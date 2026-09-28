Inculpat în trei dosare penale, Călin Georgescu a apărut luni, în premieră, într-o sedinţă publică de judecată, ca inculpat. Supliciul său n-a durat mult, căci avocaţii au reclamat existenţa unei anexe confidenţiale a dosarului, iar instanţa, în aşteptarea unui răspuns de la ÎCCJ, a amânat cauza pentru data de 12 octombrie.

Georgescu, fără gărzi de corp şi cu mâinile în buzunare

La Curtea de Apel București este al doilea termen al procesului în care Călin Georgescu, fost candidat la Președinţia României, și Horaţiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină, sunt judecaţi, alături de alţi 20 de coinculpaţi, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Pe scările de la intrarea în Palatul de Justiţie sunt vreo sută de simpatizanţi de-ai lui Georgescu, veniţi să-l susţină în această zi mare. Este pentru prima oară când el vine la unul dintre cele două procese penale, pe care le are pe rolul instanţelor.

Fostul candidat la Președinţie apare cu 15 minute înainte de ora anunţată pe portalul instanţelor. E îmbrăcat elegant; poartă o cămaşă albă, cu guler înalt, un sacou albastru, cu o batistă albă în buzunarul de la piept, pantaloni gri şi pantofi de aceeaşi culoare.

Când intră în sala de judecată, parcă trece printr-un portal fermecat, care-i şterge de pe chip toată lumina electorală. Gărzile de corp i-au rămas afară şi e singur. Ușor stingher, măsoară cu privirea sala în care va fi judecat, apoi îşi caută avocaţii şi merge spre ei. Cei doi apărători îl trag deoparte, în faţa sălii, departe de urechile curioşilor din bănci şi, în aşteptarea începerii şedinţei, discută cu clientul lor. Vorbesc pe rând, iar Georgescu îi ascultă, cu mâinile în buzunarele de la pantaloni.

De afară se aude gălăgie. Voci amestecate și un bărbat care strigă: „Presa jegoasă are voie, noi - nu”. Jandarmii primiseră ordin să permită accesul în sală doar în limita locurilor din bănci, iar susţinătorii lui Georgescu sunt nemulţumiţi. Nu intră înăuntru, dar rămân în faţa uşii până la finalul şedinţei, acoperind cu rumoarea lor tot ceea ce se discută în sală.

Telefon roz al avocatei Laura Vicol şi „dosarul confidenţial”

Judecătorul care va decide soarta lui Călin Georgescu în acest proces este Mihai Paul Cozma. Când intră în sala de judecată, la ora anunțată, toată lumea se ridică din bănci. Mai puţin Georgescu şi avocaţii săi, care erau în picioare şi încă discutau.

Fostul candidat se aşază apoi pe primul rând, rezervat avocaţilor. Alături de el stă fiul lui Horaţiu Potra, devenit inculpat la numai 18 ani, pentru tentativă de lovitură de stat.

Grefiera face prezenţa, iar inculpaţii care au venit la proces strigă „Prezent!”, atunci când îşi aud numele. Nu şi Călin Georgescu, pentru care răspunde unul dintre avocaţii săi: „Prezent şi asistat!”.

Judecătorul le cere apoi inculpaţilor care sunt în sală actele de identitate; acestea sunt culese de către jandarmi şi înmânate grefierei.

Pe urmă, instanţa dă cuvântul avocaţilor, pe chestiunile preliminare. Iar Laura Vicol, apărătoarea inculpatului Dan Cristian Panţa, reclamă că ar exista un „dosar denumit confidenţial” desprins din această cauză, care acum s-ar afla la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), acolo unde s-a judecat camera preliminară.

Laura Vicol indică judecătorului înscrisul în care se face referire la acest dosar, dar grefiera nu reuşeşte să-l găsească în format electronic. Aşa că avocata, cu paşi mici, pe tocuri înalte, înaintează către prezidiu şi arată instanţei dovada, pe ecranul telefonului ei cu husă roz.

Judecătorul opinează că acel „dosar confidenţial” ar putea fi vreo mapă cu acte ce conţin date despre starea de sănătate a părţilor din dosar.

Un fost preşedinte al CSM cere reluarea procesului de la zero

Ia cuvântul av. Dan Lupaşcu, fost preşedinte al CSM şi coleg de apărare cu Laura Vicol, pentru inculpatul Panţa. El cere reluarea procedurii de cameră preliminară, „pentru că există trei motive de nulitate absolută”.

În camera preliminară, instanța a decis eliminarea din dosar a declaraţiilor făcute de inculpaţi pe vremea când aveau doar calitatea de martori. Dar av. Lupaşcu spune că, şi după excluderea acestor probe, în dosar încă au rămas acte procedurale ce fac referire la ele.

Cât despre „dosarul confidenţial”, av. Lupaşcu susţine că el a cerut lămuriri de la arhiva ÎCCJ şi i s-a spus „că există acest volum, dar nu ştie nimeni ce conţine”.

„Să se facă o adresă la ÎCCJ şi la Parchetul General şi să se elucideze dacă acest dosar conţine acte medicale”, intervine av. Mircea Sinescu, în numele lui Călin Georgescu. Clientul lui e încremenit în bancă şi ascultă tot, privind înainte. La un moment dat, o avocată, care stă alături de el, îi explică pe scurt ce se discută în sală, iar Georgescu îi spune „Mersi! Mersi” şi-i zâmbeşte, politicos.

Amendă de 500 de lei pentru o filmare cu Georgescu la proces

Când i se dă cuvântul, procurorul de şedinţă spune că nu se impune amânarea cauzei. Dar judecătorul Cozma dispune emiterea unei adrese către ÎCCJ, pentru a se preciza dacă acel „dosar confidenţial” se află acolo şi, în așteptarea răspunsului, acordă un nou termen pentru 12 octombrie.

După ce au auzit data, oamenii se ridică din bănci, ca să plece. Asta deşi judecătorul era încă la prezidiu, căci jandarmii aduseseră în faţa sălii un bărbat care-l filmase pe Călin Georgescu cu telefonul, în sala de judecată. Lucru interzis, iar în acest caz, sancţionat de către instanţă cu o amendă de 500 de lei.

La ieşirea din sală, Georgescu a fost învelit, ca într-un cocon, de gărzile sale de corp. Şi-atunci, s-a luminat din nou la faţă și a redevenit precis el însuşi. Iar sub lumina reflectoarelor de la tv, a început să vorbească „presei jegoase” despre George Simion și integritatea lui, despre dosarele sale și despre libertatea de exprimare „care este anulată total în România”.

Apoi, cu alaiul de jurnalişti după el, a coborât treptele Palatului de Justiţie, pe un culoar făcut din garduri de jandarmi, având oameni cu steaguri și cu flori, de-a stânga şi de-a dreapta, ca la ieşirea de la starea civilă.

Acuzaţii: Georgescu și Potra au plănuit „acțiuni violente cu caracter subversiv”

În septembrie anul trecut, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, alături de alți 21 de coinculpați, sub acuzațiile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).

În același dosar, Horațiu Potra e inculpat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Ceilalți coinculpați din dosar sunt Dorian Potra (19 ani), Alexandru Potra (32 de ani), Andrei Lup (24 de ani), Cristian Borișcă (27 de ani), Adrian Comiza (32 de ani), Vasile Dragoman (31 de ani), Manfred Hauptman (51 de ani), Bogdan Lascu (31 de ani), Traian Lechințan (45 de ani), Ioan Lup (36 de ani), Dionisie Moldovan (41 de ani), Ovidiu Mureșan (36 de ani), Dan Panța (33 de ani), Daniel Szanto (23 de ani), Constantin Timofti (44 de ani), Claudiu Lăpădatu (52 de ani), Marius Apahidean (19 ani), Matei Dărăbanț (32 de ani), Iulian Aniței (32 de ani), Mihail Goloșoiu (37 de ani).

Conform acuzării, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au întâlnit în dimineața de 7 decembrie 2024, în condiţiile în care, cu o zi înainte, CCR anulase alegerile prezidenţiale. Potra revenise din Congo în noaptea de 6/7 decembrie, iar întâlnirea dintre el și Georgescu a avut loc câteva ore mai târziu și în condiții de clandestinitate, potrivit procurorilor, la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani (Ilfov).

Acolo, cei doi au discutat un plan potrivit căruia, a doua zi, pe 8 decembrie 2024, Potra, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în București, în contextul unor acțiuni de protest, „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Seara, după discuţia cu Georgescu și ca urmare a planului agreat cu acesta, Potra a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, cu care s-a întâlnit la o cafenea din Mediaș (Sibiu), unde a stabilit deplasarea spre București cu 7 autoturisme, în care se aflau bricege, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional), membrii grupării au plecat, în mod organizat, spre București.

După ce la 112 a fost primit un apel despre ce urma să se întâmple, au fost efectuate filtre de poliție, iar în noaptea de 7/8 decembrie 2024, în intervalul orar 1.30 - 3.00, au fost depistate și oprite în trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica (Ilfov), a comunelor Mănești (Prahova) și Cornești (Dâmbovița) și în București, sectorul 1, toate cele șapte autoturisme. În patru dintre ele a fost descoperit arsenalul mai sus enumerat.

Călin Georgescu mai este acuzat și de răspândirea de informații false

Călin Georgescu mai este acuzat de Parchetul General și că, în seara zilelor de 7 decembrie și 12 decembrie 2024, „în baza aceleiași rezoluții infracționale, a răspândit către publicul larg informații false, cunoscând caracterul nereal al acestora, sub forma unor alegații privind intrarea României în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina, ca plan pentru împiedicarea instalării președintelui SUA, Donald Trump și a lansat afirmații de natură a afecta încrederea populației în Ministerul Apărării Naționale și în mod colateral, apte să inducă teama în rândul urmăritorilor din perspectiva posibilei implicări active a României în conflictul militar aflat în desfășurare”.