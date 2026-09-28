Cum a fost surprinsă Simona Halep alături de iubitul ei, Dorin Mateiu. S-au sărutat în mașină

Simona Halep a împlinit 35 de ani pe 27 septembrie, iar aniversarea a găsit-o într-un moment în care viața personală se află din nou în atenția publicului. Fosta lideră WTA a fost surprinsă la aeroport alături de Dorin Mateiu, partenerul său, cei doi continuându-și apoi drumul spre un complex din apropierea Bucureștiului.

Simona Halep a împlinit 35 de ani pe 27 septembrie. Fosta lideră mondială a clasamentului WTA și-a petrecut ziua de naștere alături de Dorin Mateiu.

Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, Simona Halep l-a așteptat pe omul de afaceri la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Cei doi au plecat ulterior împreună cu mașina, iar destinația a fost National Golf & Country Club, din comuna Niculești, în apropierea Bucureștiului.

Simona Halep și Dorin Mateiu, surprinși împreună

Primele imagini cu Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut în luna iunie, când cei doi au fost fotografiați în timpul unei vacanțe în Mykonos. La acel moment, apariția lor a alimentat speculațiile privind o relație, după o perioadă în care au preferat să fie discreți.

O lună mai târziu, cei doi au apărut împreună la Wimbledon, în Loja Regală, unde au urmărit finala feminină. Apariția a fost considerată prima lor apariție publică asumată în calitate de cuplu.

De această dată, imaginile surprinse la Otopeni îi arată într-un moment din viața de zi cu zi, în timp ce Simona Halep își aștepta partenerul să sosească în țară. În mașină, Simona Halep l-a sărutat pe Dorin Mateiu.

O nouă etapă după retragerea din tenis

Anul 2026 a adus pentru Simona Halep o schimbare importantă. După încheierea carierei competiționale, fosta campioană a început să își petreacă mai mult timp în afara circuitului profesionist.

În ultimii ani de carieră, programul sportivei a fost dominat de antrenamente, turnee și competiții. După retragere, Simona Halep a vorbit și prin aparițiile sale publice despre o perioadă diferită, în care are mai mult timp pentru viața personală și pentru activitățile pe care nu le putea face la fel de des în perioada în care juca tenis la cel mai înalt nivel.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este un om de afaceri cunoscut în special pentru activitatea sa în industria alimentară. În presa mondenă, acesta este supranumit „Regele mezelurilor”.

Potrivit informațiilor publicate în presa economică și mondenă, Dorin Mateiu și-a construit averea în industria mezelurilor și și-a diversificat ulterior investițiile. În spațiul public au apărut informații și despre investițiile sale în domeniul imobiliar.

Relația cu Simona Halep a devenit publică în 2026, după o perioadă în care cei doi au fost fotografiați împreună fără să ofere multe detalii despre viața lor privată.

Simona Halep, o carieră cu două trofee de Grand Slam

Înainte ca viața personală să revină în prim-plan, Simona Halep și-a construit una dintre cele mai importante cariere din tenisul românesc.

Sportiva a câștigat două turnee de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019. De asemenea, a ocupat primul loc în clasamentul mondial WTA.