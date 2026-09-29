Cele mai bune companii aeriene din lume la clasa economy în 2026. Detaliile care fac diferența pentru zborurile lungi

Un centimetru în plus la lățimea scaunului, puțin mai mult spațiu între rânduri, o tetieră proiectată ergonomic sau un suport separat pentru pahar pot schimba radical percepția unui pasager după opt ore petrecute la bordul unui avion.

Călătoria la clasa economy este adesea asociată cu scaune înghesuite, mâncare mediocră și ore întregi de disconfort, însă companiile aeriene care reușesc să stăpânească detaliile de bază oferă o experiență complet diferită.

În cadrul Premiilor Mondiale Skytrax 2026, Singapore Airlines a fost desemnată drept cea mai bună companie aeriană din lume la clasa economy. Aceasta este urmată în clasament de Cathay Pacific, Qatar Airways, EVA Air și ANA All Nippon Airways.

Ierarhia este stabilită pe baza celui mai amplu sondaj anual de satisfacție derulat în rândul pasagerilor din întreaga lume, care evaluează atât experiența din aeroporturi, cât și pe cea de la bord.

Topul celor mai bune zece companii aeriene la clasa economy în 2026 este completat de Japan Airlines (locul 6), Hainan Airlines (locul 7), Turkish Airlines (locul 8), STARLUX Airlines (locul 9) și Delta Air Lines (locul 10).

La clasa economy, detaliile mici și fiecare centimetru contează. Spațiul este cea mai scumpă resursă de la bordul unei aeronave, însă operatorii de top aleg să aloce mai multe resurse și o atenție sporită confortului pasagerilor care nu călătoresc la clasa business.

Singapore Airlines: fotolii mai late și servicii impecabile

Unul dintre cele mai importante avantaje oferite de Singapore Airlines este lățimea scaunului. Pe aeronavele sale de tip Boeing 777-300ER, compania a păstrat o configurație de nouă scaune pe rând (în așezare 3-3-3), în condițiile în care majoritatea competitorilor introduc zece scaune pe același spațiu. Această alegere oferă centimetri prețioși în plus la nivelul umerilor și șoldurilor, un detaliu esențial pe zborurile transoceanice.

Avion Singapore Airlines. Sursă foto: Arhivă foto

Pe lângă confortul fotoliilor, Singapore Airlines s-a clasat pe primul loc și la capitolul meniurilor servite la clasa economy. Detaliile de design interior fac diferența: tetierele reglabile, sistemul modern de divertisment KrisWorld, dar și suporturile dedicate pentru pahare — care eliberează spațiul de pe măsuță atunci când pasagerii folosesc un laptop sau telefon — transformă zborul într-o experiență lipsită de stres.

Cathay Pacific: personal de cabină premiat și tehnologie 4K

Compania Cathay Pacific, cu baza la Hong Kong, a obținut poziția a doua în clasamentul general datorită performanțelor constante la mai multe categorii. Operatorul a fost desemnat de Skytrax drept compania cu cel mai bun personal de cabină din lume în 2026, clasându-se totodată pe locul al treilea la mâncare și divertisment și pe locul al patrulea la calitatea scaunelor.

Atenția personalului de bord schimbă modul în care pasagerul se simte pe durata călătoriei. De la modul cald de servire până la menținerea igienei în toalete pe parcursul întregului zbor, Cathay Pacific excelează la capitolul ospitalitate. În plus, pe aeronavele moderne sau reconfigurate, clasa economy este echipată cu ecrane cu rezoluție 4K, conexiune audio prin Bluetooth și spații optimizate pentru stocarea obiectelor personale.

Qatar Airways: internet de mare viteză prin Starlink la 10.000 de metri altitudine

Occupantă a locului al treilea la general, compania Qatar Airways oferă un avantaj competitiv uriaș în ceea ce privește conectivitatea. Operatorul din Orientul Mijlociu a început implementarea rețelei de internet prin satelit Starlink pe întreaga sa flotă de avioane de cursa lungă, inclusiv pe modelele Boeing 777, Airbus A350 și Boeing 787.

Avion Qarae Airways. Sursă foto: EPA-EFE

Datorită tehnologiei de orbită joasă, pasagerii de la clasa economy pot naviga pe internet, pot transmite mesaje, pot lucra sau pot urmări servicii de streaming la viteze similare celor de acasă. Această facilitate schimbă complet dinamica unui zbor lung, permițându-le călătorilor să rămână conectați pe toată durata călătoriei.

EVA Air: Design ergonomic și bucătărie asiatică autentică

Compania taiwaneză EVA Air, clasată pe locul al patrulea, se remarcă prin atenția acordată ergonomiei. Scaunele sunt proiectate astfel încât baza lor se deplasează ușor în față atunci când spătarul este lăsat pe spate, reducând presiunea asupra coloanei vertebrale în timpul perioadelor lungi de ședere.

Meniul oferit la bord este un alt punct forte. EVA Air s-a clasat pe locul al doilea la categoria catering pentru clasa economy, oferind preparate tradiționale taiwaneze și asiatice pregătite la standarde înalte.

ANA All Nippon Airways: Cel mai generos spațiu la picioare

Compania japoneză ANA închide topul primilor cinci operatori mondiali, remarcându-se în special prin spațiul oferit la picioare. Pe anumite configurații ale aeronavelor Boeing 787-9, distanța dintre scaune ajunge până la 86 de centimetri (34 de inchi), comparativ cu media industriei de 78-81 de centimetri.

Spațiul suplimentar oferă o libertate de mișcare net superioară, chiar și atunci când pasagerul din față își rabatează scaunul. Modelele reconfigurate dispun de suporturi pentru picioare, porturi de încărcare USB-C și ecrane de mari dimensiuni. Cu toate acestea, spațiul poate varia în funcție de tipul de aeronavă, motiv pentru care pasagerii sunt sfătuiți să verifice harta locurilor înainte de rezervare.