Sistemul de taxare rutieră din România se schimbă radical de la 1 octombrie 2026. În timp ce noile tarife la rovinietă cresc pentru toate autoturismele și vor fi diferențiate în funcție de norma de poluare, vehiculele grele trec la plata pe kilometru prin sistemul TollRo.

Preț rovinietă pentru o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și un an

Pe 25 septembrie 2026 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) pentru aprobarea categoriilor de vehicule și a nivelului rovinietei.

Acesta stabilește tarife distincte în funcție de durata rovinietei și de încadrarea vehiculului. Noua grilă se aplică rovinietelor a căror perioadă de valabilitate începe la 1 octombrie 2026. Cu toate acestea, rovinietele care au fost emise înainte de această dată rămân valabile până la expirare pentru autoturisme, microbuze, autocare (transport persoane) și vehicule de marfă cu masa de maxim 3,5 tone, indiferent de norma de poluare a mașinii.

De asemenea, vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece la sistemul TollRo, în care plata se face în funcție de distanța parcursă.

Conform Ordinului de ministru, noua grilă introduce patru categorii de rovinietă, care costă diferit în funcție de categoria vehiculului: electrice, Euro 6, Euro IV-V, Euro 0-III.

Categorii de vehicule și nivelul rovinietei

Noul sistem de tarifare introduce un principiu clar, prin care poluatorul plătește mai mult. În timp ce șoferii cu mașini vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar, posesorii de vehicule electrice sau Euro 6 vor beneficia de ieftiniri semnificative la abonamentele pe perioade mai lungi.

În cazul rovinietei de o zi, tariful crește pentru toate categoriile de autoturisme. Situația se schimbă în cazul celorlalte opțiuni, unde raportul devine favorabil mașinilor mai puțin poluante.

Cea mai mare diferență de preț apare la rovinieta anuală, raportată la tariful actual de 262,92 de lei. Pentru un autoturism electric prețul scade la 228 de lei, iar pentru unul Euro 6 ajunge la 254 de lei. La polul opus, pentru normele Euro 4 și Euro 5 tariful urcă la 292 de lei. În cazul mașinilor Euro 3 sau mai vechi, scumpirea este substanțială: tariful ajunge la 330 de lei, adică un plus de peste 67 de lei față de nivelul actual.

TollRo, noul sistem electronic pentru vehiculele grele

De la 1 octombrie, cea mai importantă noutate vizează transportatorii. Pentru vehiculele destinate transportului de marfă cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone se introduce sistemul TollRo.

TollRo se aplică atât vehiculelor de peste 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Spre deosebire de rovinieta standard, TollRo funcționează pe principiul „plătești cât circuli”. Taxa nu va mai fi una fixă pe perioadă determinată, ci va fi calculată automat în funcție de: distanța exactă parcursă pe tronsoanele de drum incluse în sistem; categoria vehiculului și numărul de axe și norma de poluare Euro a motorului.

În locul achiziționării unei roviniete clasice, care oferea acces nelimitat pe rețeaua rutieră pe parcursul unei zile, luni sau al unui an, noul sistem va pune accent pe utilizarea reală a infrastructurii. Astfel, costul final pe care companiile de transport îl vor avea de achitat către stat va fi legat în mod direct și exclusiv de distanța efectiv parcursă pe autostrăzile și drumurile naționale din România.

CNAIR a anunțat că platforma electronică TollRo devine complet operațională începând cu 1 octombrie 2026, ora 0.00.

Cât vor plăti transportatorii: Grila oficială de tarife

Pentru vehiculele grele, tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025. Pe drumurile naționale, tariful este redus la jumătate (50%) față de cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Pentru categoria vehiculelor de peste 12 tone (Categoria III), parcurgerea unui kilometru pe autostradă sau drum expres costă 0,48 de lei pentru un motor Euro VI, 0,55 de lei pentru Euro V-IV și 0,62 de lei pentru clasele Euro III-0. Dacă același vehicul circulă pe un drum național, valorile scad la 0,24 de lei/km (Euro VI), 0,28 de lei/km (Euro V-IV), respectiv 0,31 de lei/km (Euro III-0).

În cazul vehiculelor medii, cu masa între 7,5 tone și 12 tone (Categoria II), tariful pe autostradă este de 0,29 de lei/km pentru Euro VI, 0,33 de lei/km pentru Euro V-IV și 0,37 de lei/km pentru Euro III-0. Pe drumurile naționale, tarifele devin 0,14 lei/km (Euro VI), 0,16 lei/km (Euro V-IV) și 0,19 lei/km (Euro III-0).

Pentru vehiculele comerciale mici din categoria TollRo, între 3,5 tone și 7,5 tone (Categoria I), un kilometru de autostradă costă 0,17 lei (Euro VI), 0,19 lei (Euro V-IV) sau 0,22 de lei (Euro III-0). Pe drumurile naționale, costul scade la 0,08 lei/km (Euro VI), 0,10 lei/km (Euro V-IV) și 0,11 lei/km (Euro III-0).