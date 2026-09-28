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Jurnalistul Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la doar 52 de ani. Primarul comunei Jurilovca, Ion Eugen, a confirmat situația pentru Gândul. Edilul a transmis că familia a fost informată și că trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la București în cursul zilei următoare.
Deocamdată, nu au fost făcute publice informații privind cauza exactă a morții. Jurnalistul avea însă antecedente de hipertensiune și suferea de diabet.
Cu o carieră de peste trei decenii în presă, de Hillerin a fost una dintre vocile marcante ale jurnalismului românesc, contribuind la publicații de prestigiu și fondând reviste emblematice.
De Hillerin și-a început activitatea publicistică în 1990, scriind pentru revista Ligii Studenților, în contextul manifestațiilor din Piața Universității, conform biografiei publicate de Gândul. Ulterior, a continuat la Cațavencu, unde a fost cofondator al Academiei Cațavencu și al revistei Cațavencii.
De-a lungul carierei, a semnat editoriale și pentru publicații precum Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema, dar a contribuit și la emisiuni TV precum „Starea Nației” și „România 9”.
În august 2025, de Hillerin a început colaborarea cu Gândul, unde a publicat editoriale până la trecerea sa în neființă. Cu câțiva ani înainte, în 2017, jurnalistul a preluat conducerea editorială a cotidianului tulcean „Obiectiv”, declarând atunci că își dorește să creeze „o publicație apropiată de comunitate, care să relateze despre viața locală și Delta Dunării”.