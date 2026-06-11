Apartamente ieftine, dar riscante

Shen, cumpărătorul din China, a achiziționat în 2013 o locuință de 90 de metri pătrați, la etajul 34, într-un complex imobiliar construit pe terenuri rurale colective, cu drepturi de proprietate limitate. A costat 2.646 de yuani (400 de dolari americani) pe metru pătrat.

Locuințele cu drepturi de proprietate limitate sunt o categorie controversată pe piața imobiliară chineză.

Dezvoltate pe terenuri rurale deținute colectiv, aceste apartamente nu pot fi revândute și nu beneficiază de protecția legii.

Shen a plătit un avans de 117.700 de yuani (17.400 USD) pentru apartamentul său, un preț de trei ori mai mic față de media pieței, care i-a atras riscul.

Dezvoltatorul i-a promis că toate certificatele necesare vor fi obținute ulterior, deși, în realitate, acest lucru este imposibil pentru astfel de proprietăți.

„Ar fi trebuit să cheltuiesc aceeași sumă pe chirie, dar cel puțin aș fi deținut ceva după un deceniu”, a explicat un utilizator pe rețelele sociale de ce a cumpărat o astfel de locuință.

Patru ani mai târziu a fost informat că blocul are doar 32 de etaje.

Promisiuni nerespectate

Contractul semnat de Shen prevedea livrarea apartamentului până în 2015. Totuși, în acel an, clădirea nu fusese finalizată.

În 2017, dezvoltatorul a declarat că construcția s-a încheiat și i-a cerut să achite restul sumei.

Shen a refuzat să plătească până nu primește cheile apartamentului. Câteva luni mai târziu, a aflat că blocul are doar 32 de etaje.

Dezvoltatorul i-a oferit inițial un apartament la etajul 32, dar Shen nu dispunea de fonduri pentru a achita diferența.

Când a strâns banii, apartamentul era deja ocupat. Shen a solicitat rambursarea avansului, dar dezvoltatorul i-a cerut să mai aștepte, motivând lipsa de fonduri.

Lupta juridică continuă

Abia în 2020, Shen a primit o rambursare parțială de 20.000 de yuani, urmată de 50.000 de yuani în 2022.

De atunci, dezvoltatorul nu i-a mai răspuns la apeluri. Shen a apelat la Comisia de arbitraj din Xian, care a ordonat dezvoltatorului să returneze suma restantă de 47.700 de yuani, plus dobânda de 27.000 de yuani. Totodată, acesta ar fi trebuit să plătească despăgubiri de 47.000 de yuani dacă nu respectă decizia.

Cu toate acestea, până în mai 2026, Shen nu primise suma completă.

Instanța locală a emis un ordin de restricționare a consumului împotriva dezvoltatorului, dar acesta nu avea economii sau proprietăți înregistrate pe nume propriu.

„Apartamentele ieftine cu drepturi limitate vin cu probleme majore. Nu există soluții pentru astfel de cazuri” a comentat un utilizator pe rețelele sociale.Cazul lui Shen scoate în evidență riscurile și incertitudinile pieței gri imobiliare din China, unde promisiunile dezvoltatorilor se dovedesc adesea iluzorii, iar cumpărătorii rămân fără protecție legală.