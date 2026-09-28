Cea mai curată companie aeriană din lume folosește așternuturi din PET-uri și scoici reciclate și scaune cu tehnologie NASA

Curățenia impecabilă din cabine, așternuturile realizate din sticle PET reciclate și scoici, parfumul personalizat difuzat la bord și scaunele dotate cu tehnologie inspirată de NASA au adus companiei taiwaneze Starlux Airlines prestigiosul titlu de „Cea mai curată companie aeriană din lume” în cadrul galei Skytrax 2026.

Lansat recent pe piață, în ianuarie 2020, operatorul de lux din Asia a reușit să depășească giganți tradiționali ai aviației internaționale și să obțină pentru a doua oară consecutiv și calificativul de cinci stele acordat de organizația britanică de evaluare.

Experții Skytrax acordă distincțiile pe baza auditurilor stricte și a sondajelor efectuate pe parcursul a 12 luni în rândul pasagerilor de peste 100 de naționalități. Evaluarea măsoară starea de igienă a cabinelor, curățenia mochetei, a meselor pliabile, a toaletelor și a scaunelor.

Starlux Airlines a obținut prima poziție datorită standardelor extrem de ridicate menținute la bordul flotei sale formate din aeronave moderne Airbus A321neo, A330 și A350.

Compania conectează Taipeiul de zeci de destinații globale. Pe lângă rutele transoceanice către Marea Britanie și Statele Unite (unde operează pe aeroporturi din Los Angeles, San Francisco, Seattle, Phoenix și Ontario), Starlux a lansat în luna august prima sa rută directă către Europa, având ca destinație orașul Praga.

Datorită acordurilor de tip codeshare încheiate cu American Airlines și Alaska Airlines, pasagerii care pleacă din America se pot conecta rapid către numeroase destinații din regiunea Asia-Pacific.

Experiența la bordul aeronavelor de cursă lungă Airbus A350 este concepută la nivelul unui boutique hotel plutitor. La clasa întâi, cele patru apartamente private oferă garderobă personală, minibar și fotolii cu modul „zero-gravity” dezvoltat pe baza cercetărilor spațiale NASA, alături de servicii de transfer privat cu șofer la aeroport.

La clasa business, pasagerii primesc pijamale pe zborurile nord-americane și kituri de îngrijire ale brandului cosmetic japonez THREE, în timp ce la clasa premium economy așternuturile sunt furnizate de marca Sleepy Tofu. Pasagerii de la clasele superioare beneficiază de Wi-Fi gratuit și își pot precomanda meniul cu până la 24 de ore înainte de decolare.

Ierarhia din acest an reconfirmă hegemonia companiilor din Asia în privința standardelor de igienă. Poziția a doua a fost ocupată de Singapore Airlines, operator care a adjudecat și trofeele pentru cea mai bună companie aeriană din lume și cea mai bună clasă economică.

De altfel, nouă dintre primele zece locuri din clasamentul mondial al curățeniei aparțin unor companii din Asia. În schimb, cel mai bine clasat operator din America de Nord, Alaska Airlines, nu a reușit să pătrundă în topul 20 la nivel global.

Clasamentul primelor 20 de companii aeriene din lume la capitolul curățenie în 2026 include, în ordine: