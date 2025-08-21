DK Oyster, Mykonos: „Cel mai proaspăt loc de divertisment din Mykonos”

Unul dintre cele mai scumpe cluburi de plajă descoperite de Daily Mail este DK Oyster, situat pe plaja Platys Gialos din Mykonos. 

Locația se descrie drept „cel mai proaspăt loc de divertisment din Mykonos, deschis pe tot parcursul zilei” și combină „eleganța amplă a unui local de lux” cu distracție pe malul apei.

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
DK Oyster Club – Mykonos Foto: TripAdvisor

Clienții au raportat prețuri exorbitante:

  • „Pentru un pește întreg, am plătit 350 de euro, iar pentru trei feluri de mâncare, 1000 de euro” , aspus un membru TripAdvisor.
  • Un alt vizitator a fost taxat cu „570 de euro pentru două băuturi, o salată și pulpe de crab”, deoarece prețul pulpelor de crab era per 100 g.
  • „Prețuri fără sens, o nebunie pură. Aproape 50 de euro pentru un sandviș și 40 pentru o salată.”, a scris altcineva pe TripAdvisor.

Intrarea la DK Oyster este gratuită, dar se așteaptă ca fiecare client să cheltuiască cel puțin 35 de euro.

Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro
Recomandări
Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Nammos Cannes: „Strălucire la malul mării”

În Franța, Nammos Cannes oferă un alt exemplu de lux pe plajă. Clienții raportează prețuri ridicate pentru cele mai simple băuturi sau mâncăruri:

  • „15 euro pentru o sticlă de apă minerală carbogazoasă”
  • „47 euro pentru o farfurie cu cinci ravioli”
Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Interiorul Clubului Nammos Cannes – Foto: Nammos Cannes/ Facebook

Meniul de anul trecut includea și prețuri impresionante: paperdelle cu ciuperci la 50 € porția și risotto cu homar la 128 € porția.

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Exteriorul Clubului Nammos Cannes – Foto: Nammos Cannes/ Facebook
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Playa Padre, Marbella: „Ritmuri și atmosferă exclusive”

Playa Padre din Marbella se descrie ca un „club de plajă unic” cu spectacole și DJ live. 

Taxa de intrare este de 100 €, iar șezlongurile individuale costă între 50 € și 120 € , cu o cheltuială minimă de 70 € .

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Playa Padre, Marbella – Foto: Facebook/ recenzii Google

Scorpios și Nikki Beach, din Mykonos și Monte Carlo

Scorpios Mykonos oferă „experiențe transformatoare prin ritualuri comune de artă, muzică, festivități și mindfulness”. Barul este situat în Mykonos, paradisul preferat al celebrităților.

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Scorpios Mykonos – Foto: TripAdvisor

Meniul include carpaccio de biban de mare – 56 €, broccolini – 28 € , și fructe – 46 €.

Nikki Beach Monte Carlo promite „priveliști uluitoare atât asupra orașului, cât și asupra Mării Mediterane”. 

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Nikki Beach Monte Carlo, Foto: TripAdvisor

Un client TripAdvisor a comentat:  „Prânzul a fost bun, dar cele două șezlonguri cu cheltuiala minimă au fost de 1500 de euro”.

Verde Beach Club și Jondal Beach Club: lux și prețuri mari

Verde Beach Club, Saint-Tropez oferă „un cadru de vis, chiar pe nisip”, cu burrata la 40 € și pizza pentru 50€.

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Verde Beach Club, Saint-Tropez – Foto: TripAdvisor

Jondal Beach Club, Ibiza are spații generoase pentru relaxare, dar prețurile sunt impresionante: „300 € pentru un calcan simplu pentru două persoane”.

Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Jondal Beach Club, Ibiza – Foto: Insstagram/TripAdvisor

Blue Marlin, Ibiza oferă mâncare și divertisment „zi și noapte”:

  • „635 € pentru două persoane”
  • Pat mare pentru patru persoane – 600 €, inclusiv taxa de chirie de 100 € și cheltuiala minimă de 500€
Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Blue Marlin, Ibiza – Foto: Facebook/ Blue Marlin, Ibiza

Café Mambo, Ibiza: „Priveliști uluitoare ale apusurilor de soare”

Café Mambo este „cea mai tare ofertă din oraș” și vine cu prețuri pe măsură:

  • Pui prăjit – 30 € 
  • Cheltuieli minime între 80 și 100 €
  • Cheltuială minimă de 600 € pentru patru persoane
Cele mai scumpe baruri de pe plajele din Europa: consumație minimă de 1.500 de euro
Café Mambo, Ibiza – Foto: TripAdvisor

De asemenea, se percepe un depozit între 25 € și 100 € pentru rezervarea unei mese, în funcție de numărul de invitați.

Un alt vizitator a spus: „Merită absolut cheltuiala minimă de 150 de euro ”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini controversate cu Delia. Cum s-a pozat artista în costum de baie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Unica.ro
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Dragoș Bucur Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta de la PRO TV și de la „Românii au talent”. Anunțul actorului a uimit pe toată lumea
Avantaje.ro
Dragoș Bucur Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta de la PRO TV și de la „Românii au talent”. Anunțul actorului a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
BREAKING NEWS
Știri România 11:39
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Primarul Robert Negoiță recunoaște că a construit ilegal, cu bani publici, un drum asfaltat pentru fratele lui, Ionuț, care e proprietarul șoselei: „Aveți dreptate”
Știri România 11:32
Primarul Robert Negoiță recunoaște că a construit ilegal, cu bani publici, un drum asfaltat pentru fratele lui, Ionuț, care e proprietarul șoselei: „Aveți dreptate”
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Imagini rare cu fiica lui Dan Cruceru. Sophia a împlinit 14 ani, iar tatăl ei a transmis un mesaj emoționant. „E cea mai grea perioadă. Rămânem aproape”
Stiri Mondene 11:32
Imagini rare cu fiica lui Dan Cruceru. Sophia a împlinit 14 ani, iar tatăl ei a transmis un mesaj emoționant. „E cea mai grea perioadă. Rămânem aproape”
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Exclusiv
Stiri Mondene 11:25
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
TVMania.ro
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
ObservatorNews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Mediafax.ro
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Noul an școlar, amânat? Părinții ies în stradă după decizia de comasare a școlilor: „Nu îmi place schimbarea asta”
KanalD.ro
Noul an școlar, amânat? Părinții ies în stradă după decizia de comasare a școlilor: „Nu îmi place schimbarea asta”

Politic

Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
Exclusiv
Politică 10:23
Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
Cardurile de energie pentru românii săraci întârzie nedeterminat. După două luni, Poșta Română îi trimite la ANPIS și STS
Politică 20 aug.
Cardurile de energie pentru românii săraci întârzie nedeterminat. După două luni, Poșta Română îi trimite la ANPIS și STS
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
Fanatik.ro
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează