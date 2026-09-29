În urmă cu aproximativ o lună, Antena 1 anunța că Denise Rifai nu va mai fi la cârma emisiunii „Furnicuțele”, iar cel care a înlocuit-o a fost Cătălin Măruță.

După ce prezentatorul a preluat frâiele show-ului, despre Denise Rifai au apărut multe întrebări legate de cariera ei. Chiar dacă Antena 1 a anunțat că vedeta are în continuare contract cu postul de televiziune, fanii au speculat că ea ar putea schimba tabăra în curând.

„Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezile românilor în niște întâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.

Nu a trecut foarte mult timp, iar acum se pare că Denise Rifai pregătește în mare liniște un nou proiect TV, despre care nu s-au aflat prea multe detalii. Se știe însă, potrivit jurnaliștilor de la Cancan, că vedeta nu va mai apărea la Antena 1, ci noul ei format va fi prezentat la Antena Stars!

Astfel, cunoscuta prezentatoare TV schimbă postul de televiziune, însă nu trece în altă tabără, ci rămâne tot la Antene.

Recent, Denise Rifai a avut și prima apariție apariție oficială după ce a plecat de la „Furnicuțele”. Mai exact, ea poate fi văzută în videoclipul „Hora Nebunelor”, lansat de Diana Matei pe YouTube pe 22 septembrie 2026.

„Finalul e demențial: Denise Rifai este absolut superbă”, a scris cineva în secțiunea de comentarii de pe YouTube.