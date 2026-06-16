În plus, modalitatea de încasare a amenzilor a fost modificată radical, eliminând complet posibilitatea de a negocia sau de a amâna plata.

Bulgaria: Amenzile se plătesc obligatoriu pe loc, exclusiv cu cardul

Cea mai importantă schimbare pentru șoferii români care tranzitează Bulgaria vizează modalitatea de achitare a sancțiunilor. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, amenzile de circulație trebuie achitate obligatoriu pe loc de către șoferii care nu au domiciliul în Bulgaria.

Achitarea se face electronic, prin card bancar, dacă autospeciala de Poliție este dotată cu POS. În caz contrar, echipajul îl va conduce pe șofer la cel mai apropiat automat de plată. Este important de notat faptul că numerarul este interzis iar agenții nu au voie să încaseze bani gheață.

Dacă șoferul refuză plata, autoritățile bulgare rețin pe loc certificatul de înmatriculare și plăcuțele vehiculului.

Amenzile de viteză în Bulgaria

În Bulgaria, șoferii sunt obligați să încetinească la 50 km/h înainte de a trece pragul oricărei localități, zonele fiind monitorizate intens prin radare.

În cazul unei depășiri repetate a vitezei în decurs de un an, valoarea amenzii se dublează. La trei sau mai multe încălcări sistematice într-un singur an, permisul de conducere poate fi suspendat sau chiar revocat definitiv.

  • Depășirea vitezei de până la 10 km/h – amenda în oraș este de 10,20 euro
  • Depășirea vitezei de 11-20 km/h – amenda în localitate este de 25,50 euro
  • Depășirea vitezei de 21-30 km/h – amenda în localitate este de 51 de euro
  • Depășirea vitezei de 31-40 km/h – amenda în localitate este de 204 euro, înafara localității amenda este de 153 de euro
  • Depășirea vitezei de 41-50 km/h – amenda în localitate este de 307 euro, înafara localității amenda este de 204 euro
  • Depășirea vitezei cu peste 50 km/h – amendă în localitate costă 357 de euro și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile, înafara localității amenda este de 307 euro

În afara orașelor, amenda crește automat cu 25.50 euro pentru fiecare 5 km/h adăugați peste pragul de 50 km/h.

Alte reguli stricte pe șoselele bulgărești:

  • Vigneta obligatorie: Lipsa vignetă electronice se sancționează cu 153 de euro. Verificați valabilitatea pe bgtoll.bg, inclusiv pentru mașinile închiriate.
  • Alcool la volan: Alcoolemia între 0.5‰ și 0.8‰ aduce o amendă de 256 de euro și suspendarea permisului pe 6 luni. Între 0.8‰ și 1.2‰, amenda este de 511 euro, iar permisul se suspendă pentru un an.
  • Luminile de zi: Fazele scurte sau luminile de zi trebuie să fie aprinse permanent, chiar și în miezul verii. În caz contrat, amenda este de 10.20 euro.
  • Prioritatea în sensul giratoriu: Vehiculele din interiorul giratoriului au prioritate absolută, cu excepția cazului în care există un indicator contrar.
  • Copii în mașină: Minorii sub 3 ani pot sta în față doar în scaun special și cu airbag dezactivat. Copiii între 3 și 12 ani (sub 150 cm înălțime) călătoresc obligatoriu doar pe bancheta din spate, în caz contrat, amenda este 25,50 euro
  • Neacordare prioritate pentru pietoni: Amendă de 51 de euro. La recidivă, amenda este de 102 euro și permisul se suspendă o lună.

Grecia: Noul Cod Rutier penalizează dur greșelile în trafic

Noul Cod Rutier al Greciei (Legea nr. 5209/2025) a instituit un sistem de sancțiuni extrem de dur, unde recidiva în decursul aceluiași an poate duce la suspendarea permisului de conducere pentru perioade de până la 10 ani.

Capcana utilizării telefonului mobil la volan

Mulți șoferi folosesc telefonul când mașina staționează la semafor sau în ambuteiaje. În Grecia, acest lucru este complet interzis. Telefonul poate fi utilizat doar prin sistem handsfree Bluetooth wireless.

Utilizarea funcției GPS pe telefon este complet legală doar dacă dispozitivul este fixat într-un suport stabil. Ținerea telefonului în mână, chiar și pentru indicații rutiere în mișcare sau staționare temporară, se pedepsește aspru.

