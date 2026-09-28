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Horoscop 29 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Este o zi potrivită pentru rezolvarea unor probleme practice, dar și pentru a te ocupa de proiectele mari de viitor.
Dacă ai ceva important de făcut, ar fi bine să te ocupi de această chestiune în prima parte a zilei. Spre seară, senzație că ești nedreptățit va deveni predominantă.
Ai șansa de a rezolva probleme importante, cu condiția să îți asumi cea mai mare parte a efortului necesar.
Ai tot felul de idei care mai de care mai ingenioase, menite să ducă la schimbări în atmosfera din casă și din familie. Este important să obții cooperarea celorlalți.
Chiar dacă intuiția de ghidează exemplar, ar fi bine să îți temperezi optimismul și să îți calculezi mai bine mișcările pentru a ajunge la un anumit rezultat.
Acum vezi că toate etapele pe care le-ai parcurs au produs anumite rezultate, dar nu pe cele pe care le dorea cel mai mult. E nevoie de o reorientare, inclusiv profesională.
Poți culege roadele unor eforturi, dar mare parte din ele se vor consuma pentru acoperirea unor goluri în casă sau în familie.
Dacă nu te vei lăsa învins de propriile emoții negative, vei reuși să rezolvi unele dintre problemele presante.
Astăzi îți este mai greu să accepți un program fix, pentru că simți nevoia să te ocupi de ceea ce te pasionează și te inspiră.
Nu te costă nimic să fii mai deschis față de ideile noi care circulă liber, chiar dacă îți provoacă o anumită nesiguranță.
Ești convins că ideile tale sunt cele mai bune și merită să fie preluate de ceilalți, inclusiv de cei dragi pe care vrei să îi conduci într-o anumită direcție.
E sănătos să accepți un anumit grad de instabilitate legată de locul pe care poți să le consideri al tău. Cu condiția să nu fie prea multă și să nu ajungă să te afecteze.