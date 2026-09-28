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Traian Băsescu a tras concluzia despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu două zile înaintea votului din Parlament

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia
Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia
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Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat luni, 28 septembrie, pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care a gestionat criza guvernamentală după ce variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au picat și a precizat că șansele premierului desemnat Siegfried Mureșan să treacă de Parlament sunt aproape zero.

Cuprins:

Băsescu: „Guvernul Mureșan are șanse minime, dar ce-ar fi fost dacă Nicușor Dan își făcea treaba acum trei luni?”

„Șansele sunt minime și minime au fost de la bun început. Marele merit al acestei echipe guvernamentale și al premierului desemnat este că încearcă să rupă un blocaj care vizează alegerile anticipate. Până acum, din declarații, președintele a spus că nu vrea să audă de alegeri anticipate. Și alți politicieni au spus la fel. Primul obiectiv al acestei încercări politice, pe care cei desemnați în guvern o suportă cu destule atacuri, este să deschidă o șansă de aplicare a Constituției României. Stăm cu un guvern căzut de cinci luni. Este de neconceput așa ceva. Deci, de cinci luni nu avem Guvern. Trebuie rezolvată problema într-un fel sau altul”, a spus Traian Băsescu.

Și a continuat: „Iar ce face echipa asta care încearcă că să obțină votul este în primul rând o bătălie pentru deschidere democratică și nu pentru decizii "că așa vreau eu, să nu fie anticipate" sau "așa vreau eu, să nu fie nu știu ce AUR în București" sau mai știu eu unde”.

Fostul președinte din perioada 2004-2014 s-a referit apoi la Nicușor Dan: „Ce-ar fi fost dacă domnul președinte își făcea treaba, iar acum trei luni, când cele două partide (n.red. PNL și PSD) i-au nominalizat pe Mureșan și pe Grindeanu, avea o opțiune? Ori aveam guvern, ori eram în alegeri anticipate până la ora asta. Dar așa stăm pe loc cu un guvern care nu poate lua decizii, nu poate face rectificarea bugetară, nu poate face bugetul pe 2027”.

Băsescu a adăugat însă că există și o veste bună, anume că România nu va fi retrocedată de agențiile de rating.

„Slavă Domnului că nu vom fi retrogradați și o să rămânem tot cu BBB minus, dar încă recomandat pentru investiții. Însă asta nu trebuie să ne facă să dormim liniștiți pentru că realitatea este că împrumuturile le-am venit ca și cum am fi în junk, iar investitorii au fugit pur și simplu, deocamdată, din România”, a conchis fostul președinte.

Din 21 septembrie, Siegfried Mureșan are 10 zile să facă un guvern cu care să vină în Parlament

Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Pentru a obține învestitura în Parlament, noul Cabinet are nevoie de voturile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Deocamdată, Mureșan se bazează pe 170 de voturi (PNL, USR și UDMR). Grupul Minorităților Naționale ar putea adăuga 17 voturi, ridicând totalul la 187. Prin urmare, pentru ca Guvernul său să fie învestit, Siegfried Mureșan trebuie să mai convingă cel puțin 46 de parlamentari în următoarele zile.

Guvernul Mureșan nu va fi votat în Parlament de PSD

Pe 21 septembrie, în BPN-ul PSD s-a votat în unanimitate recomandarea către forul superior, Consiliul Politic Național, să respingă varianta Mureșan.

Astăzi, 28 septembrie, CPN-ul a votat în unanimitate aplicarea deciziei din BPN. Mai simplu spus, Siegfried Mureșan nu va avea votul PSD când va veni în Parlament cu programul de guvernare și miniștrii.

„PSD a luat astăzi o decizie fermă, asumată și ireversibilă: nu vom vota Guvernul Mureșan. Rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmare a acestui vot de miercuri, care va duce la picarea Guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest Guvern în Parlament. A fost un vot în unanimitate în CPN de a nu vota Guvernul Mureșan”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Cronologia celor patru luni după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la nominalizarea lui Siegfried Mureșan

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern.
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier.
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan.
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”.
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233.
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL.
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL.
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR.
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea
  • 21 septembrie - decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: Criză politică PSD - Partidul Social Democrat PNL - Partidul National Liberal Siegfried Mureșan Traian Băsescu
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Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
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