În toamna acestui an, PRO TV a adus în România show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”, care după prima săptămână de difuzare a fost mutat pe postul Acasă TV.

Din emisiunea care se vede și pe VOYO face parte și Karim Chaker, un tânăr care este la prima lui apariție într-o emisiune de televiziune. Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, am fost curioși să aflăm cum de tânărul a acceptat o astfel de experiență.

„Să fiu sincer, nici măcar nu m-am gândit prea mult. Am zis că hai să încerc și asta. Nu știu, nu m-am gândit absolut deloc! Mai ales că e primul sezon, nu știam la ce să mă aștept. Am zis că trebuie să o fac. Și la emisiune, și în afară, eu zic că sunt râvnit, da. Veți vedea! Păi dacă sunt râvnit, îmi dau seama. De obicei vin ele spre mine, mă mai duc și eu spre ele... Am făcut de toate, chiar am făcut de toate”, a spus Karim Chaker pentru Libertatea.

Întrebat la ce se referă când spune că a făcut de toate la „Burlacii: Foc în Paradis”, tânărul a afirmat că nu poate să ne spună, ci că ar trebui să ne uităm la show. Și a dezvăluit că își dorește să mai apară și în alte emisiuni TV!

„În emisiune o să vedeți sigur că nu am făcut doar o nebunie. N-am cum să fac un top acum, la câte prostii am făcut acolo. Și afară... n-aș vrea să spun! Dacă e mare, nu se poate spune. În emisiune... am făcut de toate în emisiune! Nici nu știu ce aș putea să vă spun... Dar nu am cum, că nici una nu e de spus. N-am niciun regret, aș face și mâine mai rău. Aș pleca și mâine instant la încă un sezon! La orice... Mi-a plăcut foarte tare experiența. Șmecher rău tot. Chiar m-ar tenta și alte proiecte. Showman! M-am acomodat cu camerele, mi-a plăcut”, a afirmat Karim Chaker în exclusivitate pentru Libertatea.

Concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” a dezvăluit că se știa cu un alt tânăr din show-ul care inițial s-a văzut pe PRO TV și apoi a ajuns pe Acasă TV: „Mă știam cu un singur concurent, cu Robert Jercălău, din lumea baschetului. Noi doi am făcut baschet. Bine, poate la el nu pare, dar am făcut foarte mulți ani amândoi. Și de acolo ne știm, cumva. Dar nu eram atât de buni prieten. Însă din emisiune am ieșit foarte buni prieteni”!

Și, pentru că ne-a spus că a fost jucător de baschet, am fost curioși să aflăm dacă a contat vreun moment în această emisiune că a fost sportiv. „Nu neapărat sportul în sine... Dar făcând sport toată viața am fost pus în situații și am învățat să mă descurc și să gestionez multe situații și emoții. Deci m-a ajutat cu siguranță, da”, a spus Karim Chaker.