment un adaos util la dietă pentru creșterea imunității.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că curcumina poate juca un rol important în răspunsul imun. De exemplu, un studiu care a utilizat celule splenice cultivate de la șoareci a arătat că curcumina ar putea regla celulele T și celulele B, două limfocite care recunosc și răspund la substanțe străine din interiorul corpului.

În studiul menționat, curcumina a ajutat la reglarea răspunsului imun pentru a preveni atacul celulelor imune asupra țesuturilor sănătoase. Cercetătorii au ajuns la concluzia că curcumina ar putea fi o terapie promițătoare pentru menținerea sub control a sistemului imunitar.

Cu toate acestea, cercetările privind ceaiul de turmeric, utilizat în mod specific la oameni, sunt insuficiente, ceea ce înseamnă că oamenii de știință nu știu încă dacă putem obține toate aceste beneficii pentru sănătate consumându-l sub formă de ceai.

Ceai de ghimbir

Fiind o rudă apropiată a turmericului, ghimbirul poate oferi, de asemenea, beneficii pentru sănătatea sistemului imunitar atunci când este savurat într-o ceașcă de ceai.

Gingerolul este principalul compus activ responsabil pentru aroma picantă și piperată a ghimbirului și pentru proprietățile medicinale ale acestuia.

Conform unui studiu recent, gingerolul nu numai că oferă efecte antioxidante și antiinflamatorii, dar poate ajuta și la tratarea infecțiilor.

Puține studii au analizat însă efectele ghimbirului asupra sistemului imunitar sau, în special, efectele ceaiului de ghimbir. Sunt necesare deci mai multe cercetări pentru a concluziona dacă ceaiul de ghimbir poate juca un rol în sănătatea sistemului imunitar.

Ceaiul de echinacea

Ceaiul de echinacea este unul dintre cele mai populare remedii naturale atunci când vine vorba despre susținerea imunității, fiind folosit tradițional pentru prevenirea și ameliorarea răcelilor și a infecțiilor respiratorii ușoare. Planta, originară din America de Nord, era utilizată încă din medicina tradițională a triburilor amerindiene, iar astăzi este una dintre cele mai studiate plante medicinale din lume.

Se consideră că echinacea are efect imunomodulator, adică poate influența activitatea sistemului imunitar. Substanțele active din plantă, precum polizaharide, flavonoide și compuși fenolici, ar putea stimula activitatea celulelor de apărare și ar putea crește producția de citokine, molecule care coordonează răspunsul imun.

Din acest motiv, s-a presupus că un consum regulat de echinacea, inclusiv sub formă de ceai, ar putea reduce riscul de îmbolnăvire sau ar putea scurta durata simptomelor unei răceli.

O recenzie din 2014, care a analizat peste 20 de studii clinice, a concluzionat că preparatele pe bază de echinacea ar putea avea un efect modest în reducerea duratei și severității răcelii comune, dar nu există suficiente dovezi clare că planta previne apariția răcelilor. Mai mult, rezultatele variază mult în funcție de specia de echinacea folosită, de partea plantei utilizată, dacă e vorba de rădăcină sau părți aeriene, de tipul de preparat, ceai, extract, capsule și de dozaj.

Un alt studiu a sugerat că echinacea ar putea reduce riscul de a dezvolta o răceală cu aproximativ 50% și ar putea scurta durata bolii cu 1-1,5 zile.

Pe scurt, ceaiul de echinacea poate fi un sprijin blând pentru sistemul imunitar, mai ales în perioadele reci ale anului, dar nu este o garanție împotriva răcelii și nu poate înlocui măsuri sigure de protecție.

Ceaiul negru

Ceaiul negru își obține culoarea închisă de la un grup de polifenoli cunoscuți sub numele de teaflavine. Cercetările susțin potențialul antioxidant al teaflavinelor, chiar și în comparație cu ECGC din ceaiul verde.

Antioxidanții din ceaiul negru pot avea efecte unice asupra sistemului imunitar. De exemplu, un studiu clinic a constatat că persoanele sănătoase care au băut trei cești de ceai negru pe zi timp de șase luni au prezentat o activitate imunitară crescută.

Cercetătorii au analizat trei markeri care indică faptul că sistemul imunitar s-a activat: neopterina, kinurenina și triptofanul.

Deși ceaiul negru nu a avut un efect semnificativ asupra nivelurilor de neopterină sau triptofan, a crescut kinurenina, ceea ce sugerează că polifenolii din ceaiul negru ajută la activarea răspunsului imunitar la persoanele sănătoase.

Faptul că acest studiu a implicat subiecți umani care au băut ceai negru este un plus, mai ales că aceste tipuri de studii sunt foarte limitate.

Însă mărimea eșantionului a fost mică, 45 de persoane au băut ceaiul, iar 49 au fost în grupul de control. Per total, nici utilitatea clinică a creșterii nivelului de kinurenină în grupul care a băut ceaiul nu este clară.

Pentru a înțelege mai bine efectul consumului de ceai negru asupra anumitor afecțiuni de sănătate și a sistemului imunitar, sunt necesare mai multe studii care să implice o varietate de pacienți diferiți și eșantioane mai mari. Acest lucru ar permite oamenilor de știință să evalueze mai eficient diferitele sale efecte asupra simptomelor și bolilor specifice.

Sursă foto – Shuttersock.com

