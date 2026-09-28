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Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat aspru declarațiile recente ale ambasadoarei SUA la Atena privind capacitatea Washingtonului de a răsturna guverne.
Într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook, ziaristul a catalogat afirmația diplomatei potrivit căreia americanii pot face asta „oricărei țări” drept o simplă „fanfaronadă trumpă”, explicând că acest lucru este dovedit de faptul că, oricât s-a chinuit, Washingtonul nu a reușit să îl mențină pe Viktor Orban la putere.
În același mesaj, ziaristul a lansat o ironie tăioasă la adresa liderului social-democrat Sorin Grindeanu, despre care afirmă că „în mod excepțional, nu minte” când neagă intervențiile externe.
„Iar Grindeanu Știucă, în mod excepțional, nu minte. PSD a intrat la guvernare anul trecut cu principalul scop de a-l da jos pe Bolojan, în momentul potrivit. Deci, ma`am Kimberley ar fi forțat o ușă spartă. Iar contractul păgubos pentru România cu SUA cu privire la gazul lichefiat, Grindeanu l-ar semna și cu stiloul ținut în dinți, de vreme ce era bucuros să-i dea un miliard de dolari de la buget lui Trump pentru nimic. Proamerican, ce mama dracului!”, a scris gazetarul.
Totodată, Popescu a condamnat poziția liderului PSD referitoare la contractul de gaze lichefiate cu Statele Unite, susținând că acesta l-ar semna „și cu stiloul ținut în dinți”, doar din dorința de a se afirma drept un politician pro-american, amintind de disponibilitatea lui Grindeanu de a-i oferi lui Donald Trump un miliard de dolari de la buget pentru nimic.