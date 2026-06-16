Europa de Vest este amenințată de un dom de căldură

Hărțile meteorologice indică formarea unui dom de căldură puternic deasupra Europei de Vest, ceea ce ar putea face ca al doilea val de căldură din 2026 să fie și mai intens și de durată decât episodul excepțional de caniculă înregistrat între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, relatează portalul Portugalresident.com.

Conform prognozelor, temperaturile vor începe să crească brusc de miercuri, 21 iunie marcând debutul oficial al verii.

Regiunile din Europa unde temperaturile extreme vor ajunge până la 43 de grade Celsius

Între 22 și 26 iunie, Portugalia, Spania și Franța vor fi cele mai afectate țări. În Évora și Beja, temperaturile ar putea varia între 39°C și 42°C, în timp ce în Castelo Branco sunt prognozate valori între 38°C și 41°C.

În zonele din interiorul sudic al Peninsulei Iberice, temperaturile ar putea urca până la 43°C și chiar 45°C.

Domul de foc din Europa aduce nopți tropicale și riscuri pentru sănătate

Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub 20°C în multe regiuni, iar în interiorul Alentejo și Valea Guadiana, acestea ar putea rămâne peste 25°C.

Potrivit experților în sănătate, aceste condiții sunt deosebit de periculoase, deoarece organismul nu poate să se răcească și să se refacă în timpul nopții, crescând riscul de afecțiuni legate de căldură, mai precizează sursa citată anterior.

Valul de căldură din luna mai a doborât deja o serie de recorduri în Europa

Mai 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună mai din istorie, cu un val de căldură fără precedent care a lovit Europa de Vest, arată datele Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Temperaturile record au fost resimțite pe întreg continentul, iar impactul asupra sănătății și mediului a fost semnificativ.

În perioada 21-30 mai 2026, un val de căldură extrem de timpuriu a afectat Europa de Vest, aducând temperaturi resimțite între 35 și 40°C, potrivit datelor ERA5-HEAT. Regiunile cele mai afectate au fost vestul Franței, Anglia și Țara Galilor, unde temperaturile medii zilnice au depășit cu peste 10°C valorile normale pentru această perioadă.

Condițiile meteorologice extreme au dus la stabilirea unor noi recorduri de temperatură în mai multe țări. Portugalia, Regatul Unit și Irlanda au raportat cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în luna mai, iar în Franța s-a consemnat cea mai caldă zi de mai din istorie, conform informațiilor oferite de Copernicus.

Care sunt principalele cauze ale valurilor de căldură din acest an

Potrivit Copernicus, valul de căldură a fost provocat de o așa-numită „cupolă de căldură”, o zonă de presiune ridicată care a menținut temperaturile ridicate în Europa de Vest. Fenomenul a fost amplificat de aerul fierbinte adus din Maroc, precum și de lipsa vântului și zilele lungi cu soare puternic.

În plus, apele mărilor din jurul Europei au fost neobișnuit de calde în luna mai, contribuind la menținerea căldurii, mai ales în zonele de coastă.

În Golful Biscaya, vestul Mediteranei și în jurul Regatului Unit și Irlandei s-au înregistrat valuri de căldură marină puternice până la severe. Temperatura medie a suprafeței mării, între 60°S și 60°N, a ajuns la 20,90°C, a doua cea mai ridicată valoare pentru luna mai, după recordul din 2024.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid

Datele Copernicus confirmă că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid. Începând din anii 1990, temperaturile din Europa au crescut cu aproximativ 0,56°C la fiecare deceniu, dublu față de media globală.

Această tendință indică o frecvență mai mare a valurilor de căldură, care vor apărea din ce în ce mai devreme și mai târziu în an, nu doar în lunile de vară.

Luna mai 2026 a fost cu 1,42°C mai caldă decât media perioadei preindustriale (1850-1900) și cu 0,55°C peste temperatura medie din lunile mai ale intervalului 1991-2020.



„În Europa, luna a fost marcată de o tranziție rapidă de la condiții mult mai reci decât media, la unul dintre cele mai intense valuri de căldură observate vreodată atât de devreme”, subliniază raportul Copernicus.

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