Nouă alertă la granița României, noaptea trecută, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea.

„În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, informează marţi dimineaţă MApN.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 1.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Reamintim că, duminică seară, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert după ce o țintă aeriană a fost detectată în spațiul românesc.