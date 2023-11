Despre Taiwan

Taiwan este insulă din vestul Oceanului Pacific, care se află la aproximativ 180 km de coasta din sud-estul Chinei. Are o lungime de aproximativ 395 km şi 145 km lăţime. Înainte de a descoperi curiozități despre Taiwan este bine să cunoaștem câteva lucruri importante despre istoria acestei insule.

În antichitate, Taiwanul era conectat la continent. Din cauza creșterii nivelului mării și a schimbărilor geologice, pământul conectat a fost scufundat, formând strâmtoarea Taiwan și Insula Taiwan. Strâmtoarea Taiwan se întinde de la Marea Chinei de Est în nord până la Marea Chinei de Sud în sud. Are peste 1.300 de kilometri lungime, 200 de kilometri în cel mai lat punct și 130 de kilometri în cel mai îngust.

Insula Taiwan este cea mai mare insulă a Chinei, situată pe platforma continentală a coastei sale de sud-est. Peste strâmtoarea Taiwan, la vest, se află provincia Fujian din China de Est. Două treimi din insula Taiwan este formată din munți și dealuri, cu munți în est, poalele dealurilor în mijloc și câmpii în vest.

Există cinci lanțuri muntoase majore, patru câmpii majore și trei bazine majore pe insula Taiwan, și anume lanțul muntos central, lanțul Xueshan, lanțul Yushan, lanțul Alishan și lanțul de coastă; Câmpia Yilan, Câmpia Chianan, Câmpia Pingtung și Câmpia Văii longitudinale Taitung; Bazinul Taipei, Bazinul Taichung și Bazinul Puli. Principalele râuri din Taiwan sunt râul Zhuoshui, râul Gaoping, râul Tamsui, râul Dajia și râul Zengwun.

Despre Taiwan și China

Înainte de anii 1600, Taiwanul era autonom, deși nu exista o autoritate centrală de conducere. A fost o colonie a Țărilor de Jos timp de aproximativ 40 de ani, la începutul secolului al XVII-lea și, ulterior, a fost din nou independentă timp de aproximativ două decenii. China a câștigat controlul acolo la sfârșitul secolului al XVII-lea și a condus Taiwanul timp de aproximativ două secole. Japonia a luat Taiwan în 1895 în urma primului război chino-japonez și transformat-o în colonie, arată britannica.com

Taiwan a fost readus sub controlul naționalist chinez în 1945, după înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial. În 1949, armatele comuniste chineze au învins forțele naționaliste de pe continent și au înființat acolo Republica Populară Chineză. Guvernul și armatele naționaliste au fugit în Taiwan, ducând din nou la separarea Taiwanului de China. Dar China, care consideră că insula este teritoriul său, a promis că în cele din urmă o va „unifica” cu țara, avertizând că va folosi și forța dacă va fi necesar.

Tensiunile au crescut în ultimii ani după ce la Taipei a venit la putere președinta Tsai Ing-wen, al cărei partid susține independența insulei. Ea a respins orice efort al Beijingului de a diminua democrația internă, în vreme ce Beijingul a crescut la rândul său presiunea politică și militară.

China invocă istoria pentru a susține că insula a fost o provincia chineză, dar liderii din Taiwan folosesc aceleași argumente pentru a arăta că insula nu a fost niciodată parte din statul chinez modern care s-a format după revoluția din 1911 sau din Republica Populară Chineză formată după victoria lui Mao.

Descoperă de ce este Taiwan important pentru China.

Lucruri interesante despre Taiwan

Despre Taiwan se pot spune o mulțime de curiozități și lucruri interesante. Tropicul Racului trece prin mijlocul insulei, oferind nordului un climat subtropical, iar sudului un climat tropical. Este cald iarna și cald vara, iar precipitațiile sunt abundente. Taiwanul este adesea afectat de taifunuri.

Insula Taiwan este cunoscută drept „o grădină botanică naturală” cu peste 10.000 de specii de plante, printre care copaci prețioși, cum ar fi chiparosul indigen, copacul camfor și nanmu, renumiți în întreaga lume. Are peste 25.000 de specii de animale și este cel mai faimos pentru fluturi, cu peste 400 de specii. Se numește „regatul fluturilor”.

Orezul, zahărul și ceaiul, primele trei produse tradiționale faimoase din Taiwan, sunt cunoscute drept „cele trei comori ale Taiwanului”. Principalele culturi din Taiwan sunt trestia de zahăr, ceaiul, alunele, susanul, tutunul, shiso, iarba de lămâie, nucile areca și florile, printre altele. Există și multe feluri de fructe, iar cele mai comune sunt banana, ananasul, citricele, longanul, guava și mango. Taiwan este situat la confluența curenților reci și calzi. Și coasta totală a insulei Taiwan și a insulelor Penghu este de aproximativ 1.520 de kilometri. Este renumit în pescuitul marin și acvacultură.

