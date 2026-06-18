Clădirea, cunoscută sub numele de Jingdu Holon, are o suprafață de 14.000 de metri pătrați. Blocul va găzdui angajați aduși în regiune printr-un program special de atragere a talentelor. Timp de doi ani, aceștia nu vor plăti chirie, relatează China Daily.

Metoda de construcție rapidă folosită de Broad Group Holon este denumită tehnologia Holon. Aceasta a permis ca întregul edificiu să fie ridicat într-un timp record.

Fiecare etaj al clădirii include opt apartamente de 68 de metri pătrați, iar blocul este dotat cu patru lifturi. Compania se ocupă și de mobilarea apartamentelor, a declarat Zhang Yanwei, manager în cadrul filialei Broad Group Holon Jianan Co.

Secretul vitezei impresionante constă în utilizarea unor unități modulare prefabricate, produse în fabrică. Aceste module sunt realizate din oțel inoxidabil cu dimensiunile de 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime. Ele sunt echipate din fabrică cu cabluri și conducte.

Ulterior, modulele sunt transportate la șantier și asamblate rapid, fiind stivuite ca niște piese de Lego. După montaj, clădirea este conectată la rețelele de energie electrică și apă.

Tehnologia inovatoare a fost deja testată anterior de companie.

În 2021, Broad Group a ridicat o clădire de 11 etaje în Changsha, capitala provinciei Hunan, din China în doar 28 de ore și 45 de minute.

Potrivit lui Li Shun, director general Broad Group Holon, clădirile construite cu această metodă sunt nu doar rapide, ci și extrem de durabile.

Structura din oțel inoxidabil este mai rezistentă decât betonul. Asta face clădirea foarte sigură în cazul unor cutremure, a precizat Li.

Totodată, clădirile beneficiază de scări, ferestre cu patru geamuri care reduc transferul de căldură, pereți exteriori bine izolați ce reduc zgomotul și consumul de energie pentru aerul condiționat cu până la 90%.

Un alt avantaj al acestei tehnologii este sustenabilitatea. Compania afirmă că astfel de clădiri pot avea o durată de viață de peste 1.000 de ani. Ele pot fi demontate și reconstruite în altă locație, dacă este necesar.

Tony Frost, un expert în construcții modulare din Noua Zeelandă, a petrecut o săptămână la sfârșitul anului 2025 într-un apartament din clădirea Holon de 11 etaje construită anterior. Acesta a fost impresionat de calitatea și tehnologia folosită.

„Când te plimbi prin clădire, se simte robustă, aproape ca o structură de beton. Câteva mici schimbări, cum ar fi culoarea și textura designului interior, o vor face mai bună.”, a declarat Frost pentru China Daily.

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