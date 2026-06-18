26 de departamente sub cod portocaliu

Meteo-France a emis avertizări de cod portocaliu de caniculă pentru 26 de departamente, de la regiunea pariziană până în estul ţării, inclusiv Burgundia. Conform prognozelor, valul de căldură, care coincide cu începutul verii astronomice pe 21 iunie, se va menţine până la începutul săptămânii viitoare. Vârful temperaturilor este aşteptat duminică sau luni, în zilele marcate de solstiţiul de vară – momentul din an cu cele mai multe ore de lumină.

Impact asupra şcolilor şi examenelor

În faţa temperaturilor sufocante, mai multe instituţii de învăţământ, în special gimnazii din Paris şi Toulouse, au anunţat deja că vor scurta programul începând de joi după-amiază. „Aproximativ zece gimnazii din Paris au decis să suspende cursurile după o anumită oră, joi şi vineri”, a declarat pentru AFP autoritatea regională pentru educaţie.

Elevii de liceu care susţin examenele scrise de Bacalaureat se confruntă cu dificultăţi suplimentare din cauza temperaturilor ridicate din sălile de clasă. Ministrul Educaţiei, Edouard Geffray, a declarat că examenele orale ar putea fi amânate „cu câteva ore sau câteva zile” în funcţie de condiţiile locale. Mai mult, oficialul a subliniat că îşi doreşte ca „niciun examen să nu aibă loc după-amiaza”.

Căldura extremă are efecte şi asupra transportului feroviar. Compania naţională de căi ferate din Franţa (SNCF) a anulat 71 de trenuri care urmau să circule între 18 şi 22 iunie. Decizia a fost luată preventiv, în contextul unei posibile supraîncălziri a sistemelor de aer condiţionat din trenuri.

Valuri de căldură tot mai frecvente

Acesta este al doilea val de căldură care afectează Franţa în decurs de câteva săptămâni. Luna mai a adus deja temperaturi record pentru perioada respectivă, iar autorităţile avertizează asupra riscurilor pentru sănătate, mai ales pentru categoriile vulnerabile. Public Health France subliniază că valurile de căldură, care apar tot mai devreme, pot avea un impact direct asupra sănătăţii, indiferent de vârstă.

Nu doar Franţa resimte efectele acestui fenomen extrem. Şi alte ţări europene, precum Spania şi Marea Britanie, sunt ameninţate de temperaturi foarte ridicate, în contextul unui început de vară marcat de extreme climatice.

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