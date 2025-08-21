Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro

DK Oyster, Mykonos: „Cel mai proaspăt loc de divertisment din Mykonos”

Unul dintre cele mai scumpe cluburi de plajă descoperite de Daily Mail este DK Oyster, situat pe plaja Platys Gialos din Mykonos.

Locația se descrie drept „cel mai proaspăt loc de divertisment din Mykonos, deschis pe tot parcursul zilei” și combină „eleganța amplă a unui local de lux” cu distracție pe malul apei.

DK Oyster Club – Mykonos Foto: TripAdvisor

Clienții au raportat prețuri exorbitante:

„Pentru un pește întreg, am plătit 350 de euro, iar pentru trei feluri de mâncare, 1000 de euro” , aspus un membru TripAdvisor.

Un alt vizitator a fost taxat cu „570 de euro pentru două băuturi, o salată și pulpe de crab”, deoarece prețul pulpelor de crab era per 100 g.

„Prețuri fără sens, o nebunie pură. Aproape 50 de euro pentru un sandviș și 40 pentru o salată.”, a scris altcineva pe TripAdvisor.

Intrarea la DK Oyster este gratuită, dar se așteaptă ca fiecare client să cheltuiască cel puțin 35 de euro.

Nammos Cannes: „Strălucire la malul mării”

În Franța, Nammos Cannes oferă un alt exemplu de lux pe plajă. Clienții raportează prețuri ridicate pentru cele mai simple băuturi sau mâncăruri:

„15 euro pentru o sticlă de apă minerală carbogazoasă”

„47 euro pentru o farfurie cu cinci ravioli”

Interiorul Clubului Nammos Cannes – Foto: Nammos Cannes/ Facebook

Meniul de anul trecut includea și prețuri impresionante: paperdelle cu ciuperci la 50 € porția și risotto cu homar la 128 € porția.

Exteriorul Clubului Nammos Cannes – Foto: Nammos Cannes/ Facebook

Playa Padre, Marbella: „Ritmuri și atmosferă exclusive”

Playa Padre din Marbella se descrie ca un „club de plajă unic” cu spectacole și DJ live.

Taxa de intrare este de 100 €, iar șezlongurile individuale costă între 50 € și 120 € , cu o cheltuială minimă de 70 € .

Playa Padre, Marbella – Foto: Facebook/ recenzii Google

Scorpios și Nikki Beach, din Mykonos și Monte Carlo

Scorpios Mykonos oferă „experiențe transformatoare prin ritualuri comune de artă, muzică, festivități și mindfulness”. Barul este situat în Mykonos, paradisul preferat al celebrităților.

Scorpios Mykonos – Foto: TripAdvisor

Meniul include carpaccio de biban de mare – 56 €, broccolini – 28 € , și fructe – 46 €.

Nikki Beach Monte Carlo promite „priveliști uluitoare atât asupra orașului, cât și asupra Mării Mediterane”.

Nikki Beach Monte Carlo, Foto: TripAdvisor

Un client TripAdvisor a comentat: „Prânzul a fost bun, dar cele două șezlonguri cu cheltuiala minimă au fost de 1500 de euro”.

Verde Beach Club și Jondal Beach Club: lux și prețuri mari

Verde Beach Club, Saint-Tropez oferă „un cadru de vis, chiar pe nisip”, cu burrata la 40 € și pizza pentru 50€.

Verde Beach Club, Saint-Tropez – Foto: TripAdvisor

Jondal Beach Club, Ibiza are spații generoase pentru relaxare, dar prețurile sunt impresionante: „300 € pentru un calcan simplu pentru două persoane”.

Jondal Beach Club, Ibiza – Foto: Insstagram/TripAdvisor

Blue Marlin, Ibiza oferă mâncare și divertisment „zi și noapte”:

„635 € pentru două persoane”

Pat mare pentru patru persoane – 600 €, inclusiv taxa de chirie de 100 € și cheltuiala minimă de 500€

Blue Marlin, Ibiza – Foto: Facebook/ Blue Marlin, Ibiza

Café Mambo, Ibiza: „Priveliști uluitoare ale apusurilor de soare”

Café Mambo este „cea mai tare ofertă din oraș” și vine cu prețuri pe măsură:

Pui prăjit – 30 €

Cheltuieli minime între 80 și 100 €

Cheltuială minimă de 600 € pentru patru persoane

Café Mambo, Ibiza – Foto: TripAdvisor

De asemenea, se percepe un depozit între 25 € și 100 € pentru rezervarea unei mese, în funcție de numărul de invitați.

Un alt vizitator a spus: „Merită absolut cheltuiala minimă de 150 de euro ”.

