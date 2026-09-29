Cel mai relaxant oraș din Europa pentru vacanțe în 2026. O capitală medievală a devansat destinațiile celebre

Tallinn, capitala Estoniei, a fost desemnată cel mai relaxant oraș din Europa pentru turiștii care caută o vacanță urbană fără stres în anul 2026.

Analiza a evaluat 66 de destinații europene pe baza unor indicatori esențiali pentru confortul și odihna vizitatorilor: accesibilitatea pietonală, suprafața spațiilor verzi, nivelul de zgomot pe timp de zi și de noapte, poluarea aerului, rata criminalității și siguranța generală, potrivit unui studiu realizat de comerciantul Vape and Go. Fiecare metropolă a primit un punctaj general dintr-un maxim de 100 de puncte.

În urma evaluării, Tallinn a obținut prima poziție cu un scor de 92,8 din 100 de puncte, detașându-se în special datorită nivelului extrem de scăzut de poluare fonică din timpul nopții.

Doar 0,84% dintre locuitorii capitalei estoniene sunt expuși zgomotului rutier sau feroviar nocturn, reprezentând cea mai mică pondere înregistrată printre primele zece destinații din clasament. De asemenea, expunerea la zgomot pe timpul zilei se menține la un nivel redus, de doar 10,2%.

Dincolo de liniște, orașul atrage turiștii prin centrul său istoric medieval foarte bine conservat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, cu străzi pietruite, turnuri istorice, cafenele, muzee și restaurante, având un centru compact ușor de explorat la pas, completat de parcuri și zone de promenadă pe malul mării.

Locul al doilea în topul european a fost ocupat de Zürich, cu un punctaj de 88,1. Cel mai mare oraș din Elveția s-a remarcat prin infrastructura pietonală excelentă, punând la dispoziție 22,14 kilometri de trasee dedicate pietonilor pe kilometru pătrat, dar și prin suprafața verde generoasă, care acoperă aproape 28% din oraș.

Pe locul al treilea se situează Tartu, al doilea oraș ca mărime din Estonia, cu un scor de 86,6 puncte, apreciat pentru nivelul scăzut de zgomot, atmosfera universitară și viața culturală bogată.

Cercetarea a evidențiat performanțe remarcabile și pentru alte capitale europene la capitole specifice. Ljubljana, capitala Sloveniei, a înregistrat cea mai mare pondere a spațiilor verzi dintre toate cele 66 de orașe analizate.

Orașul Tampere din Finlanda, autoproclamat capitala mondială a saunei, a înregistrat cel mai curat aer, în timp ce Haga, din Olanda, a obținut cel mai mare punctaj la capitolul siguranță civică.