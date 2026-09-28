Horoscop 29 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.

Horoscop Berbec - 29 septembrie 2026:

Este o zi potrivită pentru rezolvarea unor probleme practice, dar și pentru a te ocupa de proiectele mari de viitor.

Horoscop Taur - 29 septembrie 2026:

Dacă ai ceva important de făcut, ar fi bine să te ocupi de această chestiune în prima parte a zilei. Spre seară, senzație că ești nedreptățit va deveni predominantă.

Horoscop Gemeni - 29 septembrie 2026:

Ai șansa de a rezolva probleme importante, cu condiția să îți asumi cea mai mare parte a efortului necesar.

Horoscop Rac - 29 septembrie 2026:

Ai tot felul de idei care mai de care mai ingenioase, menite să ducă la schimbări în atmosfera din casă și din familie. Este important să obții cooperarea celorlalți.

Horoscop Leu - 29 septembrie 2026:

Chiar dacă intuiția de ghidează exemplar, ar fi bine să îți temperezi optimismul și să îți calculezi mai bine mișcările pentru a ajunge la un anumit rezultat.

Horoscop Fecioară - 29 septembrie 2026:

Acum vezi că toate etapele pe care le-ai parcurs au produs anumite rezultate, dar nu pe cele pe care le dorea cel mai mult. E nevoie de o reorientare, inclusiv profesională.

Horoscop Balanță - 29 septembrie 2026:

Poți culege roadele unor eforturi, dar mare parte din ele se vor consuma pentru acoperirea unor goluri în casă sau în familie.

Horoscop Scorpion - 29 septembrie 2026:

Dacă nu te vei lăsa învins de propriile emoții negative, vei reuși să rezolvi unele dintre problemele presante.

Horoscop Săgetător - 29 septembrie 2026:

Astăzi îți este mai greu să accepți un program fix, pentru că simți nevoia să te ocupi de ceea ce te pasionează și te inspiră.

Horoscop Capricorn - 29 septembrie 2026:

Nu te costă nimic să fii mai deschis față de ideile noi care circulă liber, chiar dacă îți provoacă o anumită nesiguranță.

Horoscop Vărsător - 29 septembrie 2026:

Ești convins că ideile tale sunt cele mai bune și merită să fie preluate de ceilalți, inclusiv de cei dragi pe care vrei să îi conduci într-o anumită direcție.

Horoscop Pești - 29 septembrie 2026: