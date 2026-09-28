Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat aspru declarațiile recente ale ambasadoarei SUA la Atena privind capacitatea Washingtonului de a răsturna guverne.

Într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook, ziaristul a catalogat afirmația diplomatei potrivit căreia americanii pot face asta „oricărei țări” drept o simplă „fanfaronadă trumpă”, explicând că acest lucru este dovedit de faptul că, oricât s-a chinuit, Washingtonul nu a reușit să îl mențină pe Viktor Orban la putere.

În același mesaj, ziaristul a lansat o ironie tăioasă la adresa liderului social-democrat Sorin Grindeanu, despre care afirmă că „în mod excepțional, nu minte” când neagă intervențiile externe.

„Iar Grindeanu Știucă, în mod excepțional, nu minte. PSD a intrat la guvernare anul trecut cu principalul scop de a-l da jos pe Bolojan, în momentul potrivit. Deci, ma`am Kimberley ar fi forțat o ușă spartă. Iar contractul păgubos pentru România cu SUA cu privire la gazul lichefiat, Grindeanu l-ar semna și cu stiloul ținut în dinți, de vreme ce era bucuros să-i dea un miliard de dolari de la buget lui Trump pentru nimic. Proamerican, ce mama dracului!”, a scris gazetarul.