  • Prima abatere (fără accident): Amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pe 30 de zile.
  • Prima recidivă: Amendă de 1.000 de euro și suspendare 180 de zile.
  • A doua recidivă: Amendă de 2.000 de euro și suspendarea dreptului de a conduce pentru un an.

Dacă provoci un accident din această cauză: Amenda standard este de 350 de euro (30 de zile suspendare), însă prima recidivă cu accident urcă la 2.000 de euro și 4 ani fără permis, iar a doua recidivă înseamnă 4.000 de euro și 8 ani suspendare.

Alcoolemie, semafor și semnul STOP în Grecia

Limitele legale de alcoolemie sunt stabilite la 0,25 mg/l alcool în aerul expirat (sau 0,50 g/l în sânge). Sancțiunile cresc exponențial în funcție de concentrație:

  • 0.50 – 0.80 g/l în sânge: 350 de euro amendă și 30 de zile suspendare. (Recidivele urcă la 1.000 de euro / 2.000 de euro și până la un an suspendare).
  • 0.80 – 1.10 g/l în sânge: 700 de euro amendă și 90 de zile suspendare.
  • Peste 1.10 g/l în sânge: Amendă de 1.200 de euro, suspendarea permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 180 de zile, imobilizarea vehiculului și închisoare de la 2 luni la 5 ani. La a doua recidivă, permisul se suspendă pe 10 ani, iar amenda este de 4.000 €.

Trecerea pe culoarea roșie a semaforului aduce o amendă de 700 de euro și 60 de zile de suspendare (la a doua recidivă: 2.000 de euro și un an fără permis). Ignorarea semnului STOP fără accident se penalizează cu 350 de euro și 30 de zile suspendare, iar dacă se soldează cu accident, amenda este de 700 de euro (60 de zile suspendare).

Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități

Sancțiunea este extrem de dură încă de la prima abatere: amendă de 150 de euro, reținerea pe loc a permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile, plus ridicarea imediată a vehiculului. La a doua recidivă, amenda devine 4.000 de euro.

Viteza și limitele legale în Grecia

  • Până la 20 km/h peste limită: Amendă între 40 și 150 €.
  • Peste 30 km/h peste limită: 350 de euro amendă și 30 de zile suspendarea permisului.
  • Peste 50 km/h peste limită: 700 de euro amendă și 60 de zile suspendarea permisului. (A doua recidivă aduce o amendă de 2.000 de euro și un an fără permis).
  • Viteze de peste 200 km/h sau curse ilegale: 2.000 de euro amendă și suspendarea permisului pentru un an.

Limitele de viteză elene sunt de 30 km/h în zonele rezidențiale, 50 km/h pe străzile urbane cu cel puțin două benzi, 90 km/h pe drumuri normale, 110 km/h pe drumuri expres și 130 km/h pe autostrăzi.

Regula pasagerilor: Când plătești pentru greșeala altuia

Noul Cod Rutier din Grecia introduce responsabilitatea solidară pentru centură și cască.

  • Centura de siguranță: Dacă șoferul nu o poartă, primește 350 de euro amendă și 30 de zile suspendare. Dacă un pasager nu o poartă, amenda de 150 de euro se aplică atât pasagerului, cât și șoferului, chiar dacă cel din urmă avea centura pusă.
  • Casca de protecție (motociclete): Lipsa căștii aduce o amendă de 350 de euro și 30 de zile suspendare. Dacă pasagerul este cel care nu o poartă, sancțiunea se aplică în mod egal și pasagerului, și conducătorului moto.

Din ianuarie 2027: Trusa medicală standardizată devine obligatorie în Grecia

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Grecia a aprobat o decizie ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, obligând toate vehiculele cu motor (cu excepția celor pe două roți), inclusiv cele ale turiștilor, să dețină o trusă medicală standardizată conform normelor europene DIN 13164/2022.

Trusa trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil (nu încuiată), toate materialele trebuie să aibă marcaj CE și să fie în termenul de valabilitate. Este strict interzisă depozitarea altor obiecte în interiorul cutiei medicale. Lipsa noii truse sau nerespectarea celor 16 elemente obligatorii (printre care o pătură izotermică de min. 210×160 cm, două măști FFP2/IIR, feșe elastice, mănuși și foarfecă cu vârf rotunjit) va atrage o amendă de 30 de euro.

Triunghiul reflectorizant și stingătorul omologat rămân, de asemenea, dotări obligatorii.

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