Curiozități despre Taiwan

Doar 2,3% din populația taiwaneză este nativă. Ceilalți 97,7% sunt din punct de vedere etnic chinezi. Acest lucru se datorează faptului că Taiwanul a fost condus de dinastia Qing timp de 200 de ani. În prezent, există doar 500.000 de indigeni formați din opt grupuri diferite. Din păcate, cele 26 de limbi materne ale lor au devenit aproape dispărute.

Taiwan este de dimensiunea Belgiei, dar are peste 23 de milioane de locuitori. Belgia are doar 11 milioane de locuitori. Acest lucru face ca Taiwanul să fie dens populat. Mai ales când iei în considerare că 50% din insulă este acoperită de pădure și, prin urmare, nelocuită. De fapt, 90% din populație trăiește de-a lungul unei fâșii de pământ, de-a lungul coastei de est.

În Taiwan, albul simbolizează moartea și este purtat la înmormântări. Roșul este folosit la nunți. Acest lucru poate părea ciudat pentru occidentali, dar roșul este culoarea pasiunii și a iubirii, așa că de ce nu ar trebui să fie folosit la nunți?

Stinky Tofu este o formă taiwaneză de tofu fermentat, care are un miros puternic și înțepător. Se spune că miroase a șosete umede sau a brânză albastră puternică. Mirosul este foarte puternic și poate fi mirosit de la 300 de metri distanță. Deci există un motiv pentru care de obicei este vândut în piețele stradale în loc de în interiorul restaurantelor. În mod tradițional, toful puturos se face prin marinarea lui într-o saramură specială timp de săptămâni sau chiar luni. Fiecare producător are propriile rețete secrete pentru saramură, dar, de obicei, aceasta include lapte fermentat, legume, carne și pește. Tofu puturos este adesea servit cu garnituri precum varză murată, castraveți, chili și sos de soia.

Numele „Taiwan” provine probabil de la tribul aborigeni Taivoan și de la așezarea lor „Taiouwang”, lângă Tainan, capitala din tecut a Taiwanului, unde au sosit pentru prima dată mulți coloniști Han, olandezi și portughezi.

Mandarina este principala limbă de guvernare, educație și televiziune în Taiwan.

Muntele Yushan sau Muntele Jad este cel mai înalt munte al insulei, cu 3.952 metri.

Cel mai lung râu din Taiwan este râul Zhuoshui, cu puțin peste 180 km/112 mile în lungime. Majoritatea râurilor din Taiwan sunt mai scurte de 100 km/62 mile.

Taipei 101 din capitala Taipei este una dintre cele mai înalte clădiri din lume. Până în 2009 acesta a fost cel mai înalt zgârie-nori din lume!

Multe elemente ale vieții taiwaneze sunt influențate de cultura chineză. Acestea includ superstiția legată de diferite numere, dependența de medicina chineză și ratele relativ scăzute ale religiei. Doar 50% din populație este religioasă (budism și taoism).

Taiwanul este considerat a avea cea mai mare concentrație de munți înalți din orice insulă din lume. De fapt, 2/3 din insula este acoperită de munți. Chiar dacă Taiwanul este subtropical, vârfurile acestor munți au parte de zăpadă iarna. Un fapt frecvent citat despre Taiwan este că are 268 de munți peste 3000 de metri. Pentru comparație, Hawaii are doar 3, Honshu (insula principală a Japoniei) are 19, întreg statul Colorado are 119.

Curiozități despre Taiwan – vulcani activi și cutremure

Taiwan este o insulă activă din punct de vedere geologic, situată pe Inelul de Foc. În total are patru regiuni vulcanice active.

Unul este grupul vulcanic Datun, care include Parcul Național Yangmingshan, renumit pentru numeroasele sale trasee, în Taipei și New Taipei City. Anterior, deși era latentă, în 2017 a fost descoperită o cameră de magmă sub ea, la 15 km de centrul orașului Taipei. Aceasta înseamnă că Yangminsghan este un vulcan activ chiar lângă centrul orașului! Celelalte trei sunt în larg: unul pe insula Guishan (Turtle) și două sub apă în largul coastei de nord-est.

Așa se explică de ce există atât de multe izvoare termale în Taiwan, una dintre cele mai mari concentrații din lume, inclusiv izvoare termale cu nămol și unul din cele 3 izvoare cu apă sărată din lume, pe Green Island.

De asemenea, explică toate cutremurele. Taiwanul are cutremure în fiecare an. Cel mai mortal a ucis peste 3.000 de oameni în 1935, în timp ce al doilea cel mai rău a luat 2.415 de vieți în 1999. Muzeul cutremurului 921 din Taichung este găzduit într-o școală distrusă, care se află chiar pe aceeași linie de falie pe care a avut loc cutremurul.

Sursă foto – 123rf.com