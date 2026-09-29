30.000 de țânțari masculi sterili vor fi eliberați joi în Alvalade, Lisabona, într-un experiment menit să reducă populația țânțarului tigru asiatic, o specie care poate transmite Dengue, Zika și febra galbenă, relatează Euronews.

De ce sunt eliberați 30.000 de țânțari în Lisabona

Lisabona se pregătește să elibereze 30.000 de țânțari într-un experiment neobișnuit de sănătate publică. Insectele vor fi eliberate joi, însă nu există motiv de panică: țânțarii sunt masculi și nu înțeapă.

Este vorba despre exemplare sterile ale speciei Aedes albopictus, cunoscută drept țânțarul tigru asiatic. Proiectul experimental urmărește să afle dacă introducerea masculilor sterili poate contribui la reducerea reproducerii acestei specii.

Țânțarul tigru asiatic reprezintă o preocupare pentru sănătatea publică deoarece poate transmite virusuri responsabile de boli precum Dengue, Zika și febra galbenă.

Riscul apare atunci când o femelă de țânțar înțeapă o persoană infectată și poate transmite ulterior agentul patogen unei alte persoane.

În cadrul experimentului, masculii sterili vor fi introduși în zone în care există deja populații de țânțari sălbatici. Ei vor concura cu masculii fertili pentru împerechere, însă împerecherea cu exemplarele sterile nu produce urmași.

Afonso Moreira, medic de sănătate publică la Unitatea de Sănătate Publică Francisco George din cadrul Unității Sanitare Locale Santa Maria și liderul proiectului, a explicat pentru agenția Lusa cum funcționează metoda.

„Când îi eliberăm în zonele în care există o populație a acestui țânțar, aceștia vor concura practic cu țânțarii masculi care sunt deja acolo, țânțarii sălbatici”, a spus liderul proiectului.

Țânțarii masculi nu înțeapă

Țânțarii masculi nu înțeapă oamenii, deoarece doar femelele au nevoie de sânge.

Prin reducerea șanselor de reproducere, cercetătorii speră să poată controla în timp populația de Aedes albopictus, inclusiv numărul femelelor care pot ajunge să înțepe oamenii.

Totuși, proiectul nu urmărește încă să demonstreze că metoda va reduce definitiv populația de țânțari. Prima etapă are un obiectiv mai restrâns: cercetătorii vor să afle cum se comportă țânțarii eliberați în mediul urban.

Moreira a subliniat că este important să fie urmărite în special capacitatea insectelor de a se dispersa și capacitatea lor de a supraviețui în zona în care sunt eliberate.

Eliberarea din Alvalade nu este prima de acest fel realizată în Portugalia. Până acum, aproximativ 60.000 de țânțari au fost deja eliberați în cadrul proiectului.

Cercetătorii vor analiza apoi rezultatele pentru a vedea dacă metoda oferă date suficiente pentru continuarea cercetării.

Dacă rezultatele primei etape sunt pozitive, cercetarea ar urma să avanseze în luna mai printr-un studiu comparativ. Vor fi analizate diferențele dintre zonele în care au fost eliberați țânțarii sterili și zonele în care populația este controlată prin alte metode.

Afonso Moreira a atras atenția că eliberarea țânțarilor sterili nu este o soluție care poate fi folosită separat de celelalte măsuri de control.