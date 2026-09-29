ANM a actualizat prognoza meteo pentru octombrie 2026. Cum va fi vremea în România, în următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 29 septembrie-25 octombrie 2026. Potrivit specialiștilor, în următoarele zile, vremea va fi mai rece decât normal în est, sud-est și centru, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale pentru această perioadă. În a doua jumătate a lunii octombrie, temperaturile vor fi în general apropiate sau ușor peste cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie-4 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice și centrale, cu abaterile negative cele mai pronunțate în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în regiunile vestice, nordice și centrale.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-11 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice, mai scăzute în sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 19-25 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sud-estice